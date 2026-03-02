Franco Mastantuono habló de más y fue expulsado en el partido en el que Real Madrid cayó ante Getafe

Real Madrid perdió un partido histórico ante Getafe por 1 a 0, en el cierre de la fecha 26 de la Liga de España. Más allá del tropezón del Merengue ante un rival modesto, la novedad saliente fue la roja directa para Franco Mastantuono. El argentino le protestó al juez del partido una acción y fue expulsado en el último minuto del juego. El entrenador fue crítico con la actitud del futbolista.

El clima estaba espeso en el Santiago Bernabéu con el partido llegando a su fin. Se disputaban 49 minutos de la segunda parte cuando Getafe contaba con un lateral a su favor y hacía tiempo, acción que le servía porque se estaba llevando el partido. En ese momento se lo vio al argentino diciéndole algo a Alejandro Muñiz Ruiz. El árbitro principal se dio vuelta y, sin mediar ninguna palabra, le mostró la roja.

Mastantuono se le acercó y le pidió explicaciones. También fue el defensor alemán Rudiger, pero Muñiz Ruiz sólo le hizo señas con su brazo izquierdo para que abandone la cancha. El argentino se fue corriendo hacia el vestuario y también le protestó a cuarto árbitro. Una vez que se dirigió al túnel recibió el abucheo del público que llenó el estadio Santiago Bernabeú. En ese momento, el brasileño Vinicius vio la amarilla por levantar a un rival que estaba tendido en el piso.

En este contexto, el media punta podría tener una fuerte sanción, información que se conocerá en algunas horas.Por estas horas, el juez ya presentó el escrito del duelo entre Real Madrid y Getafe en el que medios españoles informan que se habría dirigido de forma imporpia y por eso decidió expulsarlo. El reglamento del fútbol español advierte que este tipo de acciones los castigos son por dos fechas. De este modo, Mastantuono se perdería los duelos ante Celta y Elche, las próximas jornadas que tendrá Real Madrid en la Liga.

Muñíz Ruíz le mostró la roja a Franco Mastuantono, que jugó 25 minutos en la derrota de Real Madrid ante Getafe JAVIER SORIANO� - AFP�

Tras el partido, el entrenador Álvaro Arbeloa se refirió a la roja al jugador. “Son cosas que no pueden pasar. No sé qué le dijo al árbitro, pero si lo expulsó será por algo. No podemos tener este tipo de acciones”, expresó.

El ex River estuvo entre los suplentes e ingresó a los 24 minutos de la segunda etapa en lugar de Arda Güller y estuvo muy participativo. A los 33 envió un centro pasado para Rodrigo, que cabeceó con poco ángulo, y del otro lado Dani Carvajal no la pudo empujar. Además, a los 44, tuvo un gran remate al arco que detuvo el arquero rival David Soria en el primer palo. Sin embargo, manchó su correcto ingreso con su primera expulsión en el Merengue y la primera de su aún corta carrera.

El partido terminó y Getafe ganó 1 a 0 con un golazo que marcó el uruguayo Martín Satriano a los 39 de la primera etapa. Cuando los jugadores del equipo local dejaron la cancha también fueron silbados y reprobados por los fanáticos, algo que ya había sucedido en el cierre de la primera etapa. Los de Alvaro Arbeloa cayeron por segunda vez consecutiva y de este modo, Barcelona aprovechó y le sacó cuatro puntos de cara a la finalización del campeonato.

Pensando en el año mundialista, Franco Mastantuono no tiene su mejor presente en el equipo de la capital española. Sólo jugó 48 minutos en los últimos seis partidos. En tres encuentros consecutivos, no tuvo acción: Sociedad, Benfica y Osasuna. Antes únicamente había jugado nueve contra Valencia; 14 en el segundo encuentro ante Benfica por la Champions League y los 25 de la derrota de este lunes ante Getafe. En España habla de que con esta actitud se está alejando de ser titular, pero también Lionel Scaloni estará atento para ver cómo queda parado de cara al Mundial, que será en poco más de tres meses.