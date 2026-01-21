Franco Mastantuono renace en Real Madrid: gol en Champions, ovación del Bernabéu y señales de otra etapa

Renovado en lo futbolístico y también en lo estético –pelo cortísimo totalmente platinado–, Franco Mastantuono protagonizó una noche consagratoria en el Santiago Bernabéu. Con apenas 18 años y tras un período de cuestionamientos, el mediocampista argentino fue una de las figuras de la victoria de Real Madrid por 6-1 sobre Monaco en la etapa de liga de la Champions League. Hizo un gol, participó en otro y tuvo una actuación saliente. No solo firmó su primer tanto en el máximo torneo europeo, sino que además recibió una amplia ovación al ser reemplazado a los 26 minutos de la mitad final.

El volante surgido en River ratificó su evolución bajo la nueva dirección técnica de Álvaro Arbeloa, que lo devolvió a la titularidad luego de una serie de partidos en los que el argentino había tenido escasa o ninguna participación. En un equipo repleto de estrellas, Mastantuono logró destacarse por su despliegue, claridad en la distribución (95% de precisión en los pases) y presencia en el área ajena. Su gol, producto de una definición precisa tras una asistencia de Vinícius Jr. —otro de los destacados en la jornada y quien pareció empezar a reconciliarse con los hinchas madridistas—, marcó el 3 a 0 parcial y permitió a Mastantuono ubicarse alto en un rubro estadístico del club: con 18 años y 159 días, se convirtió en el tercer futbolista entre los más jóvenes de Real Madrid en anotar en la Champions y el segundo entre los argentinos más precoces en hacerlo.

El primer gol de Mastantuono en el Bernabéu

La actuación tuvo una relevancia especial, no solo por su rendimiento individual sino también por el contexto. En los últimos meses del ciclo anterior, encabezado por Xabi Alonso, Mastantuono había perdido terreno. Tras una lesión que lo mantuvo al margen de cuatro partidos en noviembre, el volante ofensivo apenas sumó minutos y fue titular únicamente ante Talavera (66 minutos) por Copa del Rey. En encuentros importantes, como contra Manchester City, Barcelona y Atlético de Madrid, fue relegado al banco o ingresó en los tramos finales. La eliminación en un octavo de final de Copa del Rey a manos de Albacete, cuando fue titular y marcó un gol, insinuó un cambio, pero el golpe institucional dejó dudas. De hecho, pese al tanto, su desempeño fue cuestionado por medios españoles.

La llegada de Arbeloa a la dirección técnica merengue, en cambio, pareció revitalizarlo. El juvenil fue titular en dos de los tres partidos de esta era y, frente a Monaco, respondió con creces. Desde el inicio mostró iniciativa y frescura por la banda derecha. Participó activamente en el primer gol al asociarse con el capitán Federico Valverde en la jugada que terminó con una resolución de Kylian Mbappé, y fue una constante amenaza para la defensa del equipo del principado. En la estadística registró completó tres pases relevantes, creó una ocasión manifiesta de gol y ganó cuatro de los ocho duelos que protagonizó, según datos de Sofascore. Incluso consiguió dos tiros libres e hizo amonestar al capitán, Denis Zakaria, por una falta.

“A este partido lo han ganado los jugadores con su esfuerzo y su calidad”, valoró Arbeloa. Si bien el entrenador se mostró prudente y destacó el rendimiento colectivo, mencionó a Mastantuono entre los destacados de la noche: “El partido de todos es bueno, de Mastantuono, de Arda [Turan], de Vini [Vinícius], de Kylian [Mbappé], de Jude [Bellingham]... Ha sido el día de todos”, señaló.

En zona mixta, Mastantuono se mostró sereno y enfocado. “Nuestra actitud es lo que nos hizo jugar un gran partido. Todos jugamos el uno por el otro. Esto es Real Madrid”. Sobre las críticas que recibió el equipo los días previos, especialmente tras los fuertes silbidos en el último partido como locales [2-0 a Levante], prefirió no confrontar. “Entiendo por qué los aficionados no estaban contentos”, enunció.

¡LLUVIA DE APLAUSOS DEL BERNABÉU PARA MASTANTUONO TRAS SER REEMPLAZADO!



El gol fue su primero en el Santiago Bernabéu. Los aplausos que recibió al dejar el campo evidenciaron un cambio de percepción respecto a los fuertes cuestionamientos que había recibido. En su reemplazo ingresó Gonzalo García, mientras las tribunas reconocían de pie a quien había sido expuesto por los medios locales y parte de la afición en el último semestre.

Consultado por esas críticas, Mastantuono respondió con madurez y reconociendo que su primer semestre no había estado a la altura de las expectativas, pero también relativizó los cuestionamientos por la falta de minutos. “Me parece que un chico que llega con 18 años y juega tantos partidos... es bastante. No tuve mis mejores seis meses, ni cerca de lo que yo puedo hacer, pero todo sirve para aprender”, manifestó.

Y también se refirió al impacto que tuvieron en su confianza el tanto contra Monaco y volver a sentirse parte del equipo: “Este gol me ayuda a soltarme, a liberar la cabeza y a mostrar mi mejor versión”, valoró. Sin eludir los comentarios adversos, respondió con sinceridad: “Desde chico tuve la suerte y la desgracia de que se hablara de mí. Dijeron que era el nuevo Messi y también que era un desastre. No creo ni que soy Messi ni la peor compra de Real Madrid. Trabajo para estar bien, y las críticas, y más cuando son con mala intención, sí duelen, pero estamos en la elite y son parte de esto”.

Bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa, Mastantuono vuelve a ser protagonista importante en Real Madrid. Jose Breton� - AP�

Más allá de eso, respaldó el presente de su compañero Jude Bellingham, que consiguió el último tanto de la goleada y también viene recibiendo críticas: “Trabaja un montón. Le tengo un cariño enorme, se desvive por el Madrid y muchas cosas son injustas”, sostuvo.

El impacto del rendimiento de Mastantuono trasciende lo inmediato. Su nombre figura entre los más seguidos por clubes europeos de peso, entre ellos, Inter, que habría manifestado interés en las últimas semanas. Pero en Madrid confían en su proyección y celebran su reacción. Con esta actuación, Mastantuono acumula 3 goles con la camiseta blanca en 20 partidos y vuelve a ser considerado una pieza a futuro en el mediocampo del equipo más laureado de Europa.

Resumen de Real Madrid 6 vs. Monaco 1

Para el fútbol argentino, su irrupción representa otro motivo de esperanza para el Mundial de 2026. Si bien el atacante pelea por un lugar entre los convocados y su participación no está asegurada, su evolución y su aparición en los grandes escenarios lo colocan como un candidato importante.

Franco Mastantuono no solo hizo su debut goleador en la Champions: rompió una barrera simbólica, la del prejuicio y la duda, para recuperar un sitio que parecía escurrírsele. En un Real Madrid que apunta a reconstruirse tras un semestre irregular, el argentino volvió a lucirse y, tal vez, empezó a recuperar el terreno perdido en los últimos meses.