Franco Mastantuono tuvo que ser operado por un golpe que sufrió durante un partido con Fiorentina

Franco Mastantuono fue operado este martes tras un golpe que experimentó en su mano izquierda el pasado sábado en el último partido de la Fiorentina.

El argentino sufrió una fractura en el cuarto metacarpiano durante el encuentro de Fiorentina frente a Genoa, como visitante por la sexta fecha del campeonato italiano y sufrió una derrota 2 a 1.

“La ACF Fiorentina anuncia que esta tarde el jugador Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga entre el Genoa y la Fiorentina. El jugador retomará su actividad habitual con el equipo mañana y estará disponible para el próximo partido de liga”, describe el parte médico publicado por el club italiano.

Mastantuono convirtió tres goles desde que llegó a Fiorentina Fiorentina

Mastantuono participará normalmente de los entrenamientos del miércoles con el plantel que dirige Paolo Vanoli . Podrá ser convocado sin inconvenientes para el duelo del domingo frente a Como en el Artemio Franchi.

El ex River, que llegó a préstamo de Real Madrid en esta temporada, participó de los tres amistosos que jugó la selección argentina en la fecha FIFA, con victorias frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, rival este último frente al cual se despidió del conjunto nacional el capitán Lionel Messi marcando su último gol. En el partido contra Burkina Faso, Mastantuono fue autor de uno de los siete tantos en el estadio Monumental.

Durante esa ventana el futbolista habló de las críticas y de la exigencia que lo rodea desde hace tiempo. “La gente de Argentina es muy exigente, muchas veces son muy duros conmigo”, expresó. Y agregó: “Sé que se generaron muchas expectativas con respecto a mí, me agrada, pero también tengo que jugar para mí e intentar disfrutar”.

Franco Mastantuono durante el amistoso de la selección argentina y Bolivia DIEGO LIMA - AFP

En tanto, la Fiorentina se encuentra penúltimo en la tabla -en el puesto 19 de 20 equipos- y en zona de descenso. Solo consiguió cuatro puntos por una victoria, un empate y cuatro derrotas. Mastantuono sumó minutos en los ocho partidos del semestre, seis de ellos por Serie A, y marcó tres goles, sin asistencias. Los tres tantos ocurrieron en el mismo partido: la victoria 4-2 ante Venezia por la cuarta fecha.

Tras el partido del pasado sábado, Mastantuono recibió una gran cantidad de críticas de parte de los hinchas en las redes sociales. Sin embargo, el entrenador salió en su defensa y remarcó que está en un proceso de adaptación.

Paolo Vanoli, DT de la Fiorentina Fiorentina

“¿Mastantuono? Tiene que entender el fútbol italiano, pero si no juega, no lo entiende. Se crece con la experiencia. Franco es un jugador importante y no debe quejarse; así es como uno se convierte en el mejor. Tenés que saber gestionar tu estatus", afirmó Vanoli en conferencia de prensa.

A pesar de la derrota, Mastantuono se destacó contra Genoa porque su remate al arco fue el único disparo del club en el primer tiempo. Sin embargo, tuvo conflictos con la pérdida de la pelota: completó 27 de 31 pases, pero acumuló 18 pérdidas.

Con información de ANSA