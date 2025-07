Frank de Boer: “Messi es un dilema para el entrenador”

Responde desde su casa en Ámsterdam. Se propone hablar en español, casi como un desafío. Se esfuerza, revuelve hasta encontrar cada palabra y conjuga algunos tiempos verbales con dificultad, pero si hubiese que calificarlo, se lleva un 8 por su disposición y tenacidad. Es cierto que vivió cinco años en Barcelona, sí, pero ya pasaron más de dos décadas y el español no es un idioma que necesite para su vida cotidiana. Revisemos ese boletín, entonces: mejor un 9 para Frank de Boer. “Nunca estuve en la Argentina y tengo muchas ganas de llegar. He oído cosas buenas. ¿Cómo cuáles? Bueno, el fútbol, dicen que es único cómo se vive allá con Maradona, mi primer ídolo, y ahora con Messi. Y la carne, ¿se come mucha barbacoa, no? ¡El mate! Y la reina Máxima que tenemos en Holanda. Fútbol, Maradona, Messi, barbacoa, mate y Máxima. Esas son las primeras palabras que asocio con Argentina, y ahora me encantará estar en Buenos Aires”, describe y anticipa.

Frank de Boer recuerda a los argentinos que dirigió, como a Darío Cvitanich (Ajax), a Icardi (Inter) y a Pity Martínez, en la MLS

Aterrizará mañana. Llegará con las leyendas de Barcelona, junto con su hermano gemelo Ronald de Boer, Edgar Davids, Cocu, Vítor Baía, Gaizka Mendieta y Edmilson, entre otros, para enfrentar el sábado en el Monumental a River, que contará con Ortega, Aimar, Cavenaghi, Barovero y hasta el Beto Alonso.

De Boer (55 años) fue un zaguero tan elegante como virtuoso, un tiempista con vocación ofensiva que se adelantaba al medio para organizar a su equipo. Pieza clave del legendario Ajax campeón de Europa en 1995, con Rijkaard, Seedorf, Davids, Litmanen y Overmars, ante el Milan de Capello, Baressi, Maldini, Costacurta, Desailly y Boban. Un hombre con historia que revela sus puntos de contacto con la Argentina.

El cronista tiene la lista a mano porque ya pasó por el archivo. Con esa certeza le pregunta a De Boer si recuerda con qué futbolistas argentinos jugó en su carrera. Acierta, y además colorea con alguna anécdota… “Claro, claro que los recuerdo… Jugué con Mauricio Pellegrino, con Javier Saviola, con el portero Roberto Bonano y… ¡con Riquelme! Qué jugador fantástico. Cuando él tenía el balón en sus pies, con sus ideas, era fantástico. Quizás no llegó a cubrir todas las expectativas en Barcelona, pero él era fantástico. Era mi vecino, vivíamos uno junto al otro en las afueras de Barcelona. ¿Y recuerdas que te asocié la barbacoa cuando me preguntaste por Argentina? Es que Riquelme estaba cada día con las barbacoas encendidas. Bonano era un muy buen arquero, pero más importante que eso es que era un buen chaval, lo mismo que Saviola, otro jugador fantástico, con el que tengo contacto, claro, actualmente, y cuando juega se lo ve físicamente muy muy bien todavía. Y Mauricio Pellegrino, que fue mi compañero como central, quizás no pudo destacarse en Barcelona, pero en Valencia sí, y jugó dos veces la final de la Champions League. Y luego ha sido un entrenador fantástico”.

-Y como entrenador, también estuviste con argentinos…

-Me tocó dirigir a muy buenos jugadores argentinos… Darío [Cvitanich] fue fantástico conmigo en Ajax; no era tan grande físicamente, pero su calidad técnica y su mentalidad… era muy listo como jugador. A Rodrigo Palacio lo quiero mucho; Icardi era mi capitán en Inter y tenía buena relación con él, para mí fue un gran capitán en ese momento. Y con Éver Banega también me llevaba muy bien en ese Inter. Barco [Esequiel] tenía mucho talento, un gran uno contra uno, podía marcar goles y fue una sorpresa que fuera al Atlanta United, porque para mí tenía mucho talento como para jugar en Europa. Y Pity Martínez… ufff, un zurdo muy bueno, con mucha calidad, pero también tenía que dar todo en los entrenamientos. Queríamos jugar con un sistema donde los delanteros también debían presionar mucho y ese no era su mejor trabajo, no tenía siempre ganas para trabajar duro, pero su calidad era indiscutible.

-En tus años de futbolista, ¿qué delanteros argentinos eran los más peligrosos?

-Pienso en dos. Dos. Empiezo por Piojo López. En esa época, nosotros teníamos un equipazo en Barcelona con Phillip Cocu, Guardiola, Luis Enrique, Rivaldo, Figo… pero Valencia también tenía un equipazo en ese momento, y con el Piojo López en ataque. Él estaba muy muy bien en esa época, siempre rápido, con su nariz apuntando a nuestra portería. Y, bien rodeado por Baraja y Mendieta, ellos tenían muchas cualidades para jugar con el Piojo. Hubo una temporada, creo que la 2001, que perdimos siempre, todos los partidos que jugamos con Valencia, y la razón de esas derrotas fue el Piojo López. Y también debo nombrar a Gabriel Batistuta, para mí uno de los mejores del mundo en esa época. Tenía todo: fuerza, cabezazo y don en los dos pies. Y también era un hombre muy amable. A ellos dos destaco: al Piojo y a Batistuta.

Frank De Boer corre al Piojo López en el inolvidable partido por los cuartos de final de Francia 98, en Marsella; el delantero convirtió, pero ganó Holanda 2-1 Michael Steele - EMPICS - PA Images

Barcelona con sus leyendas pisará por primera vez el país. Habrá clínicas para chicos, charlas de liderazgo, camaradería y un partido desde las 16 del sábado con entradas a la venta en el canal habitual del club: Riverid.com.ar. De Boer alzó 21 títulos entre su carrera como defensor, que cerró en 2006 en Qatar, y la tarea como técnico, que lo mostró tetracampeón en Ajax y continuó por Internazionale, Crystal Palace, Atlanta United, la selección de los Países Bajos y Al-Jazira, de los Emiratos, su último club en 2024. Una carrera muy extensa, una voz autorizada.

-¿Dónde lo ubicás a Messi en tu ranking de los mejores de la historia?

-Messi es el mejor del mundo para mí, claro, pero yo también recuerdo a Maradona, muy especialmente en 1986 cuando Argentina ganó el Mundial de México… Yo estaba enamorado de Maradona. Y ahora, Messi, que, insisto, es el mejor de la historia porque tiene todo. Maradona también podía hacer todo, sí, pero a Messi yo lo vi desde sus inicios y tantos años después, con sus cifras a la vista del mundo, es el mejor de la historia.

-¿Creés que jugará el Mundial 2026?

-Dependerá de cómo se sienta, pero yo lo veo y me parece que esta físicamente mejor que nunca. El cuerpo es muy importante y solo lo conoce bien cada uno. Es como nosotros, los jugadores de las leyendas del Barça, que en la cabeza sabemos todo lo que debemos hacer en el campo, pero físicamente ya no podemos hacerlo. La edad se nota, seguro, pero cuando te estás preparando bien, cuidando tu cuerpo, puedes jugar muchos años más. Me parece que él está haciendo eso, se lo ve en buena forma, para mí, podrá jugar el Mundial. Ahora, también es un dilema para el entrenador: cuando él juega tiene que adaptarse el equipo… es muy difícil para un entrenador porque, a la vez, Messi todavía está demostrando que es uno de los mejores del mundo.

-¿Argentina podría repetir el título…?

-Sí, Argentina es candidata para ganar otro título. Pero como siempre, siempre es candidata. Como Brasil, Alemania, Francia…

-Se viene el partido de las leyendas del Barça contra las glorias de River. Te volverás a encontrar con Ariel Ortega y el recuerdo del partido de Francia 1998.

-Ese fue uno de los mejores partidos de mi vida, y no solo por lo que sucedió en el campo, sino también en el estadio, en el ambiente. Argentina jugó un muy buen partido hasta que Ortega hizo una tontería contra Van der Sar [le pegó un cabezazo al arquero neerlandés] y fue a nuestro favor en ese momento, porque poco antes habíamos perdido por roja a Arthur Numan. La expulsión de Ortega nos dio más confianza para intentar ganarle a Argentina. Ortega fue un jugador muy bueno y me encantará verlo otra vez.

Aimar y De Boer en un duelo Valencia-Barcelona a principios de este siglo; el sábado, desde las 16, volverán a enfrentarse en el partido de las leyendas de Barcelona y River

De Boer jugó dos mundiales (1994-1998), tres Eurocopas y durante mucho tiempo llevó el brazalete de capitán de la ‘Oranje’. Fueron 112 partidos y 13 goles de liderazgo desde el fondo, mientras muchos lo consideraban el mejor zaguero zurdo del planeta. A la Argentina la enfrentó tres veces sin derrotas: 2-1 en 1998, 1-1 en 1999 y 1-0 en 2003. Un clásico moderno, especialmente en las Copas del Mundo… “Siempre ha sido un partido especial en los Mundiales, es cierto. En 1978 yo recuerdo el palo de Rensenbrink en los últimos minutos, y el duelo de cuartos de final de 1998, un partidazo que citábamos hace un momento, un partido que no tenía un dominador claro, pero al final tuvimos la suerte de que Bergkamp marcara un golazo [N.delaR.: De Boer no lo dice, pero el largo pelotazo para su compañero que sorprendió a Roberto Ayala lo lanzó él]. Y la semifinal de Brasil 2014… ahí creo que Argentina mereció llegar a la final… Y el último, en Qatar… vaya intensidad. Creo que siempre han sido cruces muy bonitos”.

-Jugaste con Guardiola y con Luis Enrique en Barcelona. ¿Ya se notaba que serían entrenadores?

-Jugué con ambos, sí. Desde el primer momento supe que Pep sería entrenador; era el capitán del equipo, pero además siempre estaba pensando tácticamente, por eso no fue una sorpresa para mí que luego fuera director técnico. Luis Enrique no tenía tanto interés en lo táctico como Pep, pero sí tenía esa chispa ganadora, ese don que es muy importante tener como entrenador. Al final son dos grandes entrenadores, que fueron dos grandes jugadores, y es un encanto ver lo que hacen sus equipos.

-¿El entrenador que marcó tu carrera fue Louis van Gaal?

-Van Gaal fue muy importante para mi carrera, diría que en el 80% de mi carrera ha sido mi entrenador. Ambos tenemos la misma idea sobre el fútbol, pensamos igual, somos ganadores, intensos, buscamos mejorar en cada entrenamiento, en cada partido. Me encanta que él siempre ha sido muy honesto y abierto, interesado en los jugadores. Un entrenador muy, muy bueno.

-Conocés bien a Barcelona. ¿Qué opinás de Lamine Yamal?

-Jugué cinco temporadas en Barcelona y es uno de mis clubes preferidos. Ajax primero, claro, porque entre mi etapa como jugador y de entrenador he estado casi 25 años allí, pero sin dudas mi segunda casa es Barcelona. Siempre me ha gustado su estilo, cómo quiere jugar, también ahora con Hansi Flick como entrenador… Y lo veo a Lamine Yamal en un nivel muy bueno, es increíble que siendo tan joven esté mostrando tanta calidad. Él y varios compañeros más. Me encanta que en Barcelona nuevamente haya muchos jugadores de su cantera, porque esa es la guía de Barcelona, como la de Ajax: siempre hay que contar con los jóvenes. La cantera es la identidad de estos clubes.