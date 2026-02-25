Fue elegido como el mejor DT del fútbol femenino checo, pero descubrieron que filmaba a sus dirigidas en la ducha

La frase eriza la piel y encierra una experiencia traumática: “No entro a la ducha sin revisarla bien”. Eso es lo que dijo Jana Zufankova, delantera de la selección de República Checa y actual jugadora del Slavia Praga. Lo peor fue el contexto: descubrió, cuatro años después, que su entrenador la había filmado en secreto mientras se bañaba y se cambiaba con sus compañeras. Lo dijo sin dramatismo, pero con la crudeza de quien aprendió a desconfiar incluso de un lugar que debería ser íntimo y seguro.

El caso sacudió al fútbol checo y volvió a poner bajo la lupa un costado incómodo del deporte: la vulnerabilidad de las futbolistas en ámbitos donde la autoridad se ejerce sin demasiados controles. El entrenador en cuestión era Petr Vlachovsky, por entonces responsable del equipo femenino del FC Slovacko y con antecedentes en seleccionados juveniles.

Zufankova, hoy de 23 años, contó en el podcast FotbalOna que el miedo no se fue. Allí también reveló que es frecuente para ella revisar “los rincones y las grietas”, antes de abrir la canilla. La cautela y el miedo se volvieron rutina.

La checa Jana Zufankova reveló lo que padecieron ella y varias de sus compañeras con el DT Petr Vlachovsky

En otra entrevista, para Hlas Heroine, recordó el desconcierto inicial: dijo que incluso miraron varias veces hacia una cámara que no sabían que estaba ahí. No era paranoia; era una mochila con un dispositivo oculto que seguía grabando incluso después de que el entrenador saliera del vestuario.

La investigación no comenzó en el club ni por una denuncia interna. Fue la policía checa la que, al rastrear un intercambio de pornografía infantil en una web local, detectó que Vlachovsky compartía material clandestino. En su computadora y en un disco externo hallaron 28 videos grabados durante cuatro años, sin consentimiento, con jugadoras de entre 17 y 25 años. Catorce futbolistas fueron identificadas como víctimas directas. Además, se encontraron imágenes de pornografía infantil enviadas por otro usuario, con quien el entrenador intercambiaba mensajes de contenido explícito y fantasías violentas.

El impacto fue devastador. Algunas jugadoras reportaron náuseas al enterarse; otras describieron un quiebre en la relación con su propio cuerpo. Entre ellas, Kristyna Janku y Alena Peckova —actualmente en el SD Eibar— hablaron en el programa Ve stínu sobre la sensación de exposición permanente. Peckova confesó que en cualquier gimnasio o espacio público se preguntaba si había una cámara.

Petr Vlachovsky entrenó las divisiones inferiores del seleccionado de fútbol femenino checo durante varios años

La resolución judicial agregó otra capa de indignación. Vlachovsky fue condenado a un año de prisión en suspenso, cinco años de prohibición para entrenar y al pago de 20 mil coronas checas (unos 850 dólares) a cada víctima. El procedimiento se realizó mediante un “mandato penal”, una vía que evita el juicio oral cuando las pruebas son consideradas concluyentes. La jueza argumentó que así se evitaba la “victimización secundaria” de las futbolistas. Sin embargo, la decisión también les impidió comparecer ante el tribunal o recurrir la sentencia. Solo la fiscalía podía objetarla, y no lo hizo.

Para varias de las afectadas, la pena fue insuficiente. La calificaron como “una burla”. Señalaron que en República Checa los delitos sexuales y los vinculados con pornografía infantil suelen recibir castigos mínimos. La discusión excede el caso puntual y se instala en un debate más amplio sobre cómo las instituciones deportivas y judiciales abordan las denuncias cuando el agresor ocupa una posición de poder.

El silencio inicial del club también fue señalado por Zufankova. Dijo que el Slovacko no emitió comentarios ni ofreció disculpas públicas. Para ella, esa omisión fue otra forma de eludir responsabilidades. Durante casi 15 años, Vlachovsky había trabajado con niñas y mujeres en la institución, había dirigido a la selección Sub-19 y hasta fue distinguido en 2019 como mejor entrenador del fútbol femenino. El contraste entre el reconocimiento público y la conducta privada profundizó la sensación de traición.

Hoy, el entrenador perdió su licencia y no podrá dirigir durante cinco años. Si mantiene antecedentes limpios, podría recuperarla. Esa posibilidad inquieta a quienes creen que el sistema fue indulgente. Las futbolistas, en cambio, siguen lidiando con consecuencias que no prescriben en un plazo administrativo.

Zufankova no habló desde el rencor sino desde la memoria. Su testimonio no busca revancha, sino advertencia. El vestuario, ese espacio de confianza donde se construyen equipos y se comparten derrotas y victorias, quedó contaminado por una cámara escondida. Porque es un tipo de violencia que, incluso cuando no deja marcas visibles, altera la manera de vivir de quienes son víctimas de esos actos.