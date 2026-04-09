Qué pasó con la joven mendocina que denunció a jugadoras de hockey por abuso sexual

Seis de las diez jugadoras del plantel de primera de hockey sobre césped del club Alemán de Mendoza fueron imputadas por abuso sexual simple agravado por un “bautismo” a juveniles que habían debutado en el primer equipo.

Una de esas adolescentes, que tenía 16 años en el momento del hecho, ocurrido hace casi tres años, denunció que ese “ritual de iniciación” consistió en una serie de situaciones impúdicas dentro del vestuario, “pruebas” con evidente contenido sexual.

Entrada del club Alemán, de Mendoza

El caso había sido archivado

Uno de los aspectos del caso es que el expediente había sido archivado el año pasado por una fiscal que había considerado que no había encuadre de delito penal posible por “no haber habido contacto físico directo”.

Sin embargo, en los últimos meses una revisión del órgano judicial superior decidió la reapertura del caso.

A finales de 2025 un juez de Garantías sostuvo que las conductas analizadas no podían ser consideradas “neutras”, de modo que el Ministerio Público Fiscal se vio obligado a avanzar y deberá reconsiderar si el hecho reviste gravedad y, eventualmente, cuál sería el encuadre legal definitivo tras la imputación.

Club Alemán de Mendoza

Quiénes investigan el hecho

El fiscal jefe, Alejandro Iturbide, por orden de la fiscal adjunta de la Procuración, María Paula Quiroga, estableció que los hechos ocurridos el 21 de abril de 2023 deben encuadrarse como “abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas”, según el artículo 119 del Código Penal, aunque inicialmente desde la instrucción se indicó que faltaban elementos para concretar la acusación, lo que evidencia tensiones internas y de criterio en el Ministerio Público Fiscal. En tanto, de manera paralela, avanzará en la Justicia civil una demanda millonaria, que rondaría los 100 millones de pesos.

La causa penal actualmente es llevada adelante por el fiscal de Instrucción Mauro Perassi, luego del apartamiento de la fiscal Mercedes Moya, con quien compartía una visión similar de lo ocurrido, aunque ahora deberá seguir las instrucciones de sus superiores. Se espera que en los próximos días y semanas se realicen audiencias clave para definir el rumbo definitivo del expediente, que podría ir hacia la elevación a juicio o, incluso, a un nuevo archivo del expediente.

Detención de las jugadoras

Por el momento, la imputación no contempla la detención de las jugadoras, por lo que seguirían en libertad el proceso en su contra. Sí se dispuso una prohibición de acercamiento a la menor, al tiempo que se ordenaron peritajes psicológicos a las acusadas, que estarán a cargo de profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de Mendoza.

Habló la joven mendocina que denunció a jugadoras de hockey de haberla abusado. www.clubalemandemendoza.com.ar

“Estaba en estado de shock”

“Fue una total sorpresa y tampoco fue consentido. Estaba en estado de shock”, afirmó la denunciando en una entrevista con Telenoche.

La joven, que contó que ya no practica hockey en ningún equipo “por la presión que sentía”, recordó detalles del abuso. “Fui con la idea de que me iban a teñir el pelo nada más y me encontré con un escenario que nunca imaginé. Tampoco me dijeron qué me iban a hacer”, dijo primero.

“No era la única, había otras cinco chicas”, aseguró. La víctima indicó además que estaba shockeada porque “tenía los ojos vendados y no veía lo que pasaba”. Apenas escuchaba lo que sucedía a su alrededor. “No me salía decir que me quería ir. En ese momento tenía 16 años y estaba rodeada de diez adultas a las cuales yo siempre admiré. No entendía lo que me estaban haciendo, no entendía por qué se estaban riendo, se burlaban”, relató.

“Me hacían todo tipo de comentarios. Principalmente, eran más los tocamientos. Me tocaban el cuerpo con diferentes mezclas. Me obligaron a decir ‘gol’ y me metieron una salchicha en la boca a la fuerza y me metieron una morcilla dentro de la calza y de la bombacha”, completó.

El testimonio de la madre de la víctima

La madre de la víctima, quien estuvo presente durante la entrevista, relató cómo se enteró de lo que le había ocurrido a su hija. “Cuando terminó la concentración y fuimos a retirarla, salió muy angustiada. Me imaginé que podía ser algo del partido, pero en el auto nos comentó que le habían pedido un pacto de silencio respecto a cosas que habían pasado y le dije que nos tenía que contar. Pensé que era algo del pelo, pero ni me imaginé que eran estas prácticas”, señaló.

Luego la mujer contó que tomaron contacto con los dirigentes del club y con el entrenador del equipo: “Les comentamos que esto era un delito porque no podían tocar las partes íntimas de ninguna persona ni utilizar elementos de ningún tipo, pero no tuvimos respuesta”. Fue entonces cuando la familia decidió continuar y radicó la denuncia.