La madre de una jugadora de hockey acusada de abuso negó los hechos y dio detalles del “bautismo”

Luego de que en las últimas horas hablara públicamente la joven que denunció a jugadoras de hockey del club Alemán de Mendoza por abuso sexual durante un ritual de “bautismo” en su llegada a primera división, la madre de una de las deportistas investigadas salió a desmentirla. “Está tergiversando lo que sucedió, no está diciendo la verdad, en parte miente”, resaltó la mujer.

“No quedó en topless. A ellas les dijeron que tenían que armarse un top creativo con elementos que les dejaron dentro del baño, como papeles y cintas. Cada una se lo armó en un baño individual. No estaban todas juntas. Nunca estuvieron desnudas”, aseguró la madre que, de espaldas para proteger su identidad, habló con Telenoche.

Horas atrás, la hasta ahora única joven denunciante, quien tres años atrás -cuando ocurrió el hecho- tenía 16 años, afirmó que cuando se quitaron la venda que les habían colocado ya no tenía cubiertos los pezones. “Se me veía todo”, contó en una entrevista el martes.

Una de las madres de las jugadoras de hockey acusadas de abuso negó los hechos y dio detalles de cómo fue el “bautismo”.

En parte de esa declaración, la víctima añadió que fue entonces que se dio cuenta de que las estaban filmando. “Y les pedí que no lo hicieran”, agregó. Al respecto, la madre de una de las acusadas indicó: “Ella planteó que lo que no le gustó es que fuera filmada, pero esto era totalmente voluntario, no fue obligada. Ellas podían participar, hicieron muchas actividades y no todas participaron de los mismos juegos. La que no quiso teñirse no se tiñó”.

“Tampoco les metieron morcillas en la bombacha. Hubo morcillas, pero no se las pusieron en las partes íntimas”, sumó la mujer, en base al relato de su hija, para contradecir al testimonio de la denunciante. “Me obligaron a decir ‘gol’ y me metieron una salchicha en la boca a la fuerza y me metieron una morcilla dentro de la calza y de la bombacha”, había dicho ella antes.

De acuerdo a la mujer, su hija “no está bien”. “Este tema es durísimo, la estamos pasando muy mal desde hace tres años. Decidí salir a hablar porque veía que esto no se estaba llevando adelante en el ámbito judicial, sino en los medios por los abogados de la supuesta víctima”, aseguró.

Una de las madres de las jugadoras de hockey acusadas de abuso negó los hechos y dio detalles de cómo fue el “bautismo”.

Según la mujer, las jóvenes involucradas, tanto las deportistas que ya jugaban en primera división del equipo de hockey sobre césped como quienes se iniciaban en competencias oficiales, tenían entre 16 y 22 años y “no todas eran mayores de edad las que hacían la bienvenida, ni todas menores de edad las que recibían el ritual”. Dijo que, si bien fueron seis las jóvenes que aceptaron el “bautismo”, “la única que dice haber tenido un problema es esta chica”.

“Acá claramente hay cosas que fueron sacadas de contexto, se le dio una connotación sexual que no la tuvo”, destacó la mujer y, a su vez, denunció que con los nuevos abogados hubo modificaciones en las declaraciones. “El padre dijo que su hija no había sufrido abuso sexual, pero con estos abogados cambió la declaración”, apuntó.

La mujer también aseguró que a su hija “le hicieron una bienvenida de este tipo”, pero que en este caso “el problema es cómo se está contando lo que pasó, cómo se está tergiversando”.

“Los peritos determinaron que no hubo abuso sexual; también está la declaración de los padres de tres víctimas, donde dijeron exactamente lo mismo de que sus hijas no les habían dicho nada similar sobre esa bienvenida. Y hubo una fiscal de delitos contra la integridad sexual que solicitó el archivo de la causa porque consideró que no hubo delito”, sumó la madre.

A comienzos de esta semana, seis de las diez jugadoras del plantel de primera de hockey sobre césped del club Alemán fueron imputadas formalmente por abuso sexual simple agravado por el número de participantes en el contexto de un “bautismo” a juveniles que habían debutado en el primer equipo. Otras cuatro jugadoras señaladas enfrentarán la audiencia imputativa la próxima semana, según pudo saber este diario.