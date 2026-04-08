Habló la joven mendocina que denunció a jugadoras de hockey por abuso sexual

Horas después de que la Justicia mendocina imputara por el abuso sexual simple de una joven, agravado por la cantidad de personas implicadas, a seis jugadoras del plantel de primera de hockey sobre césped del club Alemán, la víctima habló sobre el episodio, ocurrido tres años atrás en el contexto de un “ritual de iniciación”. “Fue una total sorpresa y tampoco fue consentido. Estaba en estado de shock”, reconoció.

La joven, que contó durante una entrevista con Telenoche que ya no practica hockey en ningún equipo “por la presión que sentía”, recordó detalles del abuso. “Fui [a la sede del Alemán] con la idea de que me iban a teñir el pelo nada más y me encontré con un escenario que nunca imaginé. Tampoco me dijeron qué me iban a hacer”, dijo primero.

“No era la única, había otras cinco chicas”, aseguró. La víctima indicó además que estaba shockeada porque “tenía los ojos vendados y no veía lo que pasaba”. Apenas escuchaba lo que sucedía a su alrededor. “No me salía decir que me quería ir. En ese momento tenía 16 años y estaba rodeada de diez adultas a las cuales yo siempre admiré. No entendía lo que me estaban haciendo, no entendía por qué se estaban riendo, se burlaban”, relató.

“Me hacían todo tipo de comentarios. Principalmente, eran más los tocamientos. Me tocaban el cuerpo con diferentes mezclas. Me obligaron a decir ‘gol’ y me metieron una salchicha en la boca a la fuerza y me metieron una morcilla dentro de la calza y de la bombacha”, prosiguió la joven durante la entrevista en la que se mostró de espaldas a la cámara para resguardar su identidad.

Habló la joven mendocina que denunció a jugadoras de hockey de haberla abusado.

Cuando le consultaron si estaba desnuda, la víctima dijo: “Al principio, nos dijeron que teníamos que sacarnos el top y nos pusimos unos papeles para taparnos los pezones. Cuando me sacaron la venda, me di cuenta de que me estaban filmando, nos estaban filmando, y les pedí que no lo hagan. Me dijeron que dejara de joder, que éramos solo mujeres. A mí se me veía todo”.

De acuerdo a su relato, en la tarde en que sucedió el violento hecho había mucha actividad en el club; sin embargo dijo: “En el baño estaban solo las jugadoras de Primera y mis otras cinco compañeras que vivieron lo mismo que yo. Estábamos encerradas”.

La madre de la víctima, que estuvo presente durante la entrevista, relató cómo se enteró de lo que le había ocurrido a su hija. “Cuando terminó la concentración y fuimos a retirarla, salió muy angustiada. Me imaginé que podía ser algo del partido, pero en el auto nos comentó que le habían pedido un pacto de silencio respecto a cosas que habían pasado y le dije que nos tenía que contar. Pensé que era algo del pelo, pero ni me imaginé que eran estas prácticas”, aseveró.

Luego la mujer contó que tomaron contacto con los dirigentes del club y con el entrenador del equipo: “Les comentamos que esto era un delito porque no podían tocar las partes íntimas de ninguna persona ni utilizar elementos de ningún tipo, pero no tuvimos respuesta”. La familia decidió continuar y radicó la respectiva denuncia.

Habló la joven mendocina que denunció a jugadoras de hockey de haberla abusado. www.clubalemandemendoza.com.ar

“Fue un golpe fuerte porque es el lugar en donde se crio; no nos imaginamos nunca que en un deporte donde hay disciplina y valores podía pasar esto”, dijo la madre de la joven y agregó que otras personas también le comentaron que habían vivido este tipo de situaciones dentro del deporte, “incluso algunas más complejas”, porque “es una práctica habitual”.

La madre contó también que en ese momento la fiscal María de la Mercedes Moya “no tomó en serio el caso y lo archivó”. “Entonces pedimos una audiencia con el juez de Garantías, que apartó a la fiscal, desarchivó la causa y pasamos a otros fiscales”, sumó.

Si bien la víctima dijo que otras jóvenes fueron sometidas a los mismos abusos, no hay hasta el momento otras denuncias formales por los hechos. “Eran seis y fuimos la única familia que denunció. Eso es responsabilidad de cada familia. Es muy difícil que chicas menores de edad denuncien a su grupo de pertenencia, no es sencilla la decisión. No juzgamos a las demás familias”, afirmó la madre de la denunciante. “Mucha gente se quedó callada durante mucho tiempo respecto de estas prácticas. Ser agente de cambio no es sencillo, pero lo hicimos por la valentía de nuestra hija de contar lo que le había pasado”, agregó.

En 2023, luego de ocurridos los hechos denunciados, la víctima continuaba con sus actividades en el club Alemán. “Pero me tuve que ir porque llegamos a un punto límite por el que me querían subir al mismo micro con las chicas que me habían hecho esto, con las abusadoras”, contó la joven, quien aseguró que tras ello jugó algunos meses para otra institución. “Pero por la presión que sentía dejé de jugar”, cerró.