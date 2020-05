El regreso de los clubes a los entrenamientos podría adelantarse Crédito: Javier Garcia Martino Prensa Boca

"No estamos preparados para volver el 25 de mayo". La frase se replicó en más de un dirigente contactado en la tarde del martes, cuando ya se sabía que el comité de expertos y epidemiólogos que asesora al Gobierno durante la pandemia de coronavirus le había dado el visto bueno a Ginés González García (ministro de Salud) y Matías Lammens (ministro de Turismo y Deporte) para que los equipos de fútbol (y otras disciplinas) pudieran volver a entrenarse a fin de mes. Claro que la condición era que se mantuvieran las actuales condiciones sanitarias y no hubiera una explosión de casos positivos.

Ni los clubes ni la AFA ni la Liga Profesional de Fútbol (nombre que tomará la Superliga a partir de la próxima semana) esperaban que el Ejecutivo dijera que la escenografía estaba dada para el regreso a las prácticas antes de, al menos, el mes de junio. Pero esa fue la conclusión del cónclave entre las dos áreas de Gobierno que serán las responsables de que la pelota vuelva a rodar. "Luego de las consultas, nosotros decimos que si se cumplen ciertos protocolos específicos, los planteles pueden volver a los entrenamientos. Pero lo que pase después es una decisión de los propios clubes, de la AFA y de los propios jugadores. Pueden optar por hacer lo que quieran", razonó una fuente del Gobierno que intervino en la reunión de ayer. En Radio Rivadavia, González García confirmó la reunión: "Me reuní con Lammens, somos futboleros pero no hablamos de fechas. La semana que viene los equipos de ambos ministerios comenzarán a trabajar los protocolos para la vuelta", informó el ministro.

El presidente, Alberto Fernández, reinstaló el tema de la vuelta a los entrenamientos en dos entrevistas que ofreció el sábado y el lunes

"No escuchamos nada sobre un protocolo para el regreso del fútbol. Y tampoco nos convocaron a discutirlo", contaron por su parte en la AFA. Desde la entidad que gobierna Claudio "Chiqui" Tapia agregaron que sí fueron convocados a una mesa de trabajo integrada por autoridades de todos los deportes para analizar, jurisdicción por jurisdicción, los protocolos necesarios para el retorno a las actividades. El representante de la AFA en ese órgano, que comenzará sus encuentros en los próximos días y estará coordinado por Salud y Turismo y Deporte, podría ser Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano (Primera Nacional) y futuro vicepresidente de la AFA en el período 2021-2025.

En cuanto LA NACION anticipó la noticia del regreso a los entrenamientos a fin de mes, los teléfonos de los presidentes de los clubes comenzaron a sonar con insistencia. "Los futbolistas no quieren saber nada", razonó uno de los directivos que fue consultado por los jugadores. José Sand (Lanús) exteriorizó ese enojo en Radio Rivadavia: "Es peligroso volver a entrenar en 10 días. Se tiene que priorizar la salud. Los médicos del club nos dijeron que recién se podría volver en junio o julio".

El ministro de Salud, Ginés González García, se reunió este martes con su par de Turismo y Deporte, Matías Lammnens Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Otro directivo de Primera contó: "Nuestra cabeza tiene otro calendario: vuelta a las prácticas en julio-agosto y regreso a los partidos oficiales en septiembre. Todavía no sabemos cuál será el protocolo que aplicaremos en los testeos a los futbolistas, entrenadores y ayudantes técnicos". Si bien no trascendieron demasiados detalles del protocolo de entrenamientos, sí se sabe que estará inspirado en las medidas que se tomaron tanto en Alemania como en España e Italia. En todos esos casos los planteles fueron divididos en grupos, los futbolistas llegaron cambiados y con barbijos a los centros de entrenamiento y se hicieron testeos masivos para asegurarse de que no hubiera infectados. A los casos positivos se los aisló en forma preventiva.

El estadio de Estudiantes y la sede de Gimnasia, ambos en La Plata, o la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, en el Bajo Flores, se han convertido en centros de atención intermedia o, incluso, en lugares donde se realizan testeos rápidos de coronavirus, como ocurre en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro. El avance de la pandemia en la villa 1-11-14 obliga a pensar que el operativo sanitario dispuesto en el predio donde se entrenan los futbolistas del Ciclón durará varios meses. La Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tardarán más que el resto del país en pasar a la fase 4, necesaria para que los protocolos de regreso a las distintas actividades puedan ponerse en marcha. Así, todo apunta a que los clubes porteños y metropolitanos sean los últimos en regresar a las prácticas. Bastante después del 25 de mayo, fecha sugerida por el Gobierno y su comité de expertos.

Cuando regresen a entrenarse, los futbolistas deberán seguir estrictos protocolos de higiene y seguridad Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Si bien los clubes pueden haber recibido las garantías sanitarias para el regreso a los entrenamientos a partir del 25 de mayo, todavía no saben qué pasará con las pruebas médicas a sus empleados, futbolistas y entrenadores. Hay instituciones que hablan en forma privada con laboratorios, y trascendieron algunas charlas informales para intentar que toda la primera división tenga el mismo protocolo y las mismas pruebas. Pero para eso faltan algunas semanas más llenas de incertidumbre.