Lionel Messi en la final de la MLS Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, en vivo

La diferencia entre los dos equipos fue el gol en contra señalado por Édier Ocampo, y a favor de Inter Miami. De hecho, los de camiseta rosa sufrieron un par de ataques a fondo de los Whitecaps que bien pudieron significar el empate para los canadienses. Pero Ríos Novo respondió bien y mantuvo la luz de diferencia para el equipo dirigido por Javier Mascherano.

Recostado sobre la derecha, Lionel Messi jugó más de lanzador que de extremo o de delantero. Mostró un par de pinceladas típicas de su repertorio y tuvo a disposición dos tiros libres. Silvetti, con su potencia habitual, también fue importante para los de camiseta rosa, que por ahora consiguen la primera MLS Cup de toda su historia.