Lionel Messi en la final de la MLS Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, en vivo
Se define la liga de Estados Unidos, en Fort Lauderdale
Cambios en Vancouver
Ingresan Ryan Gauld y Joedrick Pupe; se retiran Ahmed y Priso.
Amonestado Blackmon
El defensor central del equipo canadiense ve la tarjeta amarilla por una fuerte falta sobre Mateo Silvetti.
¡Triple palo!
¡Increíble! Sobbi remata, la pelota da en el palo derecho, rodea la línea de sentencia y da pega en el otro palo. Falcón intenta dominar y... se encuentra con Ahmed, que arremete. Y el balón vuelve a dar en el palo.
¡Gol de Vancouver!
White aguanta la pelota, encuentra a Ahmed y este remata de derecha, algo mordido. Ríos Novo, esta vez, se equivoca. La pelota da en el palo y se mete: ahora Vancouver e Inter Miami igualan 1-1.
¡GOOOOL DE @WHITECAPSCF!— MLS Español (@MLSes) December 6, 2025
Ali Ahmed marca su primer gol en la temporada 2025 e iguala la #MLSCup pres. por Audi: pic.twitter.com/lfKaZchoUO
Messi de cabeza... cerca
Takaoka sale mal, la pelota queda boyando y Messi abre bien los ojos. Define de cabeza: intenta colocar la pelota pegada al palo y se le va por poco.
Mejora Vancouver
Inter Miami está desconectado y Vancouver aprovecha el momento para acercarse al empate. No lo consigue porque le falta contundencia en ataque. Ali Ahmed y Sabbi vuelven locos a los marcadores de camiseta rosa.
Amonestado Falcón
El defensor uruguayo Maximiliano Falcón tumba a Sabbi en la puerta del área, recibe la tarjeta amarilla y cede un tiro libre peligroso al equipo canadiense.
¡Se juega!
El árbitro Derek Fischer da la orden y ya se juega la segunda parte del partido entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps. El ganador del encuentro se consagrará campeón de la MLS Cup.
Inter Miami, por el gol
La diferencia entre los dos equipos fue el gol en contra señalado por Édier Ocampo, y a favor de Inter Miami. De hecho, los de camiseta rosa sufrieron un par de ataques a fondo de los Whitecaps que bien pudieron significar el empate para los canadienses. Pero Ríos Novo respondió bien y mantuvo la luz de diferencia para el equipo dirigido por Javier Mascherano.
Recostado sobre la derecha, Lionel Messi jugó más de lanzador que de extremo o de delantero. Mostró un par de pinceladas típicas de su repertorio y tuvo a disposición dos tiros libres. Silvetti, con su potencia habitual, también fue importante para los de camiseta rosa, que por ahora consiguen la primera MLS Cup de toda su historia.
Final de la primera parte
El árbitro Drew Fischer señala hacia la mitad de la cancha. Se termina la primera parte en Fort Lauderdale: Inter Miami vence 1-0 a Vancouver Whitecaps con el gol en contra de Ocampo y, por ahora, se consagra campeón de la MLS Cup.
Amonestado Ocampo
El colombiano Édier Ocampo redondea un primer tiempo para el olvido y ve la tarjeta amarilla luego de una falta sobre Baltasar Rodríguez.
Inter siente el cansancio
Los 31 grados de temperatura y la alta humedad en Fort Lauderdale comienzan a hacer mella en el físico de los futbolistas locales. El alemán Thomas Müller crece en el partido y hace jugar a sus compañeros. Ríos Novo vuelve a tomar protagonista y detiene un cabezazo del alemán. Vancouver empareja el trámite del encuentro.
Amonestado Mascherano
El entrenador argentino discute con el cuarto árbitro y le muestran la tarjeta amarilla. A continuación, Ríos Novo saca una pelota de gol: Muller habilita a Sabbi y el arquero hace un milagro al atajar como un arquero de handball.
¡Ríos Novo le niega el gol del empate a Sabbi tras el gran pase de Thomas Muller!— MLS Español (@MLSes) December 6, 2025
La más clara del partido para @WhitecapsFC hasta ahora: pic.twitter.com/qoEhOWrZAy
Vancouver intenta... pero no lastima
El equipo canadiense es prolijo al trasladar la pelota, pero le falta contundencia. Un tiro libre de Berhalter cabeceado con dificultad por White fue de lo más peligroso que generó el conjunto canadiense hasta acá. El arquero Ríos Novo dominó sin problemas.
Lujo de Busquets... "ole" de la hinchada
El español, que juega su último partido esta tarde, pisa la pelota, hace pasar de largo a su marcador y la hinchada de Inter Miami responde con un “oleee”. El equipo dirigido por Javier Mascherano lleva las riendas del partido. Vancouver es intrascendente al atacar y demasiado ingenuo para la presión.
Inter controla el partido
El equipo dirigido por Javier Mascherano domina la posesión y elige cuándo atacar. Sus avances son punzantes y llega sin problemas hasta el área rival. Vancouver luce desorientado, sin saber cómo ganar los duelos en la mitad de la cancha y recuperar la pelota.
Como en la Argentina
El Chase Stadium luce completo con 23 mil personas las tribunas. Se escucha el “Yoooo te sigo a todas partes adonde vaaas...”, que anta la hincha local. Todas las canciones de “La Familia” -la hinchada de Inter- son en clave argentina
Amonestado White
Brian White empuja a Maximiliano Falcón en las narices del árbitro y es el primer amonestado de Vancouver.
Amonestado Baltasar Rodríguez
El árbitro canadiense Drew Fischer amonesta al ex jugador de Racing por una fuerte falta en la mitad de la cancha. Es la primera tarjeta amarilla del partido.
¡Gol de Inter Miami!
Allende tira el centro para buscar a Silvetti, pero Ocampo se interpone. Con tanta mala suerte para el colombiano que la pelota ingresa en el arco del equipo canadiense. Gana Inter Miami.
¡GOOOOOOL DEL @INTERMIAMICF!— MLS Español (@MLSes) December 6, 2025
La genialidad de Leo Messi, el gran pase de Rodrigo De Paul y el centro de Tadeo Allende que genera el primer gol del partido en la #MLSCup 2025 pres. por Audi: pic.twitter.com/LfZitwwyS5
Presiona Vancouver
Se revuelca Ríos Novo y repele un centro. Luego hay mano de Tadeo Allende. De a poco, el partido se arma en Fort Lauderdale, donde la expectativa es máxima.
¡Se juega!
En un colmado Chase Stadium, Inter Miami y Vancouver Whitecaps juegan la final de la MLS Cup.
La alineación de Vancouver
Por el campeón de la Conferencia Oeste comenzarán el partido Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso y Mathias Laborda; Sebastian Berhalter y Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller y Ali Ahmed; Brian White.
Our 𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙓𝙄 vs @InterMiamiCF 🌊— X - Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) December 6, 2025
Kickoff is set for 11:30 am PT on Apple TV, TSN or listen on 730 CKNW & https://t.co/t5KNkihfhX 🖥️#VWFC | BLG Law pic.twitter.com/SlRtzvphNL
La formación del local
Los titulares de Inter Miami serán Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen y Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets y Baltasar Rodríguez; Mateo Silvetti, Lionel Messi (capitán) y Tadeo Allende.
The XI chosen for the final 📝🏆 pic.twitter.com/YnBBFW1Ylf— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025
Bienvenidos a la cobertura al instante
Inter Miami y Vancouver Whitecaps sostendrán la final de la Major League Soccer, la final de la liga de fútbol de Estados Unidos. El campeón de la Conferencia Este y el de la Oeste se enfrentarán en un encuentro programado para las 16.30 de Buenos Aires, que tendrá lugar en el estadio Chase, de Fort Lauderdale, donde las Garzas actúan como locales.
Seguí leyendo
"Es muy difícil". Aman a Messi, a los hinchas argentinos y también se enamoraron del polo: el nuevo plan de Qatar, pero de a caballo
De Maradona a Messi. EE.UU., otra vez anfitrión: del ocaso de Diego y cambios de reglas en 1994 al doble de selecciones en 2026
Sospechas... y algo más. Bolas frías, arreglos, dudas y manipulaciones: siete polémicos sorteos del Mundial de fútbol
- 1
Panini presentó el álbum de figuritas del Mundial 2026: será el más grande de la historia
- 2
El sorteo del Mundial 2026, en vivo: cómo ver online la ceremonia
- 3
Sorteo Mundial 2026: cómo son las posibles sedes donde podría jugar la Argentina
- 4
Horario de Boca Juniors vs. Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025