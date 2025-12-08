El cambio de Úbeda que enfureció a los hinchas de Boxa, los gestos de Paredes y la falta de reacción en desventaja

Boca cayó contra Racing en una de las semifinales del Torneo Clausura. La Academia se impuso por 1 a 0 en la Bombonera con el gol de Adrián Martínez, y una de las imágenes más sorprendentes que quedó en la caída del Xeneize fue la decisión que tomó Claudio Úbeda. El entrenador realizó el primer cambio recién a los 26 de la segunda etapa: Exequiel Zeballos salió para dejarle su lugar a Alan Velasco. Esta variante provocó la reacción de la gente, que no entendió la modificación. Más aún: otro de los sorprendidos pareció ser Leandro Paredes. Luego del gol del visitante, el DT del Xeneize no realizó variantes hasta el sexto minuto de adición. Luego, dio explicaciones en la conferencia de prensa.

En un duelo que tuvo pocas situaciones claras en ambos equipos, el extremo Ezequiel Zeballos era una de las figuras de la tarde-noche de la Bombonera. Sin embargo, a los 26 minutos del segundo tiempo. Úbeda tomó la decisión que sacarlo. En el momento que el atacante dejaba el campo de juego, las cámaras de la transmisión oficial mostraban las reacciones de los hinchas de Boca. Algunos se agarraban la cabeza, otros se miraban incrédulos con aquellos que más cerca tenían, también estaban los que se descargaban con algún insulto. Velasco, vale recordarlo, llevaba casi dos meses sin jugar por una lesión: su último partido había sido el 10 de octubre pasado, ante Newell’s.

El Changuito Zeballos fue reemplazado por Velasco y los hinchas de Boca se sorprendieron



Otra imagen que apareció en ese momento fue la de Leandro Paredes. El capitán de Boca agitó sus brazos y se dirigió a los gritos hacia el banco de suplentes del Xeneize, como pidiendo explicaciones de esa variante y en clara señal de disconformismo. Se trataba de una modificación puesto por puesto para mantener el esquema 4-4-2. En lugar de Zeballos entró Alan Velasco como volante por izquierda, un futbolista por el que la dirigencia del Xeneize desembolsó 10 millones de dólares y que todavía no cumplió ninguna expectativa.

Ambos tienen características parecidas, con gambeta y desequilibrio, pero Zeballos atraviesa un gran momento y ya había dado señales de poder desequilibrar. La respuesta de Úbeda ante la consulta fue determinante: “Vimos gestos de que Ezequiel estaba cansado, por eso tomaos la decisión de sacarlo. Si miramos para atrás también había salido en los otros partidos, hizo un gran desgaste físico, por eso tomamos esa decisión”, explicó.

Poco después, a los 30, llegó el gol de Racing. Los minutos pasaron, los dirigidos por Úbeda no generaban ningún tipo de peligro en el área del rival y el entrenador continuaba sin hacer cambios. En un momento de esa segunda parte se lo vio a Edinson Cavani, que estaba entre los suplentes, abandonar la entrada en calor. El uruguayo se acercó a su DT, le dijo algo y no volvió a hacer el calentamiento. Luego, Úbeda reveló lo que pasó con el uruguayo: “Lo habíamos mandado a calentar para reemplazarlo por Milton (Giménez), pero nos dijo que tuvo una molestia en la zona lumbar, por eso no hicimos ese cambio”.

¡¡ATENCIÓN AL GESTO DE PAREDES CON EL CAMBIO DEL CHANGO ZEBALLOS!! ¡¡NO LE GUSTÓ NADA AL CAMPEÓN DEL MUNDO QUE TIENE BOCA!! pic.twitter.com/RQIaIcaEJx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

El árbitro Darío Herrera había adicionado seis minutos, pero por algunas demoras decidió dar dos más. En el momento en el que el cronómetro marcó esos 51 minutos, Úbeda recién hizo el segundo y último cambio en la semifinal: Rodrigo Battaglia entró por Milton Delgado, en una clara muestra de tener más altura para buscar el área de Racing con centros.

El partido terminó con la victoria de Racing por 1 a 0 y el pase a la final del próximo sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Su rival saldrá del ganador del clásico platense que este lunes jugarán Gimnasia y Estudiantes en el Bosque desde las 17. Los hinchas de Boca abandonaron la Bombonera buscando explicaciones sobre la derrota y también preguntándose por qué el entrenador no buscó otras variantes para poder, al menos, empatar el partido.

Rodrigo Battaglia fue la segunda variante, y Úbeda la hizo en el sexto minuto de adición del partido Manuel Cortina

Una vez finalizado el partido, llegó el momento de las preguntas a los periodistas y Gustavo Costas fue consultado sobre si la salida de Zeballos favoreció al juego de Racing: “No me voy a meter en los cambios de Boca”, respondió el DT de la Academia.

En esta temporada, no es la primera vez que en Boca sucede algo similar con los cambios. El pasado 21 de septiembre, Boca recibió en su estadio a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el último partido que dirigió Miguel Ángel Russo antes de su muerte. El Xeneize lo ganaba 2 a 0 con los goles de Battaglia, a los 41 de la primera parte, y de Merentiel, a los 11 del segundo.

El visitante llegó al descuento a seis minutos más tarde. A los 29, el local hizo la primera y única variante: Alan Velasco reemplazó a Brian Aguirre. Sin embargo, a los 38, el Ferroviario empató 2 a 2. Cuando en la conferencia de prensa le preguntaron por ese único camio, Russo se hizo responsable: “Hacer un solo cambio fue una decisión mía. Me hago cargo de todo”, expresó.