La euforia de Gustavo Costas, luego de que Racing elimine a Boca: “Con este grupo voy a la guerra”

Apenas Darío Herrera pitó el final del partido Gustavo Costas salió disparado de la zona de los bancos de suplentes con ganas de abrazarse a cada uno de sus dirigidos, con los ojos brillosos de quien sabe que acaba de escribir una página especial. Racing había vencido 1-0 a Boca, lo había eliminado en su propia casa y se había metido en la final del Torneo Clausura. Y el entrenador, símbolo de pertenencia y convicción, habló como suele hacerlo: desde el corazón, sin rodeos y con la mirada siempre puesta en el grupo.

“Estoy feliz, contento de haber logrado pasar y eliminar a un cuadro como Boca. Estoy orgulloso de este grupo y de cómo jugó el equipo en el segundo tiempo”, arrancó Costas, todavía con el eco del festejo racinguista retumbando en los pasillos silenciosos de la Bombonera. El técnico fue directo al análisis futbolístico: reconoció un primer tiempo chato, pesado, casi tenso. “Fue malísimo para ambos. Creo que les pesó a los dos este partido”, resumió.

Pero Racing cambió el guion después del entretiempo. “En el descanso los cagué a pedos y en el segundo tiempo dominamos, salimos jugando. No aparecía el gol hasta que apareció con ese golazo. Lo merecíamos por lo que hicimos en el complemento”, explicó. Ahí, en ese pasaje del partido, estuvo la identidad que tanto pregona Costas: un equipo que fue a buscarlo, que se adueñó de la pelota y que se plantó mejor en campo rival y no claudicó hasta torcer la historia.

El entrenador destacó una estadística cargada de simbolismo: Racing dejó en el camino a River y a Boca en el mismo torneo. “No nos había pasado nunca. Ahora nos falta un partido, que va a ser difícil y complicado. Todavía no ganamos nada”, avisó, sin subirse al entusiasmo desmedido.

Hubo espacio también para la táctica y las decisiones que explican el triunfo. Costas señaló que Racing había encontrado facilidades por el sector izquierdo en el primer tiempo, pero que le había faltado profundidad. “Llegábamos fácil, pero nos faltaba terminarla. Tirábamos centros y estaba Maravilla solo. Eso teníamos que mejorar”, contó. Y se mejoró.

El festejo de Racing en la Bombonera Gonzalo Colini

Cuando fue consultado por el cambio de Velasco por Zeballos en el Xeneize, fue claro: “No me voy a meter en los cambios de Boca”. En cambio, sí se detuvo en un punto que lo preocupó durante el desarrollo: el arbitraje y el manejo disciplinario. “Cada falta nuestra era amarilla. Corrimos ese riesgo porque si no en el primer tiempo teníamos que sacar a seis jugadores. Los que terminaron amonestados jugaron muy bien, se cuidaron, y gracias a Dios pudimos ganarlo”.

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó al hablar de Adrián “Maravilla” Martínez, autor del gol y protagonista de una sequía reciente. “A Maravilla no lo hinché tanto las bolas durante esta racha. Es lo que le pasa a los 9: a veces se te cierra el arco. Y hoy metió un golazo, no era fácil. Nosotros le tenemos una fe bárbara”, remarcó Costas, recordando incluso que lo eligieron para ejecutar el primer penal en el partido anterior contra Tigre. “Más allá del gol, dejó todo. En el vestuario todos cantaban por él. Eso ayuda mucho”.

Costas también abrió la intimidad del vestuario y del calendario. “Las vacaciones ya les dije que hasta el 21 se tienen que quedar (la final del Trofeo de Campeones está programada para el 20). Racing tiene que demostrar que no es grande solo por su gente”, dijo. Y enlazó esa frase con una reflexión más profunda sobre el año: el golpe de quedarse afuera de la Copa Libertadores, la bronca acumulada y ese gol contra Newell’s —el de Tomás Conechny— que funcionó como punto de inflexión. “Nos cambió el chip. Todos querían jugar aun no estando al ciento por ciento. Todos dejan la vida. La gente de Racing tiene que estar orgullosa”.

La mentalidad, para Costas, es innegociable. “Yo quiero que Racing gane. Ganar y ganar. Si podemos jugar bien, mejor. Pero si no, hay que ganarlo igual”. Una frase que resume su ADN futbolero y su manera de entender el oficio.

En lo estrictamente táctico, explicó por qué Racing pudo sostener el plan. “La confianza que nos dan nuestros defensores nos permite jugar así, con Sosa más de cinco. Hoy fue más línea de tres y largar mejor a los laterales. Palacios y Zeballos juegan más por dentro. Los cinco de atrás jugaron perfecto. Ahí estuvo la clave”, aseguró.

La boca llena de gol de Maravilla Martínez Gonzalo Colini

Cuando le preguntaron si este triunfo equilibraba los momentos más irregulares del año, Costas no dudó: “Fue un año bárbaro. Encontramos un grupo con pertenencia, que se mata por esta camiseta más allá del dinero. Estos chicos juegan desgarrados, rotos, y eso no se ve en todos lados”. Y agregó una realidad del fútbol actual: “Hace dos meses que definimos mano a mano. Si perdés, te vas. Antes ganabas un clásico y festejabas dos semanas; ahora no se puede. La historia la escriben los que ganan”.

Hacia el final, ya con la voz cargada de emoción, recordó una charla con Diego Milito, cuando se habló de su renovación. “Le dije que primero tenía que cambiarle el chip a los jugadores. No pensaba en contratos, teníamos que apuntarle al campeonato. No teníamos nafta, no teníamos nada. Y ese gol a Newell’s nos devolvió la felicidad”.

Costas cerró con una definición que explica todo: “Con este grupo voy a la guerra y a cualquier lado”. Racing está en una final, y buscará ganarla con todas las armas futbolísticas que tiene, y una más fuerte que todas: la anímica.