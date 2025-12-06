Gimnasia vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Gimnasia y Estudiantes protagonizan este lunes una nueva edición del clásico de La Plata, esta vez en el marco de una de las semifinales del Torneo Clausura 2025. El ganador avanzará a la final y jugará contra Boca o Racing. El partido está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Lobo se metió en la instancia de los cuatro mejores del segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, tras dejar en el camino a Barracas Central por 2 a 0 con goles de Manuel Panaro y Franco Torres. El Pincha, por su parte, avanzó de ronda luego de ganarle a Central Córdoba, por la mínima diferencia, con un tanto de Tiago Palacios.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 19 de octubre de este año, en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura en curso. En el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Estudiantes se quedó con la victoria por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Edwuin Cetré y Guido Carrillo. El último antecedente en el Bosque, en tanto, es del pasado 13 de abril, por el Apertura: fue empate 1 a 1.

Gimnasia vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Semifinal del Torneo Clausura 2025.

Día : Lunes 8 de diciembre.

: Lunes 8 de diciembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Juan Carmelo Zerillo.

: Juan Carmelo Zerillo. Árbitro: Facundo Tello.

Gimnasia vs. Estudiantes: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 21.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del Clausura 2025, en el clásico de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.01.