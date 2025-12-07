Boca vs. Racing, en vivo: el minuto a minuto del partido por las semifinales del Clausura

Boca llega a este compromiso en un momento inmejorable. Arrastra una racha de seis victorias consecutivas que comenzó con el 3-1 ante Barracas Central y se extendió con triunfos ante Estudiantes (2-1), River (2-0), Tigre (2-0), Talleres de Córdoba (2-0) y Argentinos Juniors (1-0).

Esta seguidilla positiva le permitió al Xeneize quedarse con el primer puesto del Grupo A del Torneo Clausura, finalizar segundo en la tabla anual y asegurar su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Además, el equipo mostró solidez y autoridad para superar sin sobresaltos las fases de eliminación directa de los play-offs, consolidando un presente futbolístico que lo posiciona como uno de los principales candidatos.