Boca vs. Racing, en vivo: el minuto a minuto del partido por las semifinales del Clausura
Se medirán en la Bombonera, con el arbitraje de Darío Herrera
"Ganar como sea"
Agustín García Basso expresó sus deseos de ganarle a Boca en la Bombonera y avanzar a la final del Clausura.
Aplausos al campeón
El equipo de Reserva de Boca, campeón del Torneo Proyección 2025, es ovacionado por toda la Bombonera en la previa del clásico con Racing.
Los 11 de Boca
Los siguientes son los 11 titulares de Boca frente a Racing: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Palacios, Zeballos. Merentiel y Giménez.
Los 11 de Racing
Los siguientes son los 11 titulares de Racing frente a Boca: Cambeses; Mura, Di Césare, Colombo, García Basso, Rojas; Nardoni, Almendra; Vergara, Martínez y Solari.
La entrada en calor
Los equipos realizan sus trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de la Bombonera.
Cómo llega Boca
Boca llega a este compromiso en un momento inmejorable. Arrastra una racha de seis victorias consecutivas que comenzó con el 3-1 ante Barracas Central y se extendió con triunfos ante Estudiantes (2-1), River (2-0), Tigre (2-0), Talleres de Córdoba (2-0) y Argentinos Juniors (1-0).
Esta seguidilla positiva le permitió al Xeneize quedarse con el primer puesto del Grupo A del Torneo Clausura, finalizar segundo en la tabla anual y asegurar su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Además, el equipo mostró solidez y autoridad para superar sin sobresaltos las fases de eliminación directa de los play-offs, consolidando un presente futbolístico que lo posiciona como uno de los principales candidatos.
Cómo llega Racing
Racing, en tanto, debió transitar un recorrido exigente para alcanzar las semifinales. En los octavos de final protagonizó un duelo electrizante ante River, al que derrotó 3-2 con un gol agónico del lateral uruguayo Gastón Martirena en el último minuto.
En cuartos de final frente a Tigre, la Academia fue ampliamente superior, pero la serie se definió desde los doce pasos, donde Facundo Cambeses se erigió como la gran figura en el Cilindro de Avellaneda al atajar dos penales y sellar la clasificación con un 4-2 para el equipo local.
Racing llega a este cruce con ausencias de peso: Martirena y el mediocampista Santiago Sosa fueron expulsados ante Tigre, mientras que el extremo Santiago Solari arrastra una lesión muscular que lo margina del encuentro.
Probables formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos. Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
Bienvenidos
Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Racing, válido por una de las semifinales del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19 en la Bombonera, será arbitrado por Darío Herrera y televisarán de manera simultánea ESPN Premium y TNT Sports.
