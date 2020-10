Fuente: Archivo - Crédito: ernando Massobrio

La TV del fútbol es un tablero de ajedrez. Con blancas juega TNT Sports. Con negras, Fox-Disney. En el medio, un negocio superior a los $6200 millones anuales. A Disney le dieron jaque hace 10 días, cuando en una reunión en Ezeiza mitad presencial y mitad por Zoom los dirigentes de la Liga Profesional y la AFA decidieron quitarle su 50%. La empresa estadounidense, sin embargo, se resiste al mate. Por eso ayer publicó un comunicado en el que anuncia que defenderá sus derechos y amenaza con acciones legales. TNT, por su parte, ya fue habilitada a negociar con la Liga y la AFA para convertirse en la pantalla exclusiva del fútbol premium.

Al cierre de esta edición, la mitad de los partidos de la flamante Copa de la Liga Profesional no tenía pantalla. TNT no había cerrado el nuevo acuerdo para quedarse con todo y la AFA le quitó a Disney su parte. Incluso hubo llamados entre los ejecutivos de las empresas para resolver qué partidos le tocaba a cada una de las compañías, socias en los papeles. Los dirigentes, siempre off the record, responden lo mismo: "No queremos a Fox-Disney".

En el gobierno conceden que no avanzarán para tener partidos en la TV Pública hasta que no se defina el conflicto entre privados por el fútbol premium.

"Ante la situación de público conocimiento generada por la terminación unilateral e ilegítima por parte de la AFA del contrato que nos vincula, FOX (FSLA) manifiesta que rechaza tal rescisión e informa a sus distribuidores y a los suscriptores que adquirieron el paquete Fox Premium, que realizará todos los actos necesarios y tomará todas las medidas a su alcance, incluyendo las acciones legales y judiciales en todos los fueros y jurisdicciones que correspondan, con el objeto de proteger y ejercer sus derechos contractuales plenamente", advirtió Fox, empresa adquirida por Disney, en su comunicado.

Fuentes cercanas a la negociación negaron que hubiera una reunión concertada para definir el mapa de las transmisiones televisivas en las próximas horas. En Disney están decididos a llevar el asunto a los tribunales, e incluso presentaron una medida cautelar para que la Justicia le restituya los derechos que los dirigentes rescindieron.

La AFA, en tanto, tiene previsto hacer una reunión del comité ejecutivo para tratar el tema el martes próximo. Mientras, la Televisión Pública aguarda expectante que el tema se resuelva. "Mientras persista el conflicto entre privados nosotros no tendremos partidos", contó una fuente del gobierno. Las próximas horas serán cruciales para saber quién transmitirá la primera fecha del torneo.

