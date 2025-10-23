Rating: cuánto midió el primer partido entre Flamengo versus Racing por un lugar en la final de la Copa Libertadores

Una de las pocas cosas que sigue moviendo la aguja en materia de rating, en la televisión abierta, es el fútbol. En una pantalla chica donde el único programa que llega a los dos dígitos es Masterchef Celebrity, cada vez que hay un encuentro deportivo, los números suben considerablemente. Como muestra basta citar la final del Mundial Sub 20 que promedió 27.4 puntos y llegó a una marca máxima de 29.9. No es casualidad que Telefe proyecte un 2026 con varios torneos, incluido el Mundial FIFA.

Este miércoles, a las 21:10 empezó la previa del primer partido de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Racing, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro con un piso de 9.1 puntos de rating. Pasadas las 21.30, el árbitro Jesús Valenzuela Sáez dio comienzo al encuentro, tras un minuto de silencio contra el racismo, la discriminación y la violencia. La Academia viene de eliminar a Vélez en los cuartos de final, luego de ganar los dos encuentros. Por su parte, el Fla llegó luego de batallar contra Estudiantes, a quien derrotó por 4-2 en los penales. El rating trepó a 11.6, en los primeros minutos, cuando el equipo brasileño tuvo su primera aproximación al arco y Facundo Cambeses llegó con lo justo. Luego fue el turno de Racing que de la mano de Santiago Solari hizo su llegada con una jugada que atajó Agustín Rossi. A pesar de que ambos tuvieron chances, la primera etapa terminó 0 a 0, con una marca máxima de 12.2. Esta vez, el encendido se repartió entre tres pantallas, la de Telefe, Fox Sports y la plataforma Disney+.

En el entretiempo los demás programas, que se vieron perjudicados por el partido, pudieron mejorar sus números. Buenas noches familia, con Guido Kaczka, se ubicó segundo en la franja con 6.4 puntos. Jacobo, un músico rosarino callejero que toca cinco horas por día con su armónica, bombo y demás instrumentos, llegó con su bicicleta e interpretó varios temas y se llevó más de 12 millones de pesos donados por el público. Por su parte, Pasó en América con Natalie Weber y Tartu, con el resumen del día llegó a 2.3, mientras que Bienvenidos a ganar con Laurita Fernández marcó 2.1 y se mantuvieron muy parejos, en competencia directa.

A las 22.35 arrancó el segundo tiempo con un piso de 9.5 puntos de rating. Mientras más de cuatro mil hinchas coreaban cánticos a favor de Racing, el Flamengo tenía un objetivo claro: llegar a la etapa final del torneo. A los pocos minutos, Santiago Sosa convirtió un gol de cabeza pero el árbitro lo anuló por una falta del jugador de la Academia sobre Jorge Carrascal. El equipo brasileño hizo dos cambios: Ayrton Lucas y Gonzalo Plata por Alex Sandro y Luiz Araújo. Por su parte, Gustavo Costas decidió sacar a Gabriel Rojas por Facundo Mura. Más tarde, salieron Pedro y Giorgian De Arrascaeta y entraron Samuel Lino y Bruno Henrique. El rating subió a los 11 puntos cuando Cambeses volvió a salvar a su equipo al atajar un tiro de Samuel Lino. Dejaron el campo de juego Solari y Adrián Martínez por Matías Saracho y Adrián Balboa. A pocos minutos del final, el Flamengo metió el primer gol del partido de la mano de Carrascal. El pico de la segunda etapa fue de 11.3.

A las 22.44 llegó una nueva emisión de Otro día perfecto con un piso de 5.1 puntos. Mario Pergolini en un divertido mano a mano con Romina Gaetani llegó a los 5.7. La actriz repasó parte de su carrera actoral, su pasión por la música y la meditación. Pasadas las 23 arrancó Polémica en el bar con 1 punto y llegó a los 1.6, con el debate de los temas del día con Coco Sily, Charlotte Caniggia, Karina Iavícoli, Diego Moranzoni, el periodista Javier Calvo y Mariano Iúdica.

La semana próxima la Academia recibirá a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda para disputar un lugar en la final de la Copa Libertadores.