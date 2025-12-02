¿Cuándo se juega? Los múltiples factores que inciden para elegir días y horarios en cada fecha del fútbol argentino

Apoyar el carnet en el molinete y que se active la luz verde que habilita el ingreso al estadio es el último acto que ensaya un hincha para presenciar un partido de fútbol en la Argentina. Antes, sin embargo, múltiples factores intervinieron para determinar el día y el horario. La programación de una fecha es una tarea en la que están implicados la Asociación del Fútbol Argentino, la Liga Profesional, los organismos de seguridad y la televisión… aunque la participación de los clubes argentinos en las copas internacionales es el mojón de partida que se analiza. Un rompecabezas que muchas veces no conforma a todos, aunque en 2025 se adelantó el plan con hasta cinco fechas, una situación que no es común.

El histórico edificio de la Asociación del Fútbol Argentino de la calle Viamonte: la programación de las fechas es el resultado de la negociación de múltiples factores Camila Godoy

El primer paso para organizar un campeonato es presentar los lineamientos generales del torneo: Apertura y Clausura y las posibles fechas de inicio de cada uno. El Comité Ejecutivo de la AFA luego define cómo será la temporada de la Liga Profesional. En la reunión, con la representación de los 30 clubes de primera, se establece el desarrollo de la competencia anual, que cambia la condición de local de los equipos de un certamen a otro: en 2025 se dispuso de dos zonas de 15 equipos cada una y un fixture que englobó 14 partidos, más un juego interzonal –el clásico- y otro cotejo adicional por sorteo entre clubes de diferentes grupos.

Ángel Di María y Leandro Paredes perseguidos por las cámaras en el Gigante de Arroyito: la televisión, una de las patas que influye en el armado de las fechas Marcelo Manera - LA NACION

Las instancias de definición, tras la clasificación de los ocho mejores de cada zona -octavos de final, cuartos de final y semifinales- se disputan en el estadio del mejor clasificado en el grupo, mientras que la final será en campo neutral. Se reglamentó que en las instancias de mata-mata en el caso de empate se disputen 30 minutos de tiempo suplementario y de persistir la igualdad se definirá por penales. El tiempo extra es una innovación que tuvo el torneo Clausura, respecto al Apertura, donde tras el tiempo reglamentario se pasaba directamente a la instancia de penales.

“Fue un pedido de algunos clubes, los que esgrimieron que con más minutos se desalienta hacer tiempo y las mañas para emparejar la diferencia que puede existir entre dos planteles o en el mismo partido, cuando un equipo queda en inferioridad numérica”, explica un integrante del Comité Ejecutivo, acerca del retoque reglamentario.

Facundo Matter (Barracas Central) y Antony Alonso (Riestra) disputan la pelota en el estadio Guillermo Laza; el partido de los octavos de final se dirimió en el tiempo suplementario, una de las modificaciones reglamentarias que tuvo el torneo Clausura 2025 Fotobaires / Facundo Morales

Con las pautas establecidas, las de organización general del torneo, se procede al armado de las fechas. Los calendarios de las competencias locales se consideran una vez que ya están definidos los compromisos de las copas que organiza la Conmebol.

“En 2025 hubo 13 clubes argentinos entre todas las etapas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Observar quién juega en cada semana y quién no tuvo competencia, cuánto tiempo tiene de descanso ese equipo que jugó, cuál fue el destino si ese club tuvo que viajar, porque no es lo mismo un vuelo a los países limítrofes que a Ecuador, Colombia o Venezuela… Y, además, equiparar que haya equidistancia entre los partidos de la semana pasada con los de la anterior son situaciones que se tienen que contemplar para la programación”, relata el dirigente.

Erick Pulgar carga contra Adrián Martínez en el partido desquite de la Copa Libertadores: la participación de los clubes argentinos en los torneos de la Conmebol, una de las pautas para organizar los días y horarios de las fechas Gonzalo Colini - La Nación

Y ahí surgen los primeros intereses de los clubes y se escuchan los primeros reclamos de los simpatizantes. “Las quejas de los hinchas son más que nada por los días, después es el horario. Pero es una situación de compensación, en la que hay muchas discusiones y análisis para lograr el mayor consenso posible. Entre los dirigentes, la mayoría de las veces la voluntad de cada institución se cumple. Pero no es fácil acomodar o intentar ser totalmente ecuánime: son demasiados ítems los que se deben atender y las situaciones particulares no tienen que interferir para la distribución de los 15 partidos. Lo más normal, exceptuando las fechas que se disputan entre semana, es que la jornada tenga el formato de dos o tres partidos el viernes, cuatro o cinco el sábado y el domingo, y se cierre con dos juegos el lunes”, explica un gerente de la Liga Profesional a LA NACION.

Los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires participan en la diagramación de las fechas del fútbol argentino Prensa GCBA

Los gerentes de torneos de la Liga Profesional y de la AFA son los actores representativos de los clubes en el diseño de cada fecha. Ellos llevan un boceto, pero son partes de una negociación que demanda acuerdos.

“Nosotros podemos tener una idea, un plan, pero no jugamos solos este partido. De la reunión participan los organismos de seguridad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, que traen sus recomendaciones para los partidos de cada jurisdicción. La idea es un máximo de dos partidos por día para que los operativos no compliquen la seguridad de la población, pero hay otras situaciones que pueden influir y entonces hay que reorganizar los días: actos políticos, una marcha, manifestaciones… También las pruebas pilotos de los hinchas visitantes modificó el operativo de esos partidos, donde pueden destinarse entre 700 y 1200 efectivos policiales. El primer ensayo, con Lanús y Rosario Central, demandó 750 policías y 80 agentes de seguridad privada”, resalta un dirigente de un club del conurbano bonaerense.

En la estrategia, las partes deben custodiar los horarios de los juegos que se disputan en la misma jurisdicción. “Por más que los partidos sean solo con hinchas locales hay que ser prudente con los traslados para que no se produzcan cruces de simpatizantes en la vía pública”, comentan desde el Comité de Seguridad en el Fútbol de CABA.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional Prensa Liga Profesional de Fútbol

Otro factor que participa en el armado de la fecha es la televisión. “Los canales piden determinados partidos y eso también hay que equilibrarlo. Además, lo ideal es que no se superpongan los horarios en las dos pantallas, pero acá aparece una cuestión reglamentaria que hay que atender: en verano, entre el 15 de noviembre y el 13 de marzo, no se puede jugar entre las 11 y las 17, porque el calor puede influir en la salud de los jugadores y la seguridad de los espectadores. Son aspectos que se ponen como prioridad en la mesa en esa época del año”, comentan desde la Liga Profesional. Y agregan: “en la etapa invernal puede iniciarse la jornada a las 14 y diseñar hasta cuatro turnos”.

Para articular el puzzle, varios intérpretes tienen que armonizar para el desarrollo de cada fecha del fútbol argentino.