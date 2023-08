escuchar

Arabia Saudita da otro golpe. Al-Ahli, de ese país, acaba de concretar la compra de Gabri Veiga, mediocampista de apenas 21 años de Celta de Vigo (España), que había sido seguido por gigantes como Real Madrid o Barcelona y hasta hace unos días tenía todo cerrado para irse a Napoli, el campeón español. La transferencia, que se hará en torno a los 35 millones de euros, representa un cambio de paradigma y una muestra gratis del poderío de la liga de los petrodólares: hasta acá, la mayoría de los futbolistas tentados por un contrato enorme tenían más de 30 años y lo habían ganado todo : Neymar, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, por citar algunos casos.

Veiga va a contramano: se formó en un club de mitad de tabla y ni siquiera jugó la Champions League. No va a Medio Oriente a terminar su educación futbolística, sino a ganar dinero. “Al jugador le cambia la vida para bien”, dijo Rafa Benítez, entrenador del equipo vigués. El club gallego vive días especiales: el miércoles cumplió 100 años y se prepara para enfrentar a Real Madrid por LALIGA. En el medio, cerró una transferencia que le modificará el panorama económico. Y le permitirá reforzar el equipo.

Un compilado con las mejores jugadas de Gabri Veiga

Rafa Benítez, DT de Celta, y el pase de Veiga

Benítez, que dirigió en la liga china (otro país que invirtió millones en contrataciones de futbolista consagrados), volvió a insistir sobre las bondades del nuevo destino de Veiga: “He estado en China y he tenido a (Yannick Ferreira, jugador belga) Carrasco, vuelve y está jugando Champions. No es un cementerio de elefantes. Claro que se puede, no es lo normal, pero ha surgido. La liga árabe ha venido con el dinero y puede ser un cambio radical en su vida, en la nuestra puede ser una ayuda importante. No es que lo quieras hacer; es que se ha dado”, continuó el entrenador de Celta. Y agregó: “Por su edad, puede volver a jugar en ligas más competitivas, aunque la árabe lo está siendo más. Es una decisión que tendrá que tomar él. El club no quería vender y se encuentra en una situación que puede ser beneficiosa con el control financiero que te limita”. El joven mediocampista, señalado como uno de los mejores proyectos de la liga española, no se entrenó este jueves con sus compañeros y cambió la pelota de fútbol por los aviones: ya vuela a Arabia Saudita para completar las formalidades de su traspaso.

La reflexión de Toni Kroos: “Vergonzoso”

El alemán Toni Kroos, mediocampista de Real Madrid, rechazó en el verano europeo una propuesta mareante de Arabia Saudita. Lo hizo para seguir ganando títulos en la capital española. Enterado de la salida de Veiga, no dudó en replicar la noticia brindada por el periodista italiano Fabrizio Romano con una palabra: “Embarrasing” (”Vergonzoso”, en inglés) . Algo parecido dijo su entrenador en el equipo blanco, el italiano Carlo Ancelotti: “¿Gabri Veiga? Arabia ofrece más dinero que Europa, es un hecho. Lo que está pasando...cada uno puede hacer lo que quiera. Está claro que los organismos internacionales deben evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar el mercado”.

En este sentido, Ancelotti se unió al pensamiento de otro entrenador reconocido: el alemán Jürgen Klopp. “No es que sea más difícil atraer a futbolista, es que todo es más complicado ahora. Hay muchas cosas que son diferentes este año. Es muy difícil para un club normal estar al mismo nivel que otros equipos”, dijo el DT de Liverpool. Y añadió: “No quiero echarle las culpas a nadie, pero las cosas son así. Arabia Saudita no lo está poniendo fácil tampoco y además nuestro mercado de fichajes cierra este mes, pero otros siguen abiertos. El dinero ilimitado es un problema, es así. ¿Qué podemos hacer? Estaría bien que alguien pudiera encontrar una solución o una regulación ”, completó Klopp.

Bronca de los hinchas de Napoli

Más allá de los beneficios económicos para Celta y la certeza de que Veiga firmará un contrato astronómico, la transferencia al fútbol saudí deja un herido: el Nápoli. Rudi Garcia, flamante entrenador del equipo napolitano, veía al joven español como una pieza clave para su mediocampo. Ahora tendrá que poner la mira en otro objetivo. No podrá patalear demasiado: el propio DT conoció en primera persona las bondades de los petrodólares puestos al servicio del fútbol, ya que hasta hace unos meses era el entrenador de Al-Nassr y tenía en su vestuario a Cristiano Ronaldo.

Los hinchas del equipo napolitano, pasionales como pocos en Italia, no soportaron que Veiga los haya rechazado y haya preferido irse a Arabia Saudita. Por eso, enojados, inundaron de insultos y comentarios negativos la última publicación del joven español en Instagram, en la que se lo ve con la camiseta roja de su selección. “Última foto en la selección antes de tu retiro futbolístico”, le dice un usuario. “ Si realmente vas a Arabia con 21 años sos realmente un mercenario . Nápoles no necesita gente como vos. Aprendé de Zielinski (futbolista polaco del equipo italiano) cómo vivir. ¡Vendido!”, le espeta otro internauta.

Gabri Veiga en acción con la camiseta de la selección Sub 20 de España @gabriveiga

“Poné esta foto en la mesita de luz, porque es la última que vas a ver con la camiseta de España”, asegura otro usuario de la red social, enojado con la decisión de Veiga. Y continúa: “ Disfrutá. Deseo que ganes todo lo que jugás...lo que equivale a menos de cero” , protesta. “Deseo que juegues la liga árabe toda tu vida. Y la Champions, ¡solo en la PlayStation!”, bromea otro hincha, sin entender por qué Veiga rechazó al campeón italiano por los petrodólares saudíes.

¿Quién es ese chico?

Gabri Veiga anotó 11 goles y dio cuatro asistencias con la camiseta de Celta en la última temporada. Es el típico mediocampista mixto que llega al área y tiene visión de juego. Sólo un futbolista sub 21 igualó al gallego en cantidad de tantos dentro de las cinco mejores ligas europeas: Jamal Musiala, de Bayern Munich (Alemania). Su temporada 22-23 en un equipo que coqueteó con el descenso hasta el final aporta los siguientes datos: 36 partidos (33 como titular), 11 goles, 4 asistencias, 36% de goles con remates fuera del área (uno de cada tres tantos fueron mediante tiros de larga distancia) y 540 pases correctos. Esos números lo pusieron en el punto de mira de media Europa. El campeón italiano, Napoli, era el favorito para ficharlo. Pero apareció Arabia Saudita...y hacia allí fue el joven futbolista.

LA NACION