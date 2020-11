Gallardo apuntó contra la "decadencia total" del fútbol argentino Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Aunque el foco de River está puesto en los octavos de final de la Copa Libertadores que iniciará este martes en Brasil frente a Athletico Paranaense, la cabeza de Marcelo Gallardo no puede esquivar lo que sucede en el ámbito local. Tras una derrota y tres triunfos en fila en las primeras fechas de la Copa Liga Profesional, y después de dejar atrás el conflicto inicial con los dirigentes de la AFA y la LPF por la localía, el técnico millonario volvió a realizar un crudo análisis sobre el presente del fútbol argentino y puso nuevamente el hincapié en la "decadencia" hacia la que se encamina.

Todo se disparó a partir del recuerdo de su frase a comienzos de noviembre, después de la caída inicial frente a Banfield. "No debemos entrar en las estupideces de nuestro fútbol y las miserias políticas que incomodan. Las propias y las ajenas. Eso no nos debe desenfocar", había soltado el DT, tan solo días después de que la Liga le prohibiera a River poder hacer local en el River Camp de Ezeiza.

"Yo hablé de miserias propias y ajenas porque considero que, en un fútbol argentino donde hay mucha rosca política y todos juegan a ver desde dónde se saca ventaja, hay que acabar y terminar con eso si queremos un campeonato serio. Tenemos que evaluar otras condiciones, no solo parecer serios, sino también serlos. Y ahí dejamos muchas dudas. A mí me da pena por el fútbol argentino", analizó Gallardo.

"Hace unos meses había remarcado que el fútbol argentino iba a entrar en decadencia total. Y sí, era así. Se está viendo ahora. Es un fútbol chato, donde no se juega por nada y no se ven partidos entretenidos. Son partidos feos, en un contexto feo, sin público y con canchas que no son agradables para la vista. Todo lo que queremos ser, no lo somos. Hay ideas voladoras, sin sustentos y sin argumentos. Y estamos todos involucrados. Si queremos algo mejor, tenemos que ir por eso también", comentó el Muñeco.

En junio pasado, cuando todavía no había definiciones a futuro en plena pandemia, el técnico millonario declaró que estaba "muy preocupado con lo que va a ser el futuro del fútbol argentino que va en decadencia", en un claro dardo contra la inacción de la AFA, y también habló de la "devaluación" del fútbol local. Ahora, después de una nueva crítica, Gallardo también dejó en claro que el desgaste no le afecta de lleno a la hora de replantearse su futuro.

"Yo digo las cosas que siento. Puedo estar equivocado o no. Hay muchas cosas que las piensan muchos, pero nadie las menciona. Cuando tenga ganas o deseos de irme, lo voy a hacer saber y me iré si lo considero en ese momento. No le escapo a la situación. Mientras tenga mi enfoque en lo mío, que es en el trabajo diario, entrenar y gestionar la parte deportiva de esta institución, voy a seguir tratando de tener esa concentración y enfocarme en eso. Lo que me desgasta, me desgasta. Pero todos estamos en la misma bolsa. Y no podemos hacer como que no pasa nada. Entiendo cuáles son los intereses que existen, económicos y políticos, pero lo que no entiendo es que se tenga ganas de evolucionar y no estar capacitados para eso", reflexionó el DT, y luego cerró con un concepto más general sobre el país.

"Es el contexto del país en el que vivimos, que parecería que todo lo tiramos para adelante o lo resolvemos de la noche a la mañana y vamos tirando cosas para ver qué recepción tiene y si cae bien lo tiramos y si no, no pasa nada. No es de ahora, viene de hace rato. Me gustaría estar en un contexto mejor, pero me la banco porque sé dónde estoy y tengo que convivir. Pero no podría tirar la pelota para afuera, digo las cosas que pienso", agregó el Muñeco.

Otros conceptos de Gallardo

El partido frente a Parananese. "Vamos a enfrentar a un rival que viene elevando su confianza con cuatro partidos seguidos con victorias, con un cambio de entrenador que le ha dado otras expectativas. Vienen ganando y en su cancha es un equipo difícil, también la cancha es difícil para jugar, con un terreno en el que nos estás acostumbrado. Ya tenemos experiencia, lo hemos enfrentando en la Recopa, sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Intentaremos imponernos a través de la idea que tenemos para jugar el martes. Conocemos lo exigentes que son estos partidos de 180 minutos. Será muy intenso en una cancha compleja y rápida, vamos a tener que hacer pie".

Lo positivo del reciente triunfo ante Banfield. "El partido del viernes fue importante. Enfrentamos a un equipo que venía bastante bien, con una buena dinámica y nos había ganado. Nosotros, ante la necesidad de una victoria y tomarnos la revancha de aquella derrota, teníamos que manejar la formación porque teníamos muy cercano el partido del martes. Y fue bueno en el resultado y para poder gestionar las cargas y también para poner en juego a algunos futbolistas que les estaba faltando ritmo con Borré o Nacho Fernández. Y los demás que venían jugando en estos partidos de liga también pudieran sumar minutos y darme alternativas. Considero que vamos bien. Hoy tengo al plantel en su totalidad".

