Su último gol: el 25 de noviembre de 2019 en la derrota de Estudiantes por 3-2 con Colón en Santa Fe Fuente: FotoBAIRES

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2020 • 13:43

El rumor se transformó en realidad. En medio del parate prolongado del fútbol por la pandemia del coronavirus en la Argentina, la carrera de Gastón Nicolás Fernández llegó a su final. A los 36 años, el jugador decidió no renovar su contrato con Estudiantes , que vence el próximo 30 de junio, y anunció que ya no jugará profesionalmente en un extenso video en las redes sociales

Bajo el lema "#MiÚltimaFunción", la Gata compartió en Instagram un video de alrededor de ocho minutos en el que se mostró muy emocionado por la situación que le toca vivir. Tras 18 años como futbolista, Fernández se convierte hoy en el primer jugador experimentado del fútbol argentino que decide colgar los botines en medio de la pandemia, una situación que genera ansiedad e incertidumbre al no saber cuál será el futuro a corto plazo de la actividad.

"Se me vienen muchas cosas a la cabeza, así que seguramente estoy más nervioso que el día en el que debuté con 19 años en la primera de River. Quiero contarles que estoy muy feliz por esta etapa que se me está terminando. Tengo la tranquilidad y la paz de haber cumplido con mi sueño, el que me propuse en algún momento cuando me enamoré de la pelota y arrancó cuando tenía cinco años con mi viejo y mi vieja ayudándome", explicó el delantero.

"Fue toda una vida detrás de una pelota, con objetivos y sueños por delante. Poder haber sido ese jugador profesional que tanto soñé, hoy me da la tranquilidad y la paz de poder tomar esta decisión. Con nostalgia, lógicamente, pero con alegría. Les confirmo que fui muy feliz en esta etapa de profesional. Quiero agradecerles a los hinchas que siempre me acompañaron y me dieron mucho afecto. A lo largo de toda mi carrera me sentí muy querido por la mayoría de los hinchas de los equipos en los que pude jugar, todas instituciones enormes que me han dado lo mejor", agregó la Gata.

La Gata tuvo cuatro pasos por Estudiantes (2008-2009, 2010-2013, 2015-2016 y 2017-2020) y y conquistó la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010.

A los 12 años, Fernández llegó a las inferiores de River y debutó en primera en 2002. A partir de ese momento, inició un largo camino como profesional que incluyó pasos por otros ocho clubes: Racing, Monterrey, San Lorenzo, Tigres UANL, Estudiantes, Portland Timbers, Universidad de Chile y Gremio. Hoy, se despide con ocho títulos en su espalda, entre ellos la Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010 con el Pincha, club en el que tuvo cuatro pasos (2008-2009, 2010-2013, 2015-2016 y 2017-2020) y se convirtió en ídolo.

"Un hijo adoptivo de nuestra casa decidió ponerle fin a su carrera profesional, retirándose en el lugar que tanto ama. Nunca olvidaremos cómo defendiste la albirroja. ¡Gracias por el fútbol y la magia, Gata! ¡Te vamos a extrañar!", publicó Estudiantes en su cuenta oficial de Twitter. Por fuera de sus conquistas en el equipo platense, también logró el Torneo Clausura 2003 con River, el Torneo Clausura 2007 con San Lorenzo, la SuperLiga Norteamericana con Tigres, la Copa MLS 2015 con Portland, el Torneo Clausura 2017 con Universidad de Chile y la Copa Libertadores 2017 con Gremio.

"Le quiero agradecer a mi vieja... que estoy seguro que está sufriendo esta decisión, porque fue la persona que quizás me acompañó a lo largo de toda mi carrera incondicionalmente. A mi hermana, a mis abuelos... y a mi mujer y mis hijos que fueron ellos los que vivieron la parte más dolorosa o más triste cuando a uno las cosas no le salen y uno en casa está un poco más nervioso. Sin el apoyo de ellos, hubiese sido muy difícil para mí hacer la carrera que hice", contó el futbolista entre lágrimas.

"Todos los momentos que tuve en mi carrera fueron a los grandes compañeros que tuve en mis equipos. También a los grandes compañeros de edad que me ayudaron a transitar el camino que debía, a los más jóvenes que aceptaron un consejo, un reto o un elogio y me bancaron en mis últimos años, que no fueron fáciles, sobre todo desde la operación en el dedo en 2017. Todos los días me tuvo a maltraer y me condicionó, me consumía la cabeza", agregó Fernández en la publicación.

Tras cuatro ciclos en Estudiantes, la Gata se despide en el club que lo adoptó como un ídolo Crédito: Captura de video

Desde Estudiantes, ante el vencimiento del contrato del jugador, la idea siempre fue acompañar su voluntad, más allá de que no había trabas para una posible renovación. Es más, tiempo atrás, el delantero recibió una propuesta para jugar en Huracán, pero el propio entrenador y amigo del futbolista, Israel Damonte, contó que "se quiere retirar en Estudiantes" y la propia Gata reconoció en varias oportunidades que esa sería su "última camiseta" como profesional. Y así fue.

"A los que están en inferiores o inician su carrera, les digo que el sacrificio, la pasión y el deseo de buscar un sueño tienen que estar vivos todos los días. Luchen porque con amor, profesionalismo y sacrificio, todo tiene una recompensa", contó el delantero y, en el final del video, le dejó un mensaje especial para el mundo pincharrata.

"Hago una mención especial a mi gran club, a Estudiantes, que por suerte hoy, cerrando mi carrera, tengo el orgullo de saber que pertenezco a una gran institución que me supo adoptar y me ha dado todo para que pueda ser feliz dentro de una cancha. Seguramente vamos a estar vinculados de por vida. El sentimiento es muy grande. Ojalá pueda seguir colaborando desde otro lugar para crecer. No pudieron revertir mi decisión, a todos ustedes que me escriben, pero les digo que sus muestras de cariño me llenaron el alma", cerró la Gata.