Central Córdoba vs. Estudiantes, en vivo
En Santiago del Estero, el Ferroviario y el Pincha se enfrentan en el primero de los cuartos de final del Torneo Clausura
Final del primer tiempo en el Madre de Ciudades
Central Córdoba y Estudiantes igualan 0 a 0 tras una etapa inicial discreta y marcada por el agobiante calor. El Pincha terminó algo mejor, con un par de aproximaciones claras, pero ninguno logró imponer su juego con claridad. Todo abierto para el complemento.
Se adicionan dos minutos en Santiago del Estero
Yael Falcón Pérez indica que se jugarán dos minutos más en esta primera mitad. El marcador sigue sin abrirse en un duelo parejo y condicionado por el calor.
Nueva contra para Estudiantes, que insinúa más
En una transición rápida, Thiago Palacios apareció en posición de remate tras una buena jugada colectiva, pero su disparo fue débil y controlado sin problemas por Alan Aguerre. El Pincha cierra mejor la primera parte.
Primera amarilla del partido: Tiago Palacios
El volante de Estudiantes fue amonestado por una infracción sobre Matías Perelló, cerca de la banda derecha. Falcón Pérez no dudó en mostrarle la tarjeta tras la dura entrada.
Se reanuda el juego tras la pausa por calor
Luego del breve parate para refrescarse, el encuentro vuelve a disputarse con Central Córdoba manteniendo la iniciativa y Estudiantes atento a salir rápido de contra.
Pausa para hidratarse en Santiago del Estero
Con una temperatura superior a los 35 grados, Yael Falcón Pérez detuvo el juego para permitir la hidratación de los futbolistas. El calor sofocante condiciona el desarrollo del partido.
Probó Cetré y respondió Aguerre
Tras una jugada elaborada por la izquierda, Edwuin Cetré envió un centro que fue despejado. El rebote le quedó servido y sacó un derechazo potente que exigió una gran atajada de Alan Aguerre. Primera clara del partido.
Central Córdoba gana metros y presiona por las bandas
El Ferroviario comienza a inclinar la cancha: desborde constante por los costados y una seguidilla de córners que lo acercan al área de Muslera. Estudiantes resiste, pero cede protagonismo.
Empiezan a aparecer las primeras señales en ataque
Estudiantes intenta asociarse con Cristian Medina en la conducción y explotar los espacios con Edwuin Cetré. Central Córdoba, por su parte, apuesta a la pelota parada como principal vía. El partido, de a poco, comienza a tomar ritmo.
Primer aviso de Estudiantes, con polémica
Tras un córner desde la izquierda, Santiago Núñez ganó de cabeza, pero su remate se fue desviado. En la acción, los jugadores del Pincha reclamaron un agarrón sobre Leandro González Pírez, aunque el defensor también sujetaba a su marcador. Falcón Pérez dejó seguir.
Ritmo lento en el arranque
Con 36 grados en Santiago del Estero y un clima agobiante, el partido comenzó sin emociones. Ni Central Córdoba ni Estudiantes lograron pisar el área rival en estos primeros minutos. Mucha cautela, poco ritmo. Mientras tanto, la gente canta por Diego Armando Maradona en el minuto 10.
🇦🇷 "DIEGO, DIEGO..."— SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025
🇦🇷 "EL QUE NO SALTA EN UN INGLÉS"
🙌 Minuto 10 y recuerdo para #DiegoEterno en Santiago del Estero. pic.twitter.com/ZyaIccfxx3
Hinchas "neutrales" en Santiago
En una postal que se repite siempre que se juega en Santiago del Estero, Estudiantes cuenta con respaldo en el Madre de Ciudades: un buen número de hinchas del Pincha, en calidad de “neutrales”, ocupan una tribuna detrás de uno de los arcos. Un pulmón los separa del resto del público local.
Comenzó el partido en Santiago del Estero
Ya se juega en el Estadio Madre de Ciudades el cruce de cuartos entre Central Córdoba y Estudiantes. En una semana marcada por las polémicas, la pelota empieza a rodar en busca del primer semifinalista del Torneo Clausura.
La formación ferroviaria
Dirigido por Omar de Felipe, Central Córdoba presenta un solo cambio respecto al partido anterior, en la delantera, con el ingreso de Leonardo Heredia por Lucas Varaldo, que marcó en octavos: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván (capitán) y Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Fernando Martínez y Matías Perelló; Leonardo Heredia.
Así forma el ferroviario esta noche ☑️🏁#TorneoBetanoClausura pic.twitter.com/k9mmuGhpxc— Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) November 29, 2025
Los once pincharratas
Eduardo Domínguez repite el equipo titular que venció por 1-0 a Rosario Central: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar (capitán) y Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina y Tiago Palacios; Facundo Farías.
⚽ Nuestra formación para los Cuartos de Final en Santiago del Estero. #TorneoBetano Clausura 2025— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 30, 2025
¿Cómo llegan y el contexto caliente del cruce?
Central Córdoba viene de eliminar a San Lorenzo en un partido tenso y con un arbitraje discutido de Nazareno Arasa. Estudiantes sorprendió en Arroyito: eliminó a Rosario Central con gol de Edwin Cetré, tras un pasillo de espaldas al “campeón de Liga” por la tabla anual, obligado por un comunicado. AFA sancionó a todo el equipo titular de ese día (dos fechas de inhabilitación en el próximo torneo, en 2026) y suspendió al presidente Sebastián Verón por seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol. Un duelo espeso en la cancha y fuera de ella.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Central Córdoba vs. Estudiantes
En Santiago del Estero se define un lugar en las semifinales del Torneo Clausura. En el Madre de Ciudades, Central Córdoba recibe a Estudiantes, que está en medio de un tironeo con AFA. El partido será transmitido por TNT Sports y se podrá seguir el minuto a minuto en LA NACION.
