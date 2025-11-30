Central Córdoba vs. Estudiantes, en vivo

Central Córdoba viene de eliminar a San Lorenzo en un partido tenso y con un arbitraje discutido de Nazareno Arasa. Estudiantes sorprendió en Arroyito: eliminó a Rosario Central con gol de Edwin Cetré, tras un pasillo de espaldas al “campeón de Liga” por la tabla anual, obligado por un comunicado. AFA sancionó a todo el equipo titular de ese día (dos fechas de inhabilitación en el próximo torneo, en 2026) y suspendió al presidente Sebastián Verón por seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol. Un duelo espeso en la cancha y fuera de ella.