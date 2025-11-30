LA NACION
en vivo

Central Córdoba vs. Estudiantes, en vivo

En Santiago del Estero, el Ferroviario y el Pincha se enfrentan en el primero de los cuartos de final del Torneo Clausura

Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes, disputa la pelota con Matías Perello, de Central Córdoba de Santiago del Estero
Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes, disputa la pelota con Matías Perello, de Central Córdoba de Santiago del EsteroFotobaires

Final del primer tiempo en el Madre de Ciudades

Central Córdoba y Estudiantes igualan 0 a 0 tras una etapa inicial discreta y marcada por el agobiante calor. El Pincha terminó algo mejor, con un par de aproximaciones claras, pero ninguno logró imponer su juego con claridad. Todo abierto para el complemento.

Se adicionan dos minutos en Santiago del Estero

Yael Falcón Pérez indica que se jugarán dos minutos más en esta primera mitad. El marcador sigue sin abrirse en un duelo parejo y condicionado por el calor.

Nueva contra para Estudiantes, que insinúa más

En una transición rápida, Thiago Palacios apareció en posición de remate tras una buena jugada colectiva, pero su disparo fue débil y controlado sin problemas por Alan Aguerre. El Pincha cierra mejor la primera parte.

Primera amarilla del partido: Tiago Palacios

El volante de Estudiantes fue amonestado por una infracción sobre Matías Perelló, cerca de la banda derecha. Falcón Pérez no dudó en mostrarle la tarjeta tras la dura entrada.

Se reanuda el juego tras la pausa por calor

Luego del breve parate para refrescarse, el encuentro vuelve a disputarse con Central Córdoba manteniendo la iniciativa y Estudiantes atento a salir rápido de contra.

Pausa para hidratarse en Santiago del Estero

Con una temperatura superior a los 35 grados, Yael Falcón Pérez detuvo el juego para permitir la hidratación de los futbolistas. El calor sofocante condiciona el desarrollo del partido.

Probó Cetré y respondió Aguerre

Tras una jugada elaborada por la izquierda, Edwuin Cetré envió un centro que fue despejado. El rebote le quedó servido y sacó un derechazo potente que exigió una gran atajada de Alan Aguerre. Primera clara del partido.

Central Córdoba gana metros y presiona por las bandas

El Ferroviario comienza a inclinar la cancha: desborde constante por los costados y una seguidilla de córners que lo acercan al área de Muslera. Estudiantes resiste, pero cede protagonismo.

Empiezan a aparecer las primeras señales en ataque

Estudiantes intenta asociarse con Cristian Medina en la conducción y explotar los espacios con Edwuin Cetré. Central Córdoba, por su parte, apuesta a la pelota parada como principal vía. El partido, de a poco, comienza a tomar ritmo.

Primer aviso de Estudiantes, con polémica

Tras un córner desde la izquierda, Santiago Núñez ganó de cabeza, pero su remate se fue desviado. En la acción, los jugadores del Pincha reclamaron un agarrón sobre Leandro González Pírez, aunque el defensor también sujetaba a su marcador. Falcón Pérez dejó seguir.

Ritmo lento en el arranque

Con 36 grados en Santiago del Estero y un clima agobiante, el partido comenzó sin emociones. Ni Central Córdoba ni Estudiantes lograron pisar el área rival en estos primeros minutos. Mucha cautela, poco ritmo. Mientras tanto, la gente canta por Diego Armando Maradona en el minuto 10.

Hinchas "neutrales" en Santiago

En una postal que se repite siempre que se juega en Santiago del Estero, Estudiantes cuenta con respaldo en el Madre de Ciudades: un buen número de hinchas del Pincha, en calidad de “neutrales”, ocupan una tribuna detrás de uno de los arcos. Un pulmón los separa del resto del público local.

Comenzó el partido en Santiago del Estero

Ya se juega en el Estadio Madre de Ciudades el cruce de cuartos entre Central Córdoba y Estudiantes. En una semana marcada por las polémicas, la pelota empieza a rodar en busca del primer semifinalista del Torneo Clausura.

La formación ferroviaria

Dirigido por Omar de Felipe, Central Córdoba presenta un solo cambio respecto al partido anterior, en la delantera, con el ingreso de Leonardo Heredia por Lucas Varaldo, que marcó en octavos: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván (capitán) y Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Fernando Martínez y Matías Perelló; Leonardo Heredia.

Los once pincharratas

Eduardo Domínguez repite el equipo titular que venció por 1-0 a Rosario Central: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar (capitán) y Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina y Tiago Palacios; Facundo Farías.

¿Cómo llegan y el contexto caliente del cruce?

Central Córdoba viene de eliminar a San Lorenzo en un partido tenso y con un arbitraje discutido de Nazareno Arasa. Estudiantes sorprendió en Arroyito: eliminó a Rosario Central con gol de Edwin Cetré, tras un pasillo de espaldas al “campeón de Liga” por la tabla anual, obligado por un comunicado. AFA sancionó a todo el equipo titular de ese día (dos fechas de inhabilitación en el próximo torneo, en 2026) y suspendió al presidente Sebastián Verón por seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol. Un duelo espeso en la cancha y fuera de ella.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Central Córdoba vs. Estudiantes

En Santiago del Estero se define un lugar en las semifinales del Torneo Clausura. En el Madre de Ciudades, Central Córdoba recibe a Estudiantes, que está en medio de un tironeo con AFA. El partido será transmitido por TNT Sports y se podrá seguir el minuto a minuto en LA NACION.

Por Augusto Sanz
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. 50 fotos de Boca campeón del mundo: el álbum menos conocido, a 25 años de la gloria ante Real Madrid
    1

    50 fotos de Boca vs. Real Madrid: el álbum menos conocido, a 25 años de ser campeón del mundo en Japón

  2. El mensaje de la esposa de Verón que aludió a Messi: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
    2

    El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”

  3. La terminante decisión de Irán con respecto al sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos
    3

    Irán decidió no participar del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos por conflictos con las visas

  4. Las canchas, contra Chiqui Tapia: el “monstruo” de las mil cabezas está furioso
    4

    Las canchas, contra Tapia: el “monstruo” está furioso

Cargando banners ...