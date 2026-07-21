Gavi, sobre los incidentes con los jugadores de la selección argentina: “No creo que tengan que ser suspendidos”

Gavi le quitó peso este martes a los incidentes entre los jugadores de la selección de España y la Argentina tras el encuentro por la final del Mundial 2026, donde el equipo europeo se llevó la victoria por 1-0. El mediocampista español fue quien se enfrascó, junto a su compañero Eric García, en una pelea con el argentino Leandro Paredes.

El altercado, que se produjo en medio del campo de juego, desató una ola de críticas hacia el seleccionado argentino y repetidas acusaciones de mal comportamiento a sus futbolistas. Incluso la FIFA abrió una investigación por los incidentes y todavía considera aplicar sanciones a los involucrados.

El entrenador Lionel Scaloni interviene en la pelea entre Leandro Paredes y Eric García Tom Weller - dpa DPA

Sin embargo, Gavi se refirió a la pelea y rebajó la polémica. “La verdad no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”, señaló en diálogo con la prensa española.

Y sumó: “Quizás lo más lógico sería expulsarle en el partido y ya está. Al final creo que todo es fútbol, y tiene que ser así, siempre fútbol”.

💣🇦🇷 GAVI SOBRE LA AGRESIÓN QUE RECIBIÓ DE PAREDES EN LA FINAL ESPAÑA-ARGENTINA:



💥 “No creo que deba ser suspendido. Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”



👊🏼 “No es una imagen para los niños pero creo que hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta”



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Los incidentes

Tras el cierre del encuentro, varios futbolistas de ambos seleccionados protagonizaron empujones, cruces verbales y forcejeos en el campo de juego. Ocurrió poco después de la victoria del plantel europeo, el cual comenzó a festejar en la cancha.

En ese momento, varios jugadores pasaron por al lado del defensor argentino Nahuel Molina, quien atisbó a reaccionar recién cuando Rodri se movió cerca de él y pareció pegarle en el abdomen cuando buscaba unirse a la celebración de sus compañeros. Más tarde, Nicolás Otamendi intervino y tuvo una discusión con el futbolista español.

En paralelo, en otro sector del campo, apareció Leandro Paredes, quien se enfrentó con Eric García, al que sujetó del cuello y empujó. Poco después intervino Gavi, que también fue derribado por el jugador de Boca.

Los incidentes durante la final del Mundial que involucraron a Paredes

Sin embargo, los cruces no fueron solamente entre jugadores. Roberto “Ratón” Ayala, exjugador del Valencia y actual ayudante de Scaloni en la selección, discutió con Dani Olmo y luego le propinó un golpe en la cara. Tras esto, otro español los separó y el entredicho no escaló a mayores.

Más tarde, otros jugadores y el entrenador Lionel Scaloni intervinieron para frenar la situación y evitar que escalara.

La investigación de la FIFA

A través de un comunicado oficial, el organismo señaló que, tras la evaluación de los informes del partido, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA, la Comisión Disciplinaria “designó a un fiscal disciplinario y de ética para investigar las posibles infracciones del código en relación con los sucesos posteriores al partido”.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicará detalles adicionales una vez concluido el informe del fiscal”, cerraron.