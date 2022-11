Gerardo Martino tuvo otro tenso duelo mediático con la prensa mexicana por la falta de gol y las “excusas”

escuchar

La relación entre Gerardo Martino y la prensa mexicana nunca fue buena. Y todo es peor desde que la pelota comenzó a rodar en el Mundial Qatar 2022.

Ocurre que a ese vínculo tirante y, por momentos, insoportable, se sigue tensando como consecuencia de los malos resultados cosechados y la chance latente de que el seleccionado mexicano, a cargo del DT argentino, se quede afuera de los octavos de final por primera vez después de siete mundiales.

Pero hay más. Porque en el empate 0 a 0 con Polonia, en el debut, y el 0-2 frente a la Argentina, México no logró convertir goles en Qatar. Y ese fue precisamente el foco caliente de la conferencia de prensa.

Martino, preocupado por la falta de gol de México ALFREDO ESTRELLA - AFP

“Es un partido decisivo porque es el tercero y determina a los clasificados. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la posibilidad que nos brinda la Copa del Mundo de llegar al tercer partido con vida, sabiendo que si tenemos la posibilidad de ganar nuestro partido podemos aprovechar el resultado de Polonia y Argentina. A diferencia de otras selecciones que lamentablemente no han podido llegar al tercer partido (con chances), nosotros tenemos las nuestras”, se ilusionó el Tata. Hubo dos de los 32 países que llegaron a la tercera fecha sin posibilidades: Qatar, el anfitrión, y Canadá.

Tras ser consultado por la necesidad de gol (además de esta sequía en suelo qatarí, tampoco había podido anotar en sus últimos dos partidos en Rusia 2018, donde cayó 3-0 con Suecia en los grupos y 2-0 con Brasil en octavos), Martino se explayó: “En este momento en especial reviste, seguramente, más importancia porque nosotros necesitamos de los goles, justamente, en el partido de mañana. Y lo que ha sucedido en el último año son situaciones que tuvieron características diferentes. Porque hemos tenido, mayoritariamente, a nuestros jugadores de ataque con problemas físicos. Terminaron algunos de ellos llegando bien a la Copa del Mundo, pero a último momento. Y a mi también me parece como los problemas defensivos no son exclusivamente de los defensores, tampoco los problemas de ataque son exclusivamente de los delanteros. Cuando a mi me tocó jugar con Paraguay la Copa del Mundo de Sudáfrica llegamos a cuartos de final haciendo sólo dos goles y los hicieron mediocampistas. Con lo cuál se demuestra que lo que pase en un extremo de la cancha o en el otro depende de lo que haga un equipo y no solamente una zona del campo”.

Gerardo Martino #Mex "Nosotros necesitamos goles en el partido de mañana.

A mi me parece que los problemas ofensivos de un equipo no son exclusivamente problemas de los delanteros". #Qatar2022 pic.twitter.com/ybAgoQTFTv — Andrés Blanco (@AndresBlanco73) November 29, 2022

La tensión subió cuando un periodista apuntó a las ´excusas´ que él entendía esgrime Martino desde que asumió como DT del Tricolor, y desde ahí criticó la falta de contundencia: “No hay necesidad de excusas. Tenemos un partido con necesidad de ganarlo. Si hay algo que este grupo nunca puso son excusas. A veces nos toca describir las realidades. Cuando uno dice ´jugamos bien 60 minutos´ es porque jugamos bien 60 minutos, no es una excusa, describimos una situación. Porque el partido se tiene que analizar desde ese lugar. Si vos lo tomaste como una necesidad de poner una excusa… lejos está este grupo de ponerlas ni de escudarse detrás de eso. Nosotros, lo único que necesitamos, es darle respuestas a todo el pueblo mexicano. (La excusa) me parece un elemento muy mediocre, sobre todo para un grupo de trabajo, para un entrenador, vivir cuatro años entrenando un equipo y pensar que sólo la excusa lo sostiene en el cargo”.

Con respecto al sistema de juego que dispondrá este miércoles, el Tata anticipó: “Cualquier cosa de la que veamos mañana que, obviamente, está claro por la necesidad del partido, tiene que ver con la conformación del equipo y sobre todo con gente de ataque, en ningún caso no habrá estado entrenada. Aunque pudo no haberse visto en algún partido oficial o en algún amistoso. No solamente lo de Argentina estuvo entrenado si no que ese sistema lo utilizamos contra Canadá (en Montreal), y lo que pase mañana seguramente sea algo que nosotros hemos elaborado. Lo que estoy en desacuerdo es en armar esquemas en los que los jugadores sientan que no tienen herramientas”.

Lo concreto es que el pesimismo rodeó a México en su preparación para el Mundial después de su inconsistencia en la fase de clasificación y en los partidos de preparación, mientras que los fanáticos también criticaron al entrenador rosarino, que está sometido a una inmensa presión.

Sin ir más lejos, el sábado fue duramente criticado por saludar con un afectuoso abrazo a Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, un instante después de la derrota 2 a 0 que comprometió el futuro mexicano.

Con apenas un punto sobre seis posibles, el Tri aparece en el último lugar del Grupo C, pero a pesar de esa magra cosecha tiene chances concretas de avanzar a los octavos de final y, en cierto modo, depende de sí mismo.

Para meterse entre los 16 mejores del Mundial, México está obligado a derrotar a Arabia Saudita por varios goles. Pero además, necesita que Polonia derrote a la Argentina. Una igualdad en ese encuentro lo llevará a definir con la Argentina el segundo pasaje a octavos por diferencia de gol. Si, en cambio, el que se queda con los tres puntos es el equipo albiceleste, el mano a mano será con los europeos.

Se da, incluso, un escenario muy infrecuente, pero que es factible. Si México derrota 2 a 0 a Arabia y la Argentina supera por ese mismo marcador, mexicanos y polacos definirán quién acompaña al equipo de Scaloni por la tabla de fair play. Es decir que la cantidad de tarjetas amarillas y rojas recibidas pueden ser determinante.

El Tata buscará que México se meta en octavos de final en la última fecha

Arabia Saudita dio una gran sorpresa al derrotar a la Argentina de Lionel Messi por 2-1 en el primer partido, pero Martino dijo que no le teme al equipo árabe. ”Lo que hagamos ante Arabia ya lo hemos elaborado y entrenado. No vamos a utilizar esquemas para los cuales los jugadores no tengan herramientas para llevarlos a cabo”, resumió.

En tanto, el mediocampista Andrés Guardado se mostró confiado y dijo que los jugadores se siguen viendo con posibilidades de clasificarse para los octavos de final.

”Somos profesionales y nos hemos desvivido para vivir estos momentos, como es estar en una Copa del Mundo. Tenemos una oportunidad de revertir la situación y vamos a intentarlo hasta el final”.

