Ghana confirmó su clasificación y ya son 21 las selecciones que jugarán el Mundial 2026

Ghana selló ayer su boleto al Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Comoras en Accra, con un gol decisivo de Mohammed Kudus al inicio del segundo tiempo. El triunfo le permitió asegurarse el primer lugar del Grupo I de las Eliminatorias y convertirse en la quinta selección de África que dirá presente en la próxima Copa del Mundo, junto con Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia.

El equipo dirigido por Otto Addo llegaba con ventaja en la tabla y le alcanzaba un empate para clasificarse, pero el tanto de Kudus —figura del Tottenham— desató la fiesta en el estadio Baba Yara. El resultado, combinado con la derrota de Madagascar por 4-1 en su visita a Mali, selló definitivamente la clasificación ghanesa.

El resumen del partido

Tariq Lamptey (Fiorentina), Thomas Partey (Villarreal) y Jordan Ayew (Leicester City) completan la columna vertebral de un seleccionado que atraviesa una etapa de renovación, pero con base europea sólida.

Este lunes, la federación ghanesa de fútbol les agradeció a los fanáticos por su aliento constante, a través de un posteo en Instagram. “Agradecemos su dedicación y compromiso con el equipo”, se destaca.

Será la quinta participación mundialista de Ghana, todas en este siglo: debutó en Alemania 2006, alcanzó los cuartos de final en Sudáfrica 2010 —donde fue eliminada por penales ante Uruguay, en aquella recordada serie que definió Sebastián Abreu picando su remate— y también estuvo presente en Brasil 2014 y Qatar 2022, aunque sin superar la fase de grupos. Ninguna otra selección africana logró jugar más Copas del Mundo en lo que va del siglo XXI.

El cierre del Grupo I se presentó más ajustado de lo previsto. Madagascar había sorprendido en la penúltima fecha y llegó con opciones de clasificación, aunque dependía de un tropiezo ghanés. La presión pudo más: mientras Kudus aseguraba el triunfo en Accra, los malgaches sufrían una dura derrota en Bamako que los dejó fuera incluso de la pelea por los playoffs continentales. Las Estrellas Negras, en cambio, consolidaron su jerarquía y regresarán al escenario global con la ilusión de volver a competir entre los grandes.

Con Ghana, ya son 21 las selecciones clasificadas para el Mundial que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Será una edición histórica, con 48 participantes y un nuevo formato de 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a una inédita ronda de dieciseisavos de final, lo que llevará el total de partidos a 104.

El sorteo de grupos está previsto para el 5 de diciembre de 2025 en The Sphere, de Las Vegas, y los repechajes intercontinentales se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Aún restan definirse 16 cupos de Europa, dos de Asia, cuatro de África, tres de Concacaf y dos lugares adicionales mediante el repechaje internacional.

Mientras tanto, el continente africano vive días decisivos. Este lunes se definirá la clasificación en los grupos encabezados por Cabo Verde y Camerún, y el martes será el turno de Nigeria, Sudáfrica, Benín, Senegal y República Democrática del Congo, entre otros. África busca completar su nómina de representantes para la cita más grande de la historia del fútbol.

Todos los clasificados al Mundial 2026: