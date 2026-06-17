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Ghana vs. Panamá, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo L se disputará a las 20 horas en el Toronto Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este miércoles 17 de junio
Las selecciones se enfrentarán este miércoles 17 de junio

La previa de Ghana vs. Panamá

Ambos equipos saben que el partido es trascendental porque tienen enfrente al rival, a priori, de menor fuste que enfrenta en la primera etapa de la Copa del Mundo. En ese contexto, buscan un triunfo para sumar tres puntos y no estar obligado a ir en búsqueda de unidades frente a los dos rivales más poderosos, teniendo en cuenta que pueden acceder a 16avos de final como uno de los mejores terceros.

Posible formación de Panamá

Panamá fue goleado por Brasil en uno de sus amistosos
Panamá fue goleado por Brasil en uno de sus amistososMAURO PIMENTEL - AFP
  • Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Erick Davis; Aníbal Godoy, Carlos Havery; Édgar Bárcenas, José Fajardo e Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.

Posible formación de Ghana

En uno de los amistosos previos al Mundial 2026 Ghana fue goleado por Austria
En uno de los amistosos previos al Mundial 2026 Ghana fue goleado por AustriaChristian Bruna - Getty Images Europe
  • Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Kwasi Sibo, Jordan Ayew; Abdul Fatawu Issahaku, Iñaki Williams y Antonyo Semenyo. DT: Carlos Queiroz.

Fixture Grupo L

Hora, TV y dónde ver online Ghana vs. Panamá

El partido entre Ghana y Panamá podrá verse EN VIVO por DSports 2, TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 110), desde las 20 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Ghana y Panamá por el Grupo L del Mundial 2026.

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