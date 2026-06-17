Ghana vs. Panamá, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo L se disputará a las 20 horas en el Toronto Stadium; todos los detalles del encuentro
La previa de Ghana vs. Panamá
Ambos equipos saben que el partido es trascendental porque tienen enfrente al rival, a priori, de menor fuste que enfrenta en la primera etapa de la Copa del Mundo. En ese contexto, buscan un triunfo para sumar tres puntos y no estar obligado a ir en búsqueda de unidades frente a los dos rivales más poderosos, teniendo en cuenta que pueden acceder a 16avos de final como uno de los mejores terceros.
Posible formación de Panamá
- Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Erick Davis; Aníbal Godoy, Carlos Havery; Édgar Bárcenas, José Fajardo e Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.
Posible formación de Ghana
- Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Kwasi Sibo, Jordan Ayew; Abdul Fatawu Issahaku, Iñaki Williams y Antonyo Semenyo. DT: Carlos Queiroz.
Fixture Grupo L
Hora, TV y dónde ver online Ghana vs. Panamá
El partido entre Ghana y Panamá podrá verse EN VIVO por DSports 2, TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 110), desde las 20 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Ghana y Panamá por el Grupo L del Mundial 2026.
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