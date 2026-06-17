Ghana vs. Panamá, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Ambos equipos saben que el partido es trascendental porque tienen enfrente al rival, a priori, de menor fuste que enfrenta en la primera etapa de la Copa del Mundo. En ese contexto, buscan un triunfo para sumar tres puntos y no estar obligado a ir en búsqueda de unidades frente a los dos rivales más poderosos, teniendo en cuenta que pueden acceder a 16avos de final como uno de los mejores terceros.