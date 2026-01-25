Gimnasia dio el golpe y se mostró más renovado que el nuevo Racing que pensó Costas con Carboni y Miljevic

El inicio de cada temporada implica la renovación de las ilusiones. Para Racing, que en 2025 había ganado la Recopa Sudamericana y fue subcampeón del Torneo Clausura, haber mantenido a los pilares de esa campaña y potenciar al plantel con Valentín Carboni y Matko Miljevic reforzaba las esperanzas. Pero Gimnasia y Esgrima le dio un golpe de realidad en el debut del torneo Apertura: le ganó 2-1 con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto y otra arremetida de Franco Torres; el descuento de Tomás Conechny sobre el final no alcanzó para tener alguna esperanza de, al menos, llevarse un punto.

Gustavo Costas, el técnico que restauró que salir campeón es el objetivo natural en cada certamen que se aproxima, inició su tercer año consecutivo al frente del plantel con ese mismo propósito. Por eso, en el Bosque, el entrenador dispuso la formación que se presume de gala, con Miljevic y Carboni incluidos.

Ignacio Fernández y un regreso emotivo a Gimnasia Fotobaires / Nacho Amiconi

Específicamente la contratación de Carboni, con pasado en la selección y cuyo pase pertenece a Inter, había significado un golpe de efecto en el mercado de pases. Sin embargo, las altas expectativas generadas contrastaron con las dificultades que tuvo que afrontar por la floja producción colectiva de la Academia, que prácticamente no lo hizo entrar en juego.

Recostado sobre el extremo derecho, Carboni no fue buscado por el equipo, que cargó el juego sobre la banda izquierda, en la que Duván Vergara tomó varias decisiones erróneas en los metros finales. A su vez, sobre esa zona, Gabriel Rojas no conseguía desequilibrar como habitualmente hace y, así, los avances de la visita de desvanecían sin causar riesgos.

Vergara estuvo voluntarioso, pero no tomó buenas decisiones en Racing Fotobaires / Nacho Amiconi

Sin un plantel taquillero como el de Racing, con un presupuesto modesto y varios juveniles forjados en la cantera, responsables de haber salvado al equipo del descenso en el cierre de 2025, Gimnasia salió a la cancha con un regreso esperado: el de Ignacio Fernández. Después de una década, el ex River volvió a vestirse de albiazul y se puso la cinta de capitán con la cara de Diego Maradona, quien lo admiraba.

No obstante, Nacho se puso la camiseta 8 y no la 10, que tuvo como nuevo dueño a Nicolás Barros Schelotto. El hijo de Guillermo, símbolo tripero y actual técnico de Vélez, le hizo honores a la herencia familiar y, también, al dorsal que le dio para esta temporada el técnico Fernando Zaniratto: a los 9 minutos de la etapa inicial, después de un tiro libre que le tapó Facundo Cambeses, sorprendió al arquero con un golazo olímpico.

Desde la punta derecha, Barros Schelotto sacó un zurdazo que terminó con la pelota en el segundo palo de Cambeses, quien se había adelantado un paso y pese a volar no pudo evitar la impactante conquista del Lobo. Con esa ventaja tempranera, el local desarrolló un libreto que tenía bien en claro: achicó espacios, le cedió la pelota a Racing y esperó para contraatacarlo.

Gabriel Rojas asistió a Conechny, pero no tuvo la claridad ofensiva de otros partidos Fotobaires / Nacho Amiconi

En esas circunstancias, el equipo de Costas se quedó sin respuestas positivas para intentar torcer el rumbo. Pese a que Matko Miljevic resultó su jugador más activo y quien procuró buscar juntar a los mediocampistas con los delanteros, el resto de los jugadores académicos tuvo una baja producción.

La Academia no supo cómo lastimar a Gimnasia, que dispondría de buenas acciones con transiciones rápidas en las que se juntaban Franco Torres, Nicolás Panaro y Marcelo Torres. Éste último, en la jugada final de la primera etapa, no pudo coronar una réplica porque tardó en el control y se topó con el rápido achique de Cambeses.

Adrián Martínez, el goleador albiceleste, fue también una de las víctimas de la sombría noche académica: casi no le llegó la pelota. Aun así, Maravilla se las ingenió para ganar de arriba en dos envíos aéreos, pero el balón terminó por encima del arco de Insfrán, que por momentos fue un espectador de la inofensiva tenencia del rival.

En el arranque del segundo tiempo, cuando se suponía que Racing saldría con mayor enjundia a cambiar la imagen que había dado en los 45 minutos iniciales, Gimnasia le dio un golpazo: Marcelo Torres la bajó de espaldas y, con todo el tiempo del mundo, dio un pase para la irrupción de Panaro, quien picó a la espalda de Gastón Martirena y cruzó la pelota para que Franco Torres, absolutamente solo, empuje a la red.

A los 3 minutos del segundo tiempo, el partido estaba 2-0 y la tendencia se agudizaba: Racing, con la pelota y sin ideas de cómo generar peligro; Gimnasia, con tenacidad para disputar cada balón dividido y explotar los espacios que se abrían cada vez más.

Costas, entonces, dispuso un triple cambio que no logró modificar la tónica: puso a Santiago Solari, Tomás Conechny y Matías Zaracho, en lugar de Vergara, Nardoni y Carboni. El extremo de Inter, de escasa participación, pagó la pasividad del equipo y por eso salió, en un debut que estuvo lejos del soñado.

Lo mejor del partido

Miljevic se mantuvo como el único activo del mediocampo racinguista, pero su esfuerzo no obtuvo recompensas, ni siquiera cuando intentó con algún remate desde afuera del área. El 2-0 parecía sellado, hasta que Insfrán falló groseramente en el cálculo tras un centro de Rojas, acción que le permitió a Conechny cabecear con el arco libre y descontar.

El Lobo, mucho más suelto en los 90 minutos, le dio un cachetazo a un Racing atado, que exhibió una cara desconocida y se marchó con las manos vacías del Bosque, donde perdió después de 13 partidos oficiales por torneos locales.