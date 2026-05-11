Los playoffs del torneo Apertura: cómo se juegan los cuartos de final con los ocho mejores

A puro vértigo, entre el sábado y el domingo se disputaron los ocho encuentros de los octavos de final del torneo Apertura. Con muchas sorpresas: ninguno de los tres mejores de la tabla anual o la fase regular -Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata y Boca- consiguió superar la primera ronda de los playoffs.

Sobraron emociones, como era lógico en ocho partidos a todo o nada, aunque sólo uno llegó al drama de los penales: River y San Lorenzo regalaron un duelo inolvidable, que terminó 2-2 en los 120 minutos, con un Ciclón que estuvo muy cerca de la epopeya en el Monumental, e incluso tuvo dos match-points en los tiros desde los once metros, pero falló sus últimos tres remates y se quedó con las manos vacías. El Millonario tuvo como héroes a Juanfer Quintero -un gol, una asistencia y un penal anotado en el desempate- y a Santiago Beltrán, el arquero que atajó dos remates cuando más hacía falta, cuando la eliminación era casi un hecho.

Luego, más de uno pensaría en la ventaja de ser local en estas eliminatorias... pero lo concreto es que sólo tres de los ocho equipos que jugaron en su cancha consiguieron avanzar: Argentinos Juniors, Rosario Central y River. Un factor para tener en cuenta.

Además, también avanzaron los equipos que habían ingresado en la octava plaza de sus respectivas zonas: Unión, que accedió a los playoffs con un empate agónico contra Talleres y una combinación favorable de resultados, eliminó a Independiente Rivadavia, el equipo que más puntos había sumado en las 16 fechas, y Racing, octavo de la Zona B, dio cuenta en La Plata de Estudiantes con un gol de Santiago Sosa a los 44 del segundo tiempo. La Academia llevaba siete partidos sin triunfos, entre el torneo local y la Copa Sudamericana.

Así quedaron los octavos de final:

Estudiantes de La Plata 0 - Racing 1

Rosario Central 3 - Independiente 1

River 2 (4) - San Lorenzo 2 (3)

Vélez - Gimnasia La Plata

Independiente Rivadavia 1 - Unión 2

Talleres 0 - Belgrano 1

Boca 2 - Huracán 3

Argentinos 2 - Lanús 0

Así se jugarán los cuartos de final:

-Martes 12:

Belgrano - Unión, desde las 19

Argentinos - Huracán, a las 21.30

-Miércoles 13:

Rosario Central - Racing, a las 19

River - Gimnasia La Plata, desde las 21.30

Las semifinales se jugarán el sábado y domingo próximos, con los ganadores del martes en el primer turno, y los vencedores del miércoles para el segundo día. La final se disputará el 24 de este mes, en el estadio Mario Kempes, en Córdoba.

En el torneo Apertura participaron 30 clubes. Después de 16 fechas, los ocho mejores de cada tabla de posiciones se metieron en los playoffs, que comenzaron en la instancia de octavos de final.

Los 14 clubes que concluyeron antes de los octavos su participación en el campeonato son Instituto de Córdoba, Defensa y Justicia, Gimnasia de Mendoza, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Deportivo Riestra, Tigre, Sarmiento de Junín, Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

El campeón del Apertura se clasificará a la Copa Libertadores 2027 y al Trofeo de Campeones 2026. En este último duelo se enfrentará con el ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. A la Libertadores 2027 también acudirán los campeones de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en la etapa regular del Apertura y el Clausura.