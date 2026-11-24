Indignación y descarga de bronca en las redes. La comidilla del fútbol argentino, en estos tiempos de sospechas y polémicas arbitrales permanentes. La eliminación de Newell’s frente a Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura generó un fuerte malestar en el club rosarino. Y entre las repercusiones más resonantes apareció la de Maxi Rodríguez, que utilizó sus cuentas en la web para expresar su descontento con el arbitraje de Nicolás Ramírez después de la caída por 4-2 en el Bosque.

El exfutbolista publicó una historia de Instagram con una imagen del juez tachada con una cruz roja y acompañó la foto con un duro mensaje. “Ya no nos preguntamos contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica, ahora preguntamos quién es el árbitro. Ya no hablamos de qué bien jugó el 10 o el 5, ahora las figuras de los partidos son los árbitros”, escribió.

El posteo de Maxi Rodríguez contra el árbitro Ramírez

La publicación llegó después de una jornada en la que abundaron las controversias y en la que terminó en serios incidentes. Newell’s había logrado sostener el 2-2 durante los 90 minutos reglamentarios gracias a los dos penales convertidos por Walter Mazzantti, después de que Gimnasia se pusiera en ventaja con goles de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón.

El encuentro cambió en el tiempo suplementario. El conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Jerónimo Russo y Martín Ortega, ambas por doble amonestación. Con la ventaja numérica, Gimnasia encontró los espacios para resolver la serie con un gol en contra de Franco Escobar y otro de Matías Melluso.

Más allá de las rojas, una de las acciones que provocó mayores protestas en Newell’s tuvo como protagonista a Germán Conti. Los futbolistas visitantes reclamaron que el defensor de Gimnasia, que ya tenía una tarjeta amarilla, debía recibir la segunda amonestación en una jugada vinculada a uno de los penales cobrados para la Lepra. La decisión de Nicolás Ramírez de no expulsarlo alimentó el enojo rojinegro.

Mucho enojo de Cóccaro y de todo Newell's luego de la derrota de Newell's vs. Gimnasia en El Bosque por los octavos del #TorneoClausura. pic.twitter.com/JGp94wNtez — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

El malestar también quedó expuesto en el comportamiento de Frank Darío Kudelka, que discutió con el árbitro tras el partido y luego fue a buscarlo a la zona de vestuarios para reclamar por varias decisiones tomadas durante el encuentro.

La tensión se mantuvo una vez terminado el juego. Después del pitazo final se produjo una gresca entre futbolistas de ambos equipos. El conflicto comenzó tras un cruce entre Harlen Castillo e Ignacio Ramírez y derivó en empujones, golpes e intervenciones de jugadores de los dos bancos. En medio de los incidentes, Lucas Carrizo golpeó con un cabezazo a Marcelo Torres, mientras que Gabriel Arias (arquero suplente de Newell’s) también participó de los forcejeos. El árbitro expulsó a Castillo, Carrizo y Arias una vez concluido el encuentro.

La actuación de Nicolás Ramírez volvió así a quedar bajo cuestionamiento. El árbitro ya había sido objeto de críticas semanas atrás por su desempeño en el Superclásico entre Boca y River y, tras lo ocurrido en La Plata, volvió a ubicarse en el centro de la discusión. El posteo de Maxi Rodríguez reflejó el sentimiento que predominó en Newell’s después de una eliminación atravesada por las polémicas.