Giorgian de Arrascaeta ganó la tradicional encuesta de El País que destaca al mejor de América

Como cada final de temporada, la encuesta del diario uruguayo El País se convierte en un clásico de la región. Esta vez, el charrúa Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el mejor futbolista de América, en la edición 40° de la encuesta, donde votaron 264 periodistas deportivos de 16 países del continente.

El jugador de Flamengo, de 31 años, recibió 179 votos (67.8%) y venció por amplia mayoría a Lionel Messi (Inter Miami), quien recibió 39 sufragios (14.8%). Completó el podio el delantero de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez, con 12 votos (5%).

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta tuvo un año sumamente destacado en Flamengo JUAN MABROMATA - AFP

De Arrascaeta acumuló un éxito tras otro en la temporada, con la camiseta del gigante carioca. Ganó el Brasileirão, la Copa Libertadores, la Supercopa de Brasil, el Torneo Carioca, el Derby de las Américas y la Copa Challenger. Hizo 28 goles y consiguió 19 asistencias en 69 partidos durante la temporada, contando todas las competiciones. Incluso, se convirtió en el máximo goleador extranjero de Flamengo, superando al argentino Narciso Doval, fallecido en 1991.

Fue, a su vez, el futbolista que aportó más goles para la selección de Uruguay en el 2025 porque sumó tres —uno de ellos de chilena— y quedó por delante de Rodrigo Aguirre (2) y de futbolistas como Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Ignacio Laquintana y Federico Viñas que sumaron un tanto.

Adrián "Maravilla" Martínez, un delantero extraordinario que se luce en Racing Gonzalo Colini

De Arrascaeta consigue, asía la corona de Rey de América para Uruguay después de diez años, ya que el último jugador celeste en ganar la encuesta de El País había sido Carlos Sánchez, cuando se consagró campeón de la Copa Libertadores, siendo la figura de River, en 2015. Anteriormente habían ganado Antonio Alzamendi (1986), Rubén Paz (1988) y Enzo Francescoli (1995).

Nacido en Nuevo Berlín, una ciudad uruguaya del departamento de Río Negro, De Arrascaeta rompió con la hegemonía de jugadores brasileños y argentinos que ganaron entre 2017 y 2024 de la mano de Luan, Pity Martínez, Gabigol, Marinho, Julián Álvarez, Pedro Guilherme, Germán Cano y Luiz Henrique.

Lionel Messi, campeón con Inter Miami esta temporada, quedó en el segundo lugar de la encuesta de El País MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esta vez, el arquero argentino de Flamengo, Agustín Rossi, recibió dos votos. Ángel Di María, símbolo de Rosario Central, tuvo un voto, la misma cantidad de José “Flaco” López, de Palmeiras. El arquero bahiense Guido Villar, de Independiente del Valle, y el delantero lomense Germán Cano, de Fluminense, también recibieron un voto.

En el equipo ideal del continente aparecen Agustín Rossi (Flamengo); Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Léo Pereira (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo); José Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing) y Lionel Messi (Inter Miami).