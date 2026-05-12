Javier Mascherano y la sugestiva respuesta sobre Lionel Messi en su reaparición pública tras dejar Inter Miami

“Bien, bien... La verdad que... que, siempre se lo ve bien. ¿Listo?”. Así, conciso, incómodo, Javier Mascherano se refirió a Lionel Messi, a quien dirigió hasta abril pasado en Inter Miami. Tras la abrupta salida como entrenador del conjunto estadounidense, Mascherano reapareció públicamente en las últimas horas (en un evento en México) y, curiosamente, evitó explayarse sobre el N° 10.

Vale recordar que el mes pasado, con el correr de los días, se descubrió el velo que rodeaba a la llamativa despedida de Mascherano como DT del club rosa, en el que además de Messi juega Rodrigo De Paul. En su momento, Mascherano dijo que su salida se producía “por motivos personales”, sin embargo, el portal deportivo estadounidense The Athletic aseguró que hubo discusiones en el vestuario de Las Garzas.

Javier Mascherano, en abril, antes de renunciar como DT de Inter Miami Tomas Diniz Santos - Getty Images North America

El mismo medio publicó que “la dinámica entre Messi y Mascherano durante su etapa en el club era tal que a menudo discutían o tenían acalorados debates, pero algunas fuentes insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial. Mascherano no tenía miedo de desafiar a Messi y replicarle, dada su relación y el respeto mutuo que existía entre ellos”.

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador principal del Inter Miami CF”, fue el mensaje de despedida de Mascherano, que había asumido el cargo a principios de 2025 y tenía contrato hasta fines de 2027. Dirigió 67 partidos, con 38 triunfos, 15 empates y 14 derrotas. En diciembre último, además del campeonato de la Conferencia Este, conquistó la MLS Cup, el primer título en la historia de Inter Miami, tras vencer a Vancouver Whitecaps. En aquel momento, Jorge Mas, propietario de Inter Miami, dejó palabras de despedida en el comunicado difundido por el club: “Javier siempre formará parte de la historia de este club”.

Mascherano no se explayó sobre Messi

Tajante para hablar de Messi 🇦🇷



Javier Mascherano está en México #ElClasicoFanFest y así comparó su generación del Barcelona con la actual pic.twitter.com/fhjbZEoDnJ — Christian Mendoza 🇲🇽 (@Che13_Mendoza) May 10, 2026

A un mes del inicio de la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos, el exmediocampista se mostró expectante por lo que pueda ocurrir con la selección nacional, defensora del título. “Ojalá pueda repetir el título, es lo que todos los argentinos deseamos. Obviamente, no es fácil, pero Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas”, apuntó.

Javier Mascherano y Lionel Messi, en tiempos de selección argentina Víctor R. Caivano - AP

Y, con miras al futuro, Mascherano (41 años) no descartó dirigir en el fútbol mexicano: “Es una liga competitiva, con grandes jugadores y con equipos muy fuertes. La liga es entretenida. Hay grandes equipos y muchos entrenadores argentinos, entonces eso hace que la siga más de cerca. Y si se da la oportunidad más adelante [de poder dirigir en México], ¿por qué no?“.