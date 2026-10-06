Giovanni Baroni y Simón Escobar, los argentinos de la nueva generación destacados por el diario inglés The Guardian

Ya es un clásico: el periódico británico The Guardian publicó un estudio sobre las mayores promesas jóvenes -esta vez, nacidas a partir de 2009- y elaboró una lista de 60 jugadores que acaparan la atención. Entre tantos jugadores destacados hay dos argentinos: Giovanni Baroni y Simón Escobar, de Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield, respectivamente.

Baroni nació en Morteros, Córdoba, el 21 de enero de 2009: actúa como extremo derecho y mediocampista ofensivo en Talleres. Además, ya jugó internacionalmente en las selecciones Sub 16 y Sub 17. “Lo vengo siguiendo hace tiempo”, dijo Carlos Tevez el 21 enero pasado, cuando todavía era el técnico de Talleres e hizo debutar a Baroni en la primera división, en el 2-1 ante Newell’s. En ese partido, el juvenil asistió a Ronaldo Martínez para el primer tanto de la T.

Simón Escobar, de Vélez, en un entrenamiento de la selección con Lionel Messi

Escobar, asimismo, también tiene 17 años, nació en Merlo y actúa de lateral izquierdo, aunque el técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto lo hace jugar en una posición más adelantada. Antes del último Mundial, el seleccionador Lionel Scaloni lo invitó a entrenarse con el equipo nacional en Kansas y, durante su estadía en los Estados Unidos, se dio el lujo de conocer a Lionel Messi.

El listado de The Guardian también tiene a otros futbolistas sudamericanos: a los brasileños Eduardo Conceição (Palmeiras), Iago da Silva Machado (Corinthians) y Eduardo Pape (Cruzeiro), al colombiano Samuel Martínez (de Atlético NAcional, aunque ya adquirido por el Liverpool inglés), al ecuatoriano Edwin Quintero (Independiente del Valle), al paraguayo Elías Díaz (Libertad de Asunción) y al defensor central uruguayo Gabriel da Silva (Peñarol).

El estadounidense Cavan Sullivan, de 17 años, celebrando su gol ante México, en un amistoso disputado en Arizona Alejandro Salazar - ZUMA Press Wire DPA

Además, también está destacado el estadounidense Cavan Sullivan, de Philadelphia Union, que acaba de anotarle un gol a la selección de México en un amistoso disputado en Arizona: el equipo dirigido por Mauricio Pochettino triunfó por 3 a 0.

También hay jugadores de Barcelona (el israelí Orian Goren y el español Jordi Pesquer), Bayern Múnich (el checo Matous Srb y el alemán Cassiano Kiala), Real Madrid (el rumano Eduardo Corlat), PSG (el francés David Boly) y Juventus (el italiano Destiny Elimoghale).

Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, en la selección argentina, en su momento fueron destacados por The Guardian @Argentina

No es la primera vez que los futbolistas argentinos integran el listado juveniles destacados. El año pasado, por ejemplo, estuvieron Thomas de Martis (Lanús) y Matías Satas (Boca). En 2024 hubo dos jugadores que, en ese momento, actuaban en River: Ian Subiabre y Franco Mastantuono. Claudio Diablito Echeverri y Gianluca Prestianni en 2023. Valentín Carboni y Santiago Hidalgo en 2022. Valentín Barco y Luka Romero en 2021. Federico Redondo y Darío Sarmiento en 2020. Alan Velasco, Matías Palacios y Bruno Amione en 2019. Y Thiago Almada y Gastón Verón en 2018.