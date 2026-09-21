Giuliano Simeone: el duro cruce verbal con Belingham en Atlético de Madrid-Real Madrid y la distinción de MVP

La España futbolera se despertó este lunes con los coletazos del enorme triunfo de Atlético de Madrid sobre Real Madrid por 2 a 1, que le permitió al equipo colchonero superar a los merengues en la tabla de posiciones y quedar a 5 puntos de Barcelona, el puntero de la Liga de España disputadas siete fechas. Fue una victoria que quedará en un lugar especial dentro del currículum de Diego Simeone, el DT que conduce los destinos del Aleti desde 2012, y que se propuso reubicar al club en un lugar de jerarquía a partir del momento en que tomó las riendas del equipo, en enero de aquel año.

Pero hubo otro Simeone protagonista, y que terminó siendo distinguido como el jugador más valioso (MVP) del partido: Giuliano, uno de los hijos del Cholo, el mismo que todavía conserva el recuerdo amargo de la final perdida con la selección argentina ante España, y que tuvo responsabilidad en el gol de Ferrán Torres. Aunque aquello con la camiseta celeste y blanca ya es pasado: acaba de disfrutar de la fiesta que se vivió en el Metropolitano en la tarde del domingo madrileño. El diario Marca no dudó en calificar el rendimiento de Giuliano como “superlativo”, ya que provocó el penal que abrió el camino del triunfo en una jugada que fue derribado por Huijsen, y unos minutos después le puso en bandeja el 2-0 al canadiense Jonathan David. Sí: superlativo y decisivo.

El cruce entre Giuliano Simeone y Jude Bellingham

También recibió elogios del diario As, otro de los diarios deportivos principales de Madrid, con estas líneas: “Si en el derbi de hace un año Cholito devoró a Carreras, que había empezado como un cañón, prometía muchas alegrías y fantaseaba con la Selección, esta vez lo hizo con Cucurella, un top 3 en la posición al que redujo a la nada. También a Huijsen, al que le sacó un penalti con roja. Tarde completa: casi asistencia para el 1-0 y asistencia con lazo para el 2-0. Y con la furia con la que un colchonero jugaría un derbi ante 70.000 de los suyos”.

Giuliano, nacido en Roma hace 23 años, habló de una actuación consagratoria: “Yo siempre me miré a mí mismo, trato de trabajar lo máximo en el Atlético de Madrid. Dedico mi vida para estar en la mejor forma posible para ayudar al equipo. Soy muy intenso para mejorar todas mis cosas. Siempre con la humildad de estar con los pies en la tierra. Sé que nadie me va a regalar nada”. Y agregó: “Desde muy chiquito, veía tantos partidos muy importantes. Es una forma de jugar estos partidos. Siempre intento dar el máximo. Trato de dar todo, como sé que podría hacer cualquier aficionado o jugador”.

Giuliano disputa la pelota con Kylian Mbappé durante el derby de Madrid THOMAS COEX - AFP

Lógicamente, siempre le preguntan sobre su padre DT, y él respondió esta vez: “Conozco muy bien al entrenador, va partido a partido. Tenemos que mejorar como grupo, mejorar colectivamente. Estamos muy contentos por la victoria que hicimos ante Atlético de Madrid”. Y habló de los cuestionamientos, que en su momento aparecieron: “Hay veces que me pongo en lugar de ellos [por los críticos]. Siempre y cuando las críticas sean constructivas, yo estoy tratando de mejorar, mejorar técnicamente, mejorar mi disparo de zurda... Siempre trato de dar mi 110% por este club que es lo que sirve”.

Pero tratándose de un Simeone, no podía faltar algún cruce en la cancha con un rival, fiel a las viejas riñas de su padre dentro de un campo. En esta ocasión, sucedió que a los 67 minutos se cruzó con Jude Bellingham: se pusieron frente a frente mientras se insultaban luego de que el argentino le pegara levemente al inglés en la pierna derecha, mientras éste se encontraba tendido en el piso. Koke, un histórico del Aleti y capitán del equipo, quiso intervenir para separarlos, pero ambos continuaron gritándose por varios segundos y a centímetros.

La euforia del Aleti en el gol de Jonathan David, asistido con un centro por Giuliano Florencia Tan Jun - Getty Images Europe

Claro, este choque verbal entre el volante-delantero y la estrella de Real Madrid tiene el antecedente fresco de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y la Selección, aquella victoria inolvidable por 2 a 1 que depositó a la Argentina en la final. Giuliano no fue el único que se trenzó con Bellingham en el derby madrileño del domingo: ya en el primer tiempo, Cuti Romero le había aplicado un planchazo al inglés y por esa infracción -revisada por el VAR- recibió una amarilla. Y justo sobre el final de la primera etapa, el defensor cordobés le hizo el gesto al inglés de que se la pasaba llorando por el foul que le había cometido. De acuerdo con las imágenes y registros de audio, Bellingham le respondió que él lloraba desde la final del Mundial.

Después de la enorme victoria ante el club más prestigioso del mundo, tanto Giuliano como Cuti Romero se visten de nuevo de selección para los tres amistosos de la fecha FIFA.