Graves incidentes en Independiente entre hinchas y la policía: piedras, gases lacrimógenos, heridos y suspensión del partido con Atlético Tucumán

Arde Independiente. La multitudinaria marcha de hinchas dejó graves incidentes con la policía después de que la asamblea de socios aprobara el presupuesto por una simbólica mayoría, en un acto carentes de opositores a la dirigencia. Choques cuerpo a cuerpo, amenazas, gases lacrimógenos y heridas: la tarde-noche en Avellaneda tuvo escenas dolorosas. Un ejemplo: un efectivo policial no podía caminar y fue trasladado en ambulancia, luego de recibir un proyectil. Siguen siendo días complicados para un club que no encuentra el rumbo futbolístico ni mucho menos el institucional.

Y pese a que que no apelaría el fallo de la Justicia, se supo que este viernes el oficialismo ni siquiera tocó el tema de la elección de autoridades, que debió tener lugar hace siete meses. Al mismo tiempo, una consecuencia: los responsables de la seguridad de la provincia de Buenos Aires suspendieron el partido que Independiente debía jugar este sábado con Atlético Tucumán, a las 18, por la 10ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Pedradas y barrera policial, postal de la violencia en Avellaneda. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

La Junta contó con las presencias del presidente Hugo Moyano; el secretario general Héctor “Yoyo” Maldonado, el tesorero Atilio Bauza y el revisor de cuentas Daniel González y el escándalo se desató cerca de las 19. Hubo pedradas, corridas y balas de goma y contenedores incendiados, tras los cuales se parapetaban los manifestantes. Fabián Doman y Claudio Rudencindo, y candidatos presidenciales en la frustrada votación de hace unos meses, no participaron en la marcha, que fue desbaratándose paulatinamente y encontró cierta calma pasadas las 20.

Este es el clima que se vivía en el exterior del recinto mientras se realizaba la asamblea en Independiente. 👇



📹 @InfoMundoCaipic.twitter.com/GUMEg8y4yN — VarskySports (@VarskySports) July 22, 2022

Moyano criticó a los socios que se autoconvocaron, mientras seguían los enfrentamientos. “Nadie duda del momento que estamos pasando. Pero el otro día escuché que era el peor momento de la historia. Eso fue cuando estuvimos en la B. Es fácil hacerse los valientes 200 personas afuera. No tenemos la culpa de que el Covid-19 haya producido lo que estamos viviendo. Estamos haciendo lo que corresponde. La mejor forma de aportar es discutir los temas. Cuando estaba la malaria no estaban esas personas gritando”, advirtió en la asamblea el dirigente, que se fue custodiado del predio.

Los lujosos automóviles de los dirigentes no estaban estacionados en la calle: quedaron dentro del gimnasio Jorge Bottaro, donde se realizó el acto. “El peor momento de #Independiente no es este, fue cuando agarramos nosotros en la B. Y para estar acá hay que ser valientes y poner lo que hay que poner, no como los 200 que se juntan a gritar”, enfatizó el cuestionado dirigente.

🚨AHORA🚨 Los hinchas y socios de #Independiente se siguen expresando en la Sede de Mitre 470, Avellaneda. pic.twitter.com/hDv0yjOTkt — Juan Ignacio Egido (@JuanchiEgido) July 22, 2022

Los autos de los dirigentes adentro del Gimnasio Bottaro. Arman operativo para su salida pic.twitter.com/CZ13m6cfAL — Matias Martinez (@Mati_Martinez) July 22, 2022

Esta semana, la Junta Electoral expuso la grieta cada vez más profunda que socava el presente y llena de incertidumbre el futuro del maltratado Rey de Copas. El cónclave estaba destinado a un construir consenso entre todos los actores de la política del club, algo que, otra vez, fue imposible.

Un detenido en Avellaneda. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

La reunión de la Junta Electoral sostenida el martes pasado tuvo presencia de representantes de las once agrupaciones legalmente reconocidas por la entidad, y emitió una respuesta a la sentencia emitida el martes 12 de julio por la Cámara de Apelaciones de los tribunales de Lomas de Zamora, en la cual se revocó el fallo de primera instancia y se autorizó a participar en los comicios a Unidad Independiente. Esa lista es encabezada por el periodista Doman y en ella juegan un papel principal los dirigentes de Pro Cristian Ritondo y Néstor Grindetti, que en su momento había sido rechazado por presuntas irregularidades en su presentación. Esa negativa dio pie a una larga secuencia judicial que, entre otras cosas, impidió la elección del 19 de diciembre.

Tremendo lo que les paso a los periodistas de C5N en Independiente pic.twitter.com/fXQoqfNThM — Pablo Javier Blanco 💚 (@payitoweb) July 22, 2022

Los incidentes incluyeron maltrato a un cronista y un camarógrafo del canal C5N, que fueron empujados y amenazados hasta ser obligados a retirarse del lugar.

Luego de los disturbios de este viernes, Doman sostuvo “a esto hay que pacificarlo”, en referencia a la situación conflictiva que vive Independiente. “La respuesta policial contra los hinchas fue desproporcionada”, criticó acerca de los incidentes. “Nosotros, como oposición, tenemos que evitar recalentar la situación”, advirtió.

El dirigente opositor pidió que se juegue cuanto antes el partido con Tucumán que iba a tener lugar este sábado y también que se celebre lo más pronto posible la elección de autoridades en el club. “El responsable absoluto de lo que pasa se llama «Hugo Antonio Moyano». No es nadie más”, acusó Doman. Que profundizó el cuestionamiento al máximo directivo del club: “Es impresionante la cantidad de policía que lo custodia. Parece que fuera el presidente de Estados Unidos. Y parece que disfrutará ver cómo está la gente. Espero que Moyano reflexione o alguien lo haga reflexionar”, expresó el opositor.