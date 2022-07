Kimberly García, la campeona peruana del Mundial de atletismo: las dos medallas de oro en marcha, sus marcas y todo lo que hay que saber

EUGENE.- La atleta peruana Kimberly García se colgó su segunda medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Atletismo tras ganar el la prueba femenina de 35 kilómetros marcha, que se suma al triunfo de la semana pasada en los 20 kilómetros marcha. García León se impuso en la prueba inaugural de 35 kilómetros marcha, celebrada en un circuito cerrado en el estadio Autzen, al norte del centro de Eugene, tras cruzar la meta en un tiempo de 2h39m16s, cuatro minutos menos que su anterior marca personal. García terminó 47 segundos por delante de la medallista de plata, la polaca Katarzyna Zdzieblo, mientras que la china Qieyang Shijie se hizo con el bronce. Las tres atletas repitieron los resultados de los 20 kilómetros.

“Siempre he soñado con hacer historia en un deporte que me apasiona y que practico desde los cinco años”, dijo García. “Después de mi victoria en los 20 kilómetros, traté de estar bien hidratada, de comer bien para prepararme para los 35 kilómetros. Me entrené para llegar fuerte a los últimos 5 kilómetros”, añadió.

García León y Zdzieblo lucharon codo con codo y compartieron el liderato hasta la mitad de la carrera, antes de que la peruana se distanciara en el kilómetro 19, consiguiendo una ventaja de siete segundos. Zdzieblo intentó remontar en los últimos 10 kilómetros, pero la peruana aguantó bien la presión y se aseguró la segunda medalla de oro para su país en los campeonatos de este año.

“Mi plan era mantener un ritmo constante hasta el kilómetro 20 y, a partir de ahí, aumentar gradualmente. Eso es lo que he hecho hoy”, apuntó la ganadora, de 28 años.

Quién es Kimberly García

Nacida el 19 de octubre de 1993, García comenzó a practicar la marcha a los cinco años en su natal Huancayo, una ciudad de 400.00 habitantes a más de 3.200 metros de altitud, imitando a sus primos, que eran aficionados. Ella fue la única de la familia que llegó a competir al alto nivel, exhibiendo un gran potencial en cada etapa que superaba.

En los Juegos Olímpicos de Rio 2016, sus primeros Juegos con 22 años, concluyó en el decimocuarto lugar y mejoró ese resultado hasta el séptimo del Mundial de Londres 2017.

Una lesión frenó su ascenso en el siguiente Mundial de Doha 2019 y, sin apoyos públicos en su país, no pudo preparar adecuadamente los Juegos de Tokio, donde fue vencida por las duras condiciones de calor en Sapporo y terminó abandonando.

García colocó a Perú en el mapa mundial del atletismo sin recibir apenas ayudas estatales y tras plantearse el retiro durante el último año.

La marchista, que pasó por momentos de depresión tras un decepcionante paso por los Juegos Olímpicos de Tokio, renació en Eugene 2022 firmando una de las actuaciones más gloriosas de un atleta latinoamericano en un Mundial.

Su nueva mentalidad también está ligada al trabajo que comenzó el año pasado con el entrenador y marchista ecuatoriano Andrés Chocho, primero a la distancia y el último mes en una concentración en Cuenca, Ecuador.

García regresará a su país convertida en su atleta más laureada y una de las grandes estrellas de esta cita mundialista, la primera, por ahora, que conquistó dos oros.

Hicieron falta 39 años de historia del Mundial de atletismo para que Perú consiguiera su primera medalla. Se requirió un poco menos para que llegara la segunda, también de oro y gracias a la misma deportista.

El Top 10 de los 35k de marcha femenina de Eugene 2022

Kimberly García (PER) 2 horas, 39 minutos y 16 segundos

Katarzyna Zdzieblo (POL) 2:40:03

Shijie Qieyang (CHN) 2:40:37

Antigóni Ntrismpioti (GRE) 2:41:58

Raquel González (ESP) 2:42:27

Laura García-Caro (ESP) 2:42:45

Maocuo Li (CHN) 2:44:28

Viviane Lyra (BRA) 2:45:02

Serena Sonoda (JPN) 2:45:09

Lamei Yin (CHN) 2:46:02

Reuters y AP