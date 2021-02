"Marcelo Gallardo le da al fútbol argentino el valor que merece"

Marcelo Gallardo Crédito: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de febrero de 2021 • 20:36

El periodista de TyC Sports, Rodolfo "Gringo" Cingolani, felicitó este domingo al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, por revindicar al fútbol argentino.

"Siento que estoy en un lugar que representa muchísimo y por el que estoy bien remunerado, no es que necesito establecerme en otro lugar para demostrar que puedo ser mejor entrenador, o probarme que puedo dirigir en otras ligas. Yo me pongo a prueba acá, que ya requiere mucho esfuerzo, porque ya requiere exigencia máxima. No es un sacrificio, pero es algo que se vive con una intensidad diferente. Y hay además un punto fundamental, que es lo humano: hoy quiero estar cerca de los míos y me siento feliz acá", señaló Gallardo el sábado por la noche en una entrevista con TNT Sports.

Cingolani, que hace algunas semanas había dicho que Gallardo "no entiende nada de defensores centrales", en esta ocasión, saludó al técnico millonario por las palabras que dijo el sábado por la noche, tras la victoria de su equipo por 3 a 0 ante Rosario Central por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Marcelo Gallardo: "Yo me pongo a prueba acá, no necesito probarme en otras ligas" Crédito: AFP

"Lo felicito a Gallardo. Yo he sido crítico de Gallardo con algunas decisiones técnicas, porque no lo veo como un dios, lo veo como un gran entrenador, el mejor que tiene la Argentina, pero se equivoca como se equivocan todos los técnicos", señaló Cingolani en el programa Abran Cancha.

Luego, se refirió a las declaraciones del entrenador de River: "Me encanta lo que dijo. No todo es plata, señores futbolistas, entrenadores. Hay que escucharlo a Gallardo, tiene gloria. Y no trabaja gratis, como él mismo lo ha manifestado".

En tanto, el relator deportivo diferenció a Gallardo de "los futbolistas que a veces se desesperan por irse a Europa" y "no preguntan a qué equipo van, a qué liga y en qué condiciones", y "solamente, se dejan seducir por las luces del fútbol europeo, y después no rinden y están golpeando la puerta para poder volver. Esto es lo que deben imitar. Gallardo se queda en el país porque está feliz en River, y prioriza la familia, los sentimientos, la camiseta, la gloria, por encima de la guita. Que también la gana, no?", sentenció el panelista.

En ese sentido, el periodista deportivo citó el caso del exfutbolista Ariel "Burrito" Ortega, cuando emigró al Fenerbahce de Turquía en el año 2002: "Cualquiera se hubiese dado cuenta, medianamente conociéndolo a Ortega, que en Turquía no se iba a poder adaptar, viviendo en Estambul, una ciudad dura. Era imposible. Lo mandaron a Turquía. El jugador tiene que pensar", indicó.

Conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, DT de River Plate Crédito: captura de youtube

Al mismo tiempo, Cingolani consideró que el "Muñeco" "está en muy buen camino" en su carrera como director técnico, pero que "todavía no es ni un (César Luis) Menotti, ni un (Carlos) Bilardo ni un (Marcelo) Bielsa ni un (Alfio) Basile, pero está muy bien encaminado. Gallardo tiene mañana".

Finalmente, el integrante de Presión Alta opinó que "lo bueno de Gallardo es que está valorizando el fútbol argentino, con sus defectos, con sus desbordes, con sus horarios, con sus campos de juego. Le está dando el valor que merece. ¿Qué está diciendo Gallardo? No necesito probarme en Europa, no es más importante dirigir al Valencia que a River", concluyó el periodista deportivo.