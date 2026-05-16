Chelsea vs. Manchester City, en vivo, por la final de la FA Cup

Chelsea, con Enzo Fernández como titular y Alejandro Garnacho en el banco de suplentes, se están enfrentando este sábado a Manchester City en la final de la FA Cup que se desarrolla en el estadio Wembley. En caso de empate en el tiempo reglamentario, se jugará una prórroga de 30 minutos (en dos tiempos de 15) y, si persiste la igualdad, la definición del título será por penales. En el entretiempo están 0-0.

Desde el comienzo el duelo fue intenso. El City se mostraba algo más profundo, aunque sin llegadas que hayan tenido buena puntería en medio de una defensa muy nutrida, con la misión de bloquearle los espacios. Los Blues, con menos posesión de la pelota, llegaban hasta el área y se diluían. Hasta que a los 20 minutos comprometió por primera vez a su rival con una gran jugada colectiva que terminó en un tiro de esquina, que desaprovechó.

Entre Enzo y Joao Pedro construyeron otro avance que ilusionó a sus hinchas, pero el brasileño sólo pensó en él cuando ingresó al área y no se la devolvió al argentino. Y de inmediato, del otro lado, Erling Haaland resolvió de manera fallida tras presionar junto a Doku en la salida y quedarse con una pelota que no remató al arco y como centro fue demasiado fuerte. El juego tomaba temperatura en Londres y Chelsea mejoraba su imagen.

ATENCIÓN A ESTO: Enzo Fernández le puso una pelota bárbara a Joao Pedro y fue a buscar la pelota, pero...



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Antes de llegar al descanso, Haaland tuvo otra oportunidad, bien habilitado, y su remate se encontró con el cuerpo del arquero Robert Sánchez al definir al primer palo. Hasta aquí, Wembley sigue teniendo los arcos embrujados para el noruego, quien no pudo marcar en el City en los ocho partidos que jugó por tres competiciones diferentes.

Para Chelsea, el partido adquiere un valor extra en este momento de una temporada en la que en la Premier League está fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales para la temporada siguiente y con una mínima chance de acceder por esa vía, si se dan una serie de resultados en varios torneos. En caso de ser campeón, no solamente levantará la copa, sino que también conseguirá un lugar en la Europa League.

Por su parte, Manchester City ya se coronó en la Carabao Cup, se mantiene en la lucha por el título en la liga inglesa, a dos puntos del líder Arsenal, y ya tiene su boleto sellado para participar de la próxima Champions. Aunque no depende por completo de sí, un triplete es posible para el conjunto dirigido por Pep Guardiola, que jugará la definición de la FA Cup por cuarta vez seguida. Y el DT ya anticipó que seguirá en el club tras el Mundial.