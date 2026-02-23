Guillermo Barros Schelotto: su “aura” ganadora para bajar a Boca y a River con la identificación del hincha

Cuando le preguntaron a Guillermo Barros Schelotto qué frase de Carlos Bianchi lo dejó marcado en los cinco años que el Mellizo fue dirigido por el DT más ganador de la historia de Vélez y de Boca, eligió: “Una victoria llama a otra victoria”. Explicó que, después de tantos años de compartir planteles como DT y delantero, había varias reseñas que se le venían a la mente, pero se quedaba con esa porque era la que más se acomodaba a esta realidad de su equipo, que manda en la Zona A del torneo Apertura con 14 puntos. El principal motivo no fue hacerle un reconocimiento al Virrey, uno de sus maestros que incluso había estado este domingo en un palco de la cancha, sino también mandarle un mensaje a sus dirigidos: “Ahora hay que ganar el miércoles”.

Los jugadores terminaron con la lengua afuera, los elogió por lo que corrieron pero -sobre todo- por cómo jugaron (el primer tiempo ante River, pero en líneas generales la mayor cantidad de los pasajes del certamen). Guillermo es el primero que sabe que en 14 días “su” Vélez bajó a Boca y a River, pero -hábil como cuando gambeteaba con el 7 en la espalda- sabe correrse del eje para que los aplausos se los lleven sus dirigidos. “Ahora hay que ganar el miércoles”, le apunta a Deportivo Riestra. Y que nadie se relaje. No sea cosa que los aplausos o los elogios desmedidos generen confusión. Algo así como “todo bien con valorar los triunfos ante Boca y River, pero hay que confirmar”.

“Confirmar”, otra de las máximas de Bianchi como DT, uno de los mensajes con que taladraba la cabeza de los jugadores.

Guillermo Barros Schelotto saluda a los hinchas de Vélez antes del partido con River NICOLAS ABOAF

Bianchi estuvo en la cancha. Y así como desde lo futbolístico hay cuestiones suyas que Barros Schelotto aplica para sus equipos, también desde el manejo del grupo. Una de las cosas que el Virrey tenía en cuenta a la hora de planificar los partidos era cuando un exjugador de un determinado club debía enfrentarse con ese club. Como cuando él debía jugar con la camiseta de Boca ante Gimnasia y Esgrima La Plata o cuando Martín Palermo lo hacía ante Estudiantes, por citar apenas un par de ejemplos.

Por eso fue que explicó que un par de días antes de este cruce habló con Manuel Lanzini, un jugador con mucha historia en el Millonario: “Me acerqué a él para charlar porque tuve la percepción. Miuchas veces hay sensaciones especiales cuando uno tiene que jugar contra un club que lo vio nacer o contra el que se siente muy identificado. Y lo que le dije es que él no tenía que pensar que enfrente estaba River, sino que él tenía que pensar en escribir su propia historia en Vélez. ¿Si hablé con los demás exRiver? No, sólo con él. Me surgió así. Le dimos confianza y le dije que él no le tenía que demostrar nada a nadie. Escribir su propia historia durante un año, dos años, cinco años o el tiempo que esté en Vélez. Lo hizo de manera excelente y además hizo un golazo”.

Lo mejor de Vélez ante River

Lo que más le gratifica a Guillermo es cómo juega Vélez. No hace tiempo, es protagonista, va al golpe por golpe... “aunque también tenemos que aprender a jugar cuando no podemos atacar, cuando el rival no nos deja o se nos complica para contragolpear”, aclara el técnico.

¿Las claves del partido? “Los presionamos muy bien y jugamos. Sobre todo en el primer tiempo y como no pudimos definirlo de contraataque ellos se vinieron y empujaron, pero tampoco nos crearon tantas situaciones. Hubo táctica, presión, juego. Recién van seis fechas, pero lo que más me pone contento es el reconocimiento de los hinchas hacia los jugadores”, explicó Guillermo.

El Vélez de los Mellizos juega con el esquema 4-2-3-1 con laterales que pasan al ataque por dentro o por fuera, y ataques respaldados: por lo general, cada vez que un futbolista llega hasta tres-cuartos por afuera para mandar un centro ya hay cuatro o cinco posibles receptores cerca del punto penal. Eso distrae, muchas veces disuelve marcas, y así llegan al gol todos, como el tanto que le anotó Matías Pellegrini a Boca, con un gran cabezazo.

Hay veces que como todos son futbolistas con buen pie y gol, todos son capaces de definir el partido. Y muchas veces sale perdiendo Florian Monzón, el 9 que ingresó ante la lesión de Braian Romero, porque en lugar de verlo a él como “faro finalizador”, la acción la resuelven antes Lanzini (como el golazo a River), Pellegrini, Tobías Andrada (golazo a Instituto), Machuca (que volvió tras la suspensión), Matías Arias O Dilan Godoy, que ha jugado como falso 9 también.

"Le dije que iba a hacer un gol", dijo Guillermo sobre Pellegrini: el zurdo terminó haciendo dos ante Boca FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Hay un maridaje que intenta ser perfecto entre experiencia y juventud. Y el que no tiene el puesto ganado ahora, lo puede tener en las próximas dos fechas. Matías Pellegrini hoy brilla como enganche o por la izquierda o la derecha, suelto por todo el frente de ataque, pero cuando se tuvo que poner el overol para jugar de lateral derecho ante Huracán, por una eventualidad (la expulsión de un compañero), lo hizo y muy bien. El equipo está por encima de todos: se fue una figura como Maher Carrizo y la estructura no se debilita. Ante Defensa y Justicia se lesionó el volante ofensivo chileno Diego Valdes (“una baja muy importante”, según el DT) y lo reemplazó con un delantero (Dilan Godoy). Ante River, se lesionó Pellegrini en el primer tiempo y el primer cambio fue el ingreso de... Alex Verón, delantero de 17 años.

Volvió Lucas Robertone, otro productor surgido del Fortín, pero deberá ganarse su lugar. Hay varios jugadores de nombre, con trayectoria, pero juega el que mejor está. Tobías Andrada, un ¿mediocampista? ¿delantero? con características muy compeltas -y muy combativo al mismo tiempo, con muchas pelotas divididas ganadas-, es una buena síntesis de lo que genera el Vélez del Mellizo. Andrada (19 años) explotó ahora, como el torneo pasado había sido Tomás Galván, a quien sus buenos desempeños en 2025 hicieron que vuelva a River.

Tobías Andrada, un jugador muy completo y con mucho por crecer todavía Gonzalo Colini

“Lo que te da Andrada es presencia en las dos áreas. Tiene un ida y vuelta increíble. Genera juego, porque cuando llega al área rival no se nubla, continúa tratando de sumar metros con juego o pases. Es opción de pase o genera un pase. En este torneo venía jugando por adentro, como doble 5 con Baeza; ante River jugó por afuera. Lo hizo muy bien. Se entienden muy bien con Baeza, con Aliendro. Entiende el juego. Obviamente que le falta experiencia, pero jugar partidos le va a sumar capacidad como jugador", lo define Barros Schelotto.

Guillermo se mueve en las conferencias de prensa como partidas de ajedrez. No aplicó las ‘voleas al ángulo’ por cada pregunta o frase que le hayan dejado picando para “candidatearse” a volver a Boca. Todas las que le lanzaron luego de los triunfos ante los equipos de Claudio Ubeda y Marcelo Gallardo las tiró afuera, al lateral, de manera sutil. Nunca fue su estilo, por más que sabe que tiene una cuenta pendiente y que el destino se va a encargar de ubicarlo nuevamente en la Ribera para intentar saldarla. Pero no usa gestos grandilocuentes (salvo cuando un árbitro lo pone nervioso) ni frases para caerle bien a los hinchas xeneizes, ni siquiera luego de un triunfo ante River. “No tiene para mí un festejo diferente si Vélez le gana a Boca o a River. Lo que me pone contento es el triunfo de Vélez”, dijo este domingo.

¡PASE, MAESTRO! Bianchi presente en Liniers para disfrutar de un partidazo: Vélez vs. River. pic.twitter.com/dXklPJ8Jhf — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026

Vélez va al ataque, no hace tiempo. Juega al golpe por golpe por más que eso le traiga algún dolor de cabeza defensivo por un retroceso que dejó espacios o no fue del todo coordinado. Pero va para adelante y mientras muchos equipos todavía dudan de los futbolistas o características con los que cuentan o del esquema a utilizar, el Mellizo sonríe porque se siente identificado con lo que ve desde el juego. Y también ve que, sobre todo, a los hinchas les gusta lo que ven. Barros Schelotto no se conformará con lo hecho hasta ahora. Y ese es el principal mensaje que les bajará a sus jugadores en la vuelta a los entrenamientos.

Sobre el final de un domingo ganador, Guillermo Barros Schelotto se acordó de otra de las frases de Bianchi. Por eso antes de irse de Liniers metió una sonrisa pícara y se despidió con un “chau, felicidades”.