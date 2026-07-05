Gustavo Alfaro, tras la eliminación de Paraguay frente a Francia: las “heridas abiertas” y su futuro

Francia venció este sábado por 1 a 0 a Paraguay con un gol de penal de Kylian Mbappé en la segunda ‌parte y se clasificó para los ‌cuartos ⁠de final del Mundial, en un partido que dominó pero en el que tuvo problemas para superar al equipo sudamericano, que exhibió un plan casi perfecto de Gustavo Alfaro. “Venimos a competir y competimos”, rescató el director técnico argentino.

Que se refirió a su futuro. “Honestamente, le vengo corriendo el arco a mi familia desde hace cinco, seis años. Jugué el Mundial con Ecuador, Paraguay me dio otra chance. Pensé, en ese momento, «listo, ya está». No quiero ninguna especulación: mi representante tiene prohibido hablar con nadie. Hoy tengo heridas abiertas, estoy sangrando. No puedo razonar con equilibrio, necesito que baje la espuma. No sé qué voy a hacer de mi vida profesional. Aunque no hay un lugar más lindo que Paraguay”, señaló. Más tarde, habló de una “revolución”.

EL RETO Y EL RECONOCIMIENTO DE ALFARO



Paraguay quedó eliminada del #MundialEnDSPORTS y el DT los separó del tumulto y abrazó a cada futbolista.



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“No nos queríamos ir, estuvimos muy cerca. Buscamos con lo que nos quedaba, con lo que teníamos, con lo que podíamos. A Francia los partidos le duraban 60 minutos, porque los resolvía rápido. Me queda la satisfacción de saber que competimos, de que nos vamos con orgullo. Si este es el compromiso, Paraguay puede esperar grandes cosas en el futuro”, sostuvo el conductor nacido en Rafaela.

Al final, el “Profesor” –así lo llaman en tierra guaraní– se comportó como una suerte de padre con cada uno de los integrantes de un conjunto que quedó en la memoria futbolera de su país. Repartió abrazos, de los cuales el más sentido fue con Matías Galarza Fonda, el volante que está a punto de irse de River, suerte de corazón valiente en todo el recorrido. “¿Decían que no puede jugar en River y puede jugar con Alemania? Puede jugar en cualquier equipo del mundo", dijo Alfaro.

"Nos vamos con la frente en alto. Si no hubiese existido ese penal, creo que nos íbamos a un alargue", sostuvo el arquero Orlando Gill, a quien consuela Alfaro tras la derrota. Petr David Josek - AP

Cuando parecía que Francia no lograría doblegar la muralla paraguaya, el recientemente ingresado Désiré Doué fue derribado en el área por Diego Gómez y, tras una revisión del VAR, el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev decretó el penal, que fue ejecutado por Mbappé a ‌los 24 minutos de la segunda mitad. Luego el delantero francés pudo quedar solo a la cabeza de la tabla de goleadores (tiene 7, al igual que Lionel Messi), pero un remate suyo a los 90 minutos fue ⁠rechazado por el arquero Orlando Gill, que también contuvo un segundo disparo, tras el rebote.

“Nos vamos con la frente ‌en alto. Paraguay lo dejó todo en el campo. Si no hubiese existido ese penal, creo ⁠que nos íbamos a un alargue”, dijo el guardavalla de San Lorenzo. “Hay ⁠que cuidar todos los detalles, en especial en el área, y hubo eficacia de ellos, que tienen jugadores rápidos. Pero nos vamos con la frente en alto”, insistió.

La intensidad con que Alfaro vivió el octavo de final frente a los franceses; Alejandro Romero Gamarra, ex jugador de Huracán. JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo dirigido por Alfaro llegó a ese encuentro tras eliminar al cuatro veces campeón Alemania por 4-3 en los penales, un resultado que sorprendió al mundo. Ahora, Francia no consiguió anotar sino mediante un penal. “Fue un partido difícil porque hubo mucha agresividad, mucho contacto. Paraguay es un buen equipo. Por algo ellos llegaron a esta etapa”, halagó Doué.

Después de la batalla, Alfaro se sentó en la sala de conferencias de prensa y dio una suerte de clase abierta. Destacó las virtudes de Francia y dejó otras frases con su sello.

“Me voy con la tranquilidad de que en este tiempo, con todos, pudimos cambiar una realidad. Y hoy, luego de un año y 10 meses, nos queda el valor de haber eliminado a Alemania y estar cerca contra Francia. Nos vamos tristes, porque queríamos seguir compitiendo. Yo sentía que si sorteábamos este partido, íbamos a pelear por lo que fuera”.

👏🏼🇵🇾 Así se retiraba Gustavo Alfaro del campo de juego, bajo el reconocimiento de los hinchas que acompañaron a Paraguay. pic.twitter.com/1SUtcjRa86 — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

“ Lo que vivimos en el vestuario fue fuerte, humano. Hay lugar para las emociones. Qué feo es irnos , cuánto duele. A los jugadores les dije «gracias». Nos duele perder, lloramos. No sabemos si vamos a tener una revancha algún día”.

Hay lugar para las emociones. , cuánto duele. A los jugadores les dije «gracias». No sabemos si vamos a tener una revancha algún día”. “Hoy nos enfrentamos con jugadores que pelean por el Balón de Oro, por ser el máximo goleador histórico de los mundiales. Nosotros tenemos chicos que no conocieron a sus padres. Yo quería intentar una revolución”.

Yo quería intentar una revolución”. “El Flaco Gill, ¿saben desde hace cúanto no cobra un sueldo? Tuvo que vender su ropa para salvar la vida de su hija”.

Al mismo tiempo, Robert Harrison, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, respaldó al DT y dio un mensaje positivo al plantel. “Hoy cerramos nuestra participación en el Mundial 2026 con la frente en alto y el corazón lleno de orgullo. Siento una profunda gratitud hacia cada paraguayo y paraguaya que acompañó, creyó y alentó a este equipo en cada paso del camino. Su apoyo fue el motor que nos sostuvo hasta el final”, publicó en las redes sociales.

"QUERÍA INTENTAR UNA REVOLUCIÓN EN PARAGUAY" 💬🇵🇾



Gustavo Alfaro sobre el potencial de sus futbolistas y las posibilidades de crecimiento de la Albirroja. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



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Y fue más allá el directivo. “Mi reconocimiento sincero a los jugadores por su entrega absoluta, por representar con dignidad y pasión a nuestro país en la máxima cita del fútbol mundial. Y un agradecimiento especial al profesor Gustavo Alfaro y a todo su cuerpo técnico, por el profesionalismo, la convicción y el compromiso con el que construyeron este proceso. Nos vamos con la certeza de haber dejado todo, y con el compromiso intacto de seguir trabajando por el crecimiento de nuestro fútbol”.