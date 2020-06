Gustavo López Crédito: Instagram @radiolared

El conductor de Radio La Red, Gustavo López , realizó un ranking con los mejores diez jugadores en la historia de la selección argentina. En esta tabla imaginaria, no lo ubicó a Lionel Messi . Siempre polémico, López argumentó que su pobre desempeño en los mundiales, lo aleja de ese lugar: "En el 2006, casi no jugó porque era pibe. En 2010, estuvo apagado y fue eclipsado por Tevez. A tal punto que, en el 2014, Sabella no lo llevó".

Acerca del desempeño de Messi en Brasil 2014 , el periodista deportivo dijo que sus mejores rendimientos los logró en la etapa inicial del Mundial: "En la primera ronda, anduvo muy bien. Pero en la segunda ronda, jugó mal". Además, consideró que Rusia 2018 fue "el peor de Messi". Sin embargo, el también animador de Fox Sports, matizó diciendo que el crack rosarino es "el mejor jugador de todos" en la actualidad.

"No es por anti-Messi, ojalá que la rompa en el próximo Mundial y lo puedo colocar entre los primeros tres. Está entre los mejores cinco de la historia, pero no de la selección argentina . Él hizo la historia en Europa. Acá, no anduvo todavía", cerró. Entre los futbolistas que posicionó delante del jugador del Barcelona, el comentarista situó a Diego Maradona , Mario Kempes, Daniel Passarella, Ubaldo Fillol, Daniel Bertoni, Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta, Leopoldo Jacinto Luque, entre otros.

Otro miembro del programa, el periodista Hugo Balassone, disintió con su conductor respecto de la importancia del campeón olímpico 2008, y opinó que "aún jugando un mundial malísimo" en Rusia, "sus destellos lo convierten en el tercer mejor jugador de la historia de la selección Argentina".

"Riquelme, como Alfonsín"

Por otro lado, el conductor del programa Un Buen Momento , comparó el desempeño de Juan Román Riquelme en la selección Argentina con la suerte del expresidente de la Nación, Raúl Alfonsín: "Cuando se despidió, pasó a ser mejor" .

Finalmente, se preguntó por qué Ricardo Bochini y el propio Román, no fueron trascendentes en la selección argentina. "En los partidos más difíciles de sus equipos, aparecían. Bochini hizo el gol del '73 contra Juventus de visitante (en la Copa Intercontinental). Recién aparece en el '86, pero no era su mejor momento. Julio Grondona le pidió a Carlos Bilardo que llevara a Carlos "Chino" Tapia y Bochini al Mundial de México (en desmedro de Alejandro Sabella, el preferido del DT) para evitar problemas con la prensa".