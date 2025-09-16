Gustavo Quinteros arregló de palabra y acordó como nuevo entrenador de Independiente

No duró mucho la incertidumbre. Poco después de la derrota como local con Banfield, que precipitó la renuncia de Julio Vaccari, la dirigencia de Independiente se movió y en las últimas horas llegó a un acuerdo de palabra con Gustavo Quinteros para que sea el nuevo director técnico del Rojo, luego de una reunión en la que ambas partes alcanzaron una definición tanto en el aspecto deportivo como en lo económico.

De no mediar inconvenientes, el ex entrenador de Vélez y con un paso poco propicio en los últimos meses en Gremio de Porto Alegre, firmará contrato con Independiente hasta diciembre de 2026, luego de una positiva reunión virtual con la Comisión Directiva de la entidad.

Quinteros se encuentra actualmente de vacaciones en Miami, y no tenía previsto regresar al país hasta el 23 de este mes, pero el fuerte interés que mostró el club de Avellaneda por contar con sus servicios cambió los planes del entrenador de 60 años.

Gustavo Quinteros, ex dt de Vélez Pilar Camacho

En principio, Quinteros regresaría al país este jueves para firmar su contrato y asumir el cargo en los Diablos Rojos. Pero por lo pronto, con vistas al clásico del próximo domingo ante San Lorenzo, por la novena fecha del Torneo Clausura, torneo en el que el Rojo aún no consiguió sumar de a tres, es muy probable que el equipo lo dirija el interino Carlos Matheu, que ya estuvo al frente del entrenamiento este lunes. En este contexto, lo más factible es que Quinteros debute directamente en el clásico contra Racing, previsto para el domingo 28, en el Cilindro.

Independiente buscó cerrar a su nuevo director técnico lo antes posible después de la renuncia de Julio Vaccari, con la necesidad de salir del fondo, primero, y luego conseguir puntos vitales para tratar de clasificarse a los octavos de final del Clausura, y a la vez, pelear por un puesto en las copas internacionales del año próximo. Los dirigentes se reunieron de manera virtual con el ex director técnico de la selección de Bolivia, en una charla en la que se avanzó primero sobre las cuestiones económicas, y después en otros detalles del contrato.

Julio Vaccari renunció en Independiente tras la derrota como local ante Banfield @Facamorales

Si bien en el radar surgían otras opciones, como Jorge Almirón, Ricardo Gareca, Luis Zubeldia o la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi, la comisión directiva tomó la decisión de apuntar todos los cañones a la contratación de Quinteros, que dejó una gran impresión como el entrenador campeón con Vélez de la Liga Profesional en 2024.

Durante la temporada que dirigió al Fortín, Quinteros consiguió el título de la Liga Profesional 2024, y alcanzó las finales de la Copa de la Liga -cayó frente a Estudiantes por penales- y la Copa Argentina, en la que perdió con Central Córdoba de Santiago del Estero. Su balance en el club de Liniers, antes de irse por un desacuerdo con la dirigencia, fue de 28 triunfos, 13 empates y 9 derrotas.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente Fabián Marelli

En un contexto de urgencias, Quinteros tendrá nueve ocho (restarán siete fechas cuando asuma, además de un choque pendiente ante Platense por la fecha 6) para enderezar el rumbo de un plantel que por el momento se está quedando afuera de las copas internacionales para el próximo año. Además, la misión será tratar de meterlo entre los ocho primeros de la zona B para tener chances concretas de pelear por el título, algo que será muy difícil.

En su momento, luego de una gran campaña en el primer semestre, con Vaccari se habían alimentado las ilusiones de los hinchas, algo que no sucedía desde la campaña de Ariel Holan en 2017. Pero su ciclo se extinguió con un arranque desastroso en el segundo semestre. Quinteros será el quinto entrenador que llegue en la gestión de Néstor Grindetti en apenas dos años, tras los pasos de Stillitano, Zielinski, Tevez y Vaccari.