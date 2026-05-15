La lista de Bélgica para el Mundial 2026: cuatro históricos, varias ausencias y un delantero que se decidió por los Diablos Rojos hace ¡tres días!

Varios históricos, un puñado de jóvenes promisorios y una gran sorpresa integran la nómina de 26 futbolistas elegidos por el entrenador francés Rudi Garcia para representar a Bélgica en el próximo Mundial. Allí están el arquero Thibaut Courtois (34 años, Real Madrid), el defensor Axel Witsel (37 años, Girona), el mediocampista Kevin De Bruyne (34 años, Napoli) y el delantero Romelu Lukaku (33 años Napoli). Son los estandartes que tendrán su last dance en la Copa del Mundo, guiados por un ya maduro Yuri Tielemans (29 años), el capitán, y compañero de “Dibu” Martínez en Aston Villa.

The Class of ’26 for the #FIFAWorldCup 📚 pic.twitter.com/Vdb8WvMsI1 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 15, 2026

Un de los Diablos Rojos protagoniza la historia de la semana. Se trata de Mathias Fernández-Pardo, delantero de Lille, de la Ligue 1 francesa. De padre español y madre italiana, nació en Vilvoorde (Bélgica) hace 21 años. Pudo haber elegido cualquiera de las tres selecciones y se decantó por Bélgica hace apenas... ¡tres días! Fernández-Pardo jugó para los Diablos Rojos a nivel juvenil, pero en 2024 eligió representar a España. Sin embargo, no se presentó a una convocatoria en el Sub 20 de la Roja. Y Bélgica volvió a tocar a su puerta, sobre todo después de una temporada en la que lleva ocho goles y seis asistencias en 40 partidos.

“Elegir Bélgica no fue fácil porque siento una profunda conexión tanto con Bélgica como con España”, declaró Fernández-Pardo en un comunicado de la federación belga el pasado martes. “Las conversaciones positivas y sinceras con el entrenador Rudi García y el director técnico de la Federación Belga de Fútbol, ​​Vincent Mannaert, fueron decisivas en mi decisión de elegir Bélgica. Además, jugar junto a mis compañeros Thomas Meunier y Nathan Ngoy en el Lille reforzó mi decisión. Me ayudaron a consolidar este sentimiento, tanto dentro como fuera de la cancha. Estoy encantado de poder comprometerme plenamente con la selección belga", aseguró el futbolista.

Thibaut Courtois, experiencia en el arco de Bélgica JACK GUEZ - AFP

La presencia de Fernández-Pardo en la nómina final de Bélgica enojó a algunos hinchas, que preferían en su posición de extremo a un joven prodigio del Ajax llamado Mika Godts (20 años). Su temporada en el gigante neerlandés dejó goles casi maradonianos y estadísticas impresionantes: anotó 17 goles y dio 12 asistencias en apenas 31 partidos de liga. Y sumó una asistencia por la Champions League. Esos números, sin embargo, no le alcanzaron para pasar el corte en la lista de Rudi Garcia. Otras ausencias de peso en la lista final del entrenador son los delanteros Loïs Openda (Juventus) y Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt), el mediocampista Romeo Lavia (Chelsea), y el arquero Matz Sels (Nottingham Forest).

“Se trata de la gran mayoría del equipo que ha dejado a Bélgica en la cima de la Liga A de la Nations League, con el segundo mejor ataque. Además, se clasificó para el Mundial y tuvo un buen desempeño en los últimos amistosos en los Estados Unidos”, dijo el entrenador Rudi Garcia a la hora de comunicar la lista para la próxima Copa del Mundo.

Así juega Mathias Fernández-Pardo

El DT amplió: “El criterio de selección, por supuesto, es el rendimiento deportivo, tanto con la selección como con sus clubes. Además, otro criterio es la complementariedad del grupo, el equilibrio entre la experiencia y la juventud. Y también a nivel de posiciones: tener dos opciones por cada puesto, e incluso contar con una tercera solución posible. Y son jugadores que permiten cambiar el sistema de juego, antes del partido o durante el mismo”.

Los 26 futbolistas de Bélgica para el Mundial

Arqueros

Thibaut Courtois – Real Madrid (España)

– Real Madrid (España) Senne Lammens – Manchester United (Inglaterra)

– Manchester United (Inglaterra) Mike Penders – Racing de Estrasburgo (Francia)

Defensores

Timothy Castagne – Fulham (Inglaterra)

– Fulham (Inglaterra) Zeno Debast – Sporting CP (Portugal)

– Sporting CP (Portugal) Maxim De Cuyper – Club Brujas (Bélgica)

– Club Brujas (Bélgica) Koni De Winter – AC Milan (Italia)

– AC Milan (Italia) Brandon Mechele – Club Brujas (Bélgica)

– Club Brujas (Bélgica) Thomas Meunier – LOSC Lille (Francia)

– LOSC Lille (Francia) Nathan Ngoy – LOSC Lille (Francia)

– LOSC Lille (Francia) Joaquin Seys – Club Brujas (Bélgica)

– Club Brujas (Bélgica) Arthur Theate – Eintracht Frankfurt (Alemania)

Mediocampistas

Kevin De Bruyne – Napoli (Italia)

– Napoli (Italia) Amadou Onana – Aston Villa (Inglaterra)

– Aston Villa (Inglaterra) Youri Tielemans – Aston Villa (Inglaterra)

– Aston Villa (Inglaterra) Hans Vanaken – Club Brujas (Bélgica)

– Club Brujas (Bélgica) Nicolas Raskin – Rangers (Escocia)

– Rangers (Escocia) Axel Witsel – Girona (España)

– Girona (España) Diego Moreira – Racing de Estrasburgo (Francia)

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