Argentinos Juniors vs. Belgrano, por las semifinales del Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentan este domingo en el marco de las semifinales del Torneo Apertura 2026. El ganador avanzará a la final y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre River y Rosario Central. El partido está programado para las 17 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Bicho se metió entre los cuatro mejores del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino tras dejar en el camino a Huracán, como local, por la mínima diferencia, con un gol de Tomás Molina. El Pirata, por su parte, eliminó a Unión de Santa Fe, que venía de dar el batacazo frente a Independiente Rivadavia, por 2 a 0, gracias a las anotaciones de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes.

Belgrano le ganó a Unión en cuartos de final y se ilusiona en grande: sueña con llegar a la definición Juan José García - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 2 de febrero de este año, por la tercera fecha del Apertura en curso, en un encuentro disputado en La Paternal que finalizó 0 a 0. El historial entre ambos registra 39 antecedentes y tiene a Belgrano como dominador con 13 triunfos contra 10 de Argentinos Juniors y 16 empates.

Argentinos Juniors vs. Belgrano: todo lo que hay que saber

Semifinal del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 17 de mayo.

: Domingo 17 de mayo. Hora : 17.

: 17. Estadio : Diego Armando Maradona.

: Diego Armando Maradona. Árbitro: Nazareno Arasa.

Argentinos Juniors vs. Belgrano: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 17 en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.98 contra los 4.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.13.