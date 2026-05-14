De Milito a Verón: las voces que apuntaron contra los arbitrajes y expusieron la crisis del fútbol argentino

Diego Milito habló en Arroyito en la noche del miércoles y su frase quedó como una síntesis del clima que atraviesa el fútbol argentino. “Hoy nos sentimos una vez más robados”, dijo el presidente de Racing después de la derrota 2-1 ante Rosario Central, por los cuartos de final del Torneo Apertura. La eliminación de la Academia, con dos expulsados y una fuerte reacción contra el arbitraje de Darío Herrera, volvió a poner en escena una discusión que crece desde hace meses: la desconfianza de clubes, dirigentes, entrenadores y jugadores frente a las decisiones arbitrales y al funcionamiento del VAR.

Milito no se limitó a la jugada puntual. “Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso desde mi punto de vista. Creo que todos lo han visto”, sostuvo. Y después amplió el foco: “Creo que el fútbol argentino está roto. Creo que no va para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores e hinchas, tenemos que reflexionar”. Su intervención, sin preguntas y en nombre de Racing, llegó después de las expulsiones de Adrián Martínez y Marco Di Césare, en un partido que los Canallas ganaron en el alargue con un gol de Enzo Copetti.

Las fuertes palabras de Milito tras la eliminación de Racing

El impacto fue inmediato. Este jueves, Rodolfo D’Onofrio publicó un mensaje en X que encendió la previa de la semifinal entre River y Rosario Central, prevista para el sábado a las 19.30. “Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. Es increíble”, escribió el expresidente de River. Aunque ya no ocupa un cargo formal, su palabra conserva peso político en Núñez y sumó otro capítulo a un cruce que ya nació atravesado por la sospecha.

Despues de lo que vi en el partido en Rosario, mas quw nunca la guardia alta para el sabado contra Rosario Central.

Es increible !!!!!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) May 14, 2026

Marcelo Gallardo, antes de irse de River, había marcado una línea similar después de una derrota del Millonario ante Rosario Central, también en Arroyito, en octubre de 2025. Sin centrar su queja en Yael Falcón Pérez, el juez en aquella ocasión, el entrenador habló del clima general en la rueda de prensa postpartido. “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche, no voy a ser yo el único que siempre hable. Te quedás muy solo en esto”, expresó. Luego dejó una frase que dejó ruido en aquel momento: “Muchos callan, alguno levanta la voz, pero el sistema está así...”.

Gallardo también describió la dificultad de protestar sin exponerse a consecuencias. “Hay que callarse”, señaló, porque “el que habla, a veces es sancionado”. Y añadió: “Los árbitros se equivocan hoy para vos, mañana para otro. Pero sistemáticamente no me gusta que pase eso. Porque todos sospechan de todo y no queremos eso”.

El recordado antecedente de Estudiantes de La Plata, realizando el pasillo al designado campeón Rosario Central de espaldas Marcelo Manera

El antecedente más sensible con Rosario Central, señalado como un club afín a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino, había sido el conflicto con Estudiantes de La Plata, tras el título otorgado por la AFA a fin de año de “Campeón de Liga” al equipo rosarino. Juan Sebastián Verón cuestionó aquella decisión y el plantel platense realizó un pasillo, obligado por un reglamento inventado en los días previos al duelo, de espaldas en Arroyito. Recordado como el “espaldazo” del Pincha. Luego llegó la sanción: seis meses de inhabilitación para ejercer su cargo como presidente y dos fechas para los jugadores titulares que participaron de aquella escena, aunque en este último caso fue reducida la pena.

Verón explicó su postura con dureza en aquel momento. “Hay momentos en los cuales uno se tiene que manifestar”, dijo. Y agregó: “Se nos convocó para hablar del nuevo torneo y el reglamento. Todo lo otro vino armado, impuesto”. Para el presidente de Estudiantes, el eje era claro: “Es muy distinto reconocer a un equipo y darle una estrella”. En otra entrevista, la Brujita dejó una frase que expuso el nivel de desconfianza contra el arbitraje: “Lo primero que preguntamos siempre es qué árbitro nos toca y quién va a estar en el VAR porque, en definitiva, ahí se resuelve todo”. Un pensamiento que tienen varios dirigentes en el fútbol argentino fecha tras fecha, aunque la mayoría no se anima a decirlo públicamente.

Diego Milito, en el estadio de Arroyito, luego de la derrota de Racing: explosivas declaraciones Captura de video

La tensión no se agotó allí. Antes del partido de Estudiantes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, club cercano a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Chiqui Tapia; Verón volvió sobre el tema con ironía. “La mística... Sabés cómo te bajan la mística, en un segundo te la bajan”, afirmó en referencia a los árbitros. También preguntó, en tono irónico: “¿Y en el VAR quién va?”. Cuando le respondieron que sería Silvio Trucco, soltó una risa y dijo: “Buen árbitro... Buen árbitro”. En ese mismo contexto, advirtió: “No se puede estar pensando siempre en lo que va a pasar en un partido con los arbitrajes”.

Independiente también había llegado a Arroyito con un planteo previo que tuvo consecuencias. Néstor Grindetti, presidente del club de Avellaneda, escribió antes del duelo con Rosario Central: “El cuerpo técnico y el plantel vienen trabajando muy bien y estamos ilusionados con pelear este campeonato hasta el final. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy duro, en una cancha complicada. Ojalá el domingo podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas”. La frase generó malestar en Rosario y el club local terminó sin aceptar periodistas partidarios visitantes por no poder “asegurar su seguridad” en el estadio. Central terminó ganando bien el encuentro por 3-1 y avanzando a los cuartos de final, donde luego ganó a Racing.

El cuerpo técnico y el plantel vienen trabajando muy bien y estamos ilusionados con pelear este campeonato hasta el final. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy duro, en una cancha complicada. Ojalá el domingo podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) May 7, 2026

Otro caso fuerte fue el de Atlético Tucumán, específicamente contra el árbitro Fernando Espinoza. Después de la derrota 2-1 ante Instituto como visitante a principios de este año, el presidente Mario Leito llevó un reclamo formal a AFA y pidió que el árbitro no vuelva a dirigir al Decano. “Fue una reunión en privado después de la reunión de la AFA, donde expresé lo del comunicado solicitándole básicamente que el árbitro que nos había dirigido el último partido no nos vuelva a dirigir”, explicó el presidente. Y remarcó: “Jamás en la vida hemos pedido a un árbitro ni nos metemos con ese tema”.

El reclamo tucumano incluyó un contexto amplio: un polémico penal cobrado en contra que abrió el marcador para la Gloria, además de siete amarillas para Atlético Tucumán, ninguna para el rival y, lo más grave, la acusación de maltrato verbal hacia los jugadores. Leito apuntó, además, a una acumulación de antecedentes. “Fueron muchos partidos en los cuales nos hemos sentido perjudicados”, afirmó en diálogo con Canal 8 de Tucumán. Y fue más allá de las jugadas: “Creo que también la conducta que el árbitro tiene frente a los jugadores es repetitiva desde hace mucho tiempo ya que tiene un carácter violento, agresivo y provocador”.

El comunicado del club provocó una de las acostumbradas picantes respuestas vía “X” del Tesorero de AFA Pablo Toviggino, previo a su encuentro con el presidente del Decano en la reunión de Comité Ejecutivo. Sin embargo, según Leito, no hubo tensiones en aquel encuentro, donde luego expresaría su reclamo respecto al árbitro.

Que importante Comunicado. Recibido por aquí. El Presidente de la Institución, el Sr Mario Leito, seguramente estará presente, en el Próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día Lunes próximo venidero. Va ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación… https://t.co/UiFtuOyvDO — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) February 21, 2026

Huracán vivió una de las noches más calientes de los últimos meses ante Barracas Central, otro equipo del poder. El empate 1-1 de noviembre de 2025 dejó al Globo sin playoffs y sin Copa Sudamericana, tras dos penales discutidos sancionados por Andrés Gariano con intervención del VAR, a mando ese día de José Carreras. El defensor Tomás Guidara fue tajante tras el final: “Hacés mucho esfuerzo y no te llevás nada. Sabemos que lo que pasó en la cancha no es fútbol. Esa que encontraron era la única forma que tenían para llegar al empate”. Su compañero, Nehuén Paz, eligió otro tono, pero no ocultó su fastidio: “Espero que hayan sido solamente dos errores, que cualquier ser humano puede tener”.

Por su parte, Frank Darío Kudelka, DT del Globo en aquel entonces, terminó informado por Gariano y más tarde recibió una sanción por su cruce en la cancha con el juez. Según el informe arbitral, el entonces técnico de Huracán habría dicho: “Lo que hicieron ustedes hoy no tienen vergüenza, es un desastre. Ahora te voy a ir a buscar al vestuario, yo me saco la camisa y vos la camiseta y lo arreglamos como hombres”. Kudelka negó “rotundamente” esas frases. El episodio dejó al club de Parque Patricios en una posición de fuerte malestar con la AFA.

El árbitro Gariano, rodeado de la seguridad en el partido entre Barracas y Huracán JUAN MANUEL BAEZ

La relación se volvió a tensar en marzo de 2026, otra vez ante Barracas Central. Huracán no asistió a una reunión del Comité Ejecutivo de AFA después de un empate sin goles en el Ducó, en el que reclamó un penal por mano de Damián Martínez que Facundo Tello no sancionó y que el VAR, con Adrián Franklin al mando aquella vez, no revisó.

Cabe destacar que ese día, en el predio de la AFA en Ezeiza, donde opera el VAR, estuvo también presente Chuiqui al momento del partido, esperando por los jugadores de la selección argentina que llegaban para la última fecha FIFA. La dirigencia, encabezada por Abel Poza, mantuvo silencio público, pero la ausencia funcionó como un gesto político en medio de una acumulación de antecedentes.

Claudio Chiqui Tapia, en el predio de AFA en Ezeiza, viendo el entrenamiento de la selección argentina LUIS ROBAYO - AFP

El mapa que se armó en el último tiempo muestra algo más que quejas aisladas. Milito, Verón, Gallardo, D’Onofrio, Grindetti, Leito, Kudelka y futbolistas hablaron desde lugares distintos, con tonos diferentes y en contextos particulares. Pero todos coincidieron en un punto: la sospecha se instaló como parte del debate cotidiano en el fútbol argentino. Y, cuando eso ocurre, cada designación arbitral, cada llamado del VAR y cada fallo discutido dejan de ser solo una cuestión reglamentaria para transformarse en un problema político.