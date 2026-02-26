Habló Coudet: “Juro por mis hijos que nadie de River se comunicó conmigo, ni con mi representante”

La escena fue tan previsible como inevitable. En la víspera de un duelo decisivo en la lucha por la permanencia frente a Levante, todas las miradas apuntaron a la reacción de Eduardo Coudet cuando le preguntaran por River. Y el entrenador del Deportivo Alavés, consciente de que eso ocurriría, fue contundente acerca de un posible contacto con el club de Núñez.

Según consigna Diario As, el técnico argentino fue tajante ante la consulta: “Nadie se comunicó conmigo ni con mi representante”, afirmó. Y no se quedó ahí. Reforzó la idea con una frase que buscó despejar cualquier margen de ambigüedad: “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante”.

El contexto explica la insistencia y el foco ajeno al partido de este viernes. En Argentina, la salida de Marcelo Gallardo abrió una danza de nombres en la que el de Coudet apareció rápidamente. Su pasado en el fútbol argentino, su identificación con la institución y su presente en España alimentaron esa especulación. En Vitoria, mientras tanto, Alavés pelea por sostener la categoría en LaLiga.

Coudet eligió una línea discursiva clara: reconocer el prestigio del club que lo menciona, pero negar cualquier avance formal. “Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”, señaló, equiparando el peso simbólico del club argentino con gigantes europeos. El elogio no es casual: habla tanto del reconocimiento como del vínculo emocional.

Sin embargo, marcó un límite. “No estoy al margen de todo el ruido que se armó. River es un club que va a despedir un entrenador de los mejores de su historia y todo eso agranda aún más todo. Estuve mucho tiempo en ese club y es una situación natural que esté en una supuesta lista de candidatos”.

Luego admitió que el ruido existe y es potente. “El teléfono no suena, salta. También periodistas de allá. Hay gente que me llamó estos días más que en toda la temporada”. La frase dibuja el clima: especulación constante, consultas cruzadas y un entorno que amplifica cada gesto.

En el fondo, el entrenador apeló a una lógica pragmática. “No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada. El pudiera o pudiese no existe”, dijo, con una comparación gráfica e irónica: “Si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto, sería un fuera de serie”.

La idea es clara: no se puede gestionar lo hipotético cuando lo urgente está delante. Y lo urgente, para él, es el partido en Valencia. Un estadio con recuerdos favorables para el club, donde Alavés logró una permanencia agónica con un penal convertido por Asier Villalibre tiempo atrás. En la previa, el técnico aseguró que la semana fue normal en el vestuario. “No hablamos con los chicos sobre cosas que no suceden”, explicó.

Mientras tanto, en los pasillos y las oficinas del club, Alavés no puede ignorar el escenario. Aunque no exista —según el propio Coudet— un contacto formal, el solo hecho de que su nombre circule obliga a evaluar alternativas. El fútbol funciona así: la prevención es parte de la gestión.

El entrenador argentino, que ya conoce el peso específico de River y la manera en que se mueven sus dirigentes, habló desde esa experiencia. “Sé cómo actúan”, deslizó, sin profundizar. Entre líneas, dejó claro que entiende el mecanismo mediático que rodea a los grandes clubes sudamericanos.

Por ahora, su discurso es de continuidad. Computadora en casa, análisis de video y foco en el Levante. La negación categórica de contactos busca estabilizar un entorno que, inevitablemente, se sacude cuando aparece el nombre de River en la ecuación.