El triunfo del seleccionado de Inglaterra por 3-1 sobre Escocia en un partido amistoso disputado el martes en Glasgow quedó prácticamente en segundo plano, después de que un gol en contra de Harry Maguire provocara una cadena de burlas al defensor de parte de los hinchas rivales y de comentaristas ingleses. Y en ese contexto, su madre, Zoe Maguire Wilkinson, exteriorizó su enojo con un descargo en Instagram que recorre cada rincón del planeta deportivo y “va más allá del fútbol”, como señala. Una defensa íntima.

El jugador que compartía hasta hace poco la zaga central del Manchester United con Lisandro Martínez le puso un poco de suspenso al resultado cuando un error suyo generó el descuento escocés. Iban 2-0, estaban en el segundo tiempo y el jugador llevaba poco más de 20 minutos en el campo, tras haber ingresado desde el banco en el entretiempo. Más tarde, Harry Kane anotó el 3-1 y selló la victoria. No obstante, el Hampden Park de Glasgow se pobló de risas y críticas despiadadas. Y la madre apeló a una dura exposición para salir al cruce de las repercusiones.

A los 21 minutos de la segunda etapa, Maguire intentó desviar un centro del escocés Andrew Robertson, pero terminó enviando la pelota al fondo del arco defendido por su compañero Aaron Ramsdale. Esa, y otras fallas en su actuación en la última línea del seleccionado, desencadenaron las repercusiones que este jueves tomaron más fuerza con lo escrito públicamente por su madre.

Adquirido por los Red Devils en 50 millones de euros al Leicester City en 2019, Harry tiene 59 partidos en la selección de su país. Recibió burlas de los fanáticos locales en el estadio y también de los comentaristas de la transmisión. El bochorno cobró tanta dimensión que, al final del encuentro, el DT inglés Gareth Southgate habló de la desagradable situación: “Es ridículo. Nunca conocí a un jugador que haya sido tratado de esta manera. No por los aficionados escoceses, sino por nuestros propios comentaristas, expertos, que poco importa quiénes son”.

Maguire, de 30 años, optó por bajarle el tono al tema. “No diría que soy una persona que sufre con la presión mental. Pasé por mucho en los últimos años y fui capitán del Manchester United durante unos cuatro años. Eso te da mucha responsabilidad, con lo bueno y lo malo. No quiero decir que esté acostumbrado a esto, pero puedo soportarlo. Le quita presión a mis compañeros, porque me la pone toda a mí. Los hace jugar mejor a ellos. Les habíamos regalado un gol, con mala suerte, y sabíamos que sería un ambiente hostil, pero no me preocupa”, describió al ser consultado poco después del encuentro. No quedó ahí la historia, que suma un nuevo capítulo con el enojo de su madre.

Zoe realizó un descargo furioso en su cuenta de Instagram. “Como madre, ver la cantidad de comentarios negativos e insultos que recibe mi hijo de algunos aficionados y comentaristas es desgraciado y completamente inaceptable para cualquier tipo de persona, y también para alguien que trabaja representando a un club y a un país”, comenzó quien suele compartir en su perfil de esa red social muchas fotografías de sus hijos, pero tiene una preferencia especial por Harry.

El duro descargo de Zoe Maguire Wilkinson, la madre de Harry Maguire

“Estaba ahí, en la platea, como siempre, y no es aceptable lo que se ha creado. Entiendo que en el mundo del fútbol hay momentos buenos y malos, pero lo que le está ocurriendo a Harry va más allá del fútbol”, continuó. “Para mí, no está bien ver por lo que está pasando. Odiaría que otros padres o futbolistas tuvieran que pasar por esto en el futuro, especialmente chicos y chicas jóvenes”, amplió.

“Harry tiene un corazón inmenso y me alegra que se mantenga fuerte y que pueda soportarlo, cuando otros no podrían, pero no le deseo este abuso a nadie”, finalizó Zoe, que acompañó la publicación con un corazón sobre un fondo negro.

Harry Maguire, en el partido de cuartos de final de la Europa League ante el Sevilla en Old Trafford, donde se hizo un gol en contra.

Actualmente, Maguire tiene pocos minutos en Manchester United, pero el entrenador de la selección inglesa lo sigue teniendo en cuenta, más allá de los cuestionamientos y la acumulación de errores y tantos en contra. En casos, en rigor, fueron rebotes involuntarios, como el empate 2-2 de Sevilla en el tiempo adicionado en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League pasada, cuando un cabezazo fallido de Youssef En-Nesyri le pegó en el cuerpo al defensor y se metió en el propio arco. En la vuelta, en España, United quedó eliminado al caer por 2-1.

Cristian Romero festeja en la cara de Harry Maguire luego de que el defensor de Manchester United se convirtiera un gol en contra ante Tottenham Hotspur, en abril de 2022. Rui Vieira - AP

Más lejos en el tiempo, en abril de 2022, Maguire también sufrió una burla en la cara de Cristian “Cuti” Romero, que le gritó el gol que el defensor del United se había hecho en un partido por la Premier League ante Tottenham. Los Diablos Rojos, igualmente, terminaron ganando ese juego.

