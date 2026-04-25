Agenda de TV y streaming del sábado: River, Messi, ligas europeas, Navone vs. Zverev, Top 14 y NBA

Fútbol local y exterior, tenis, rugby y básquetbol componen la actividad deportiva del día, disponible a través de las pantallas

  3 minutos de lectura
Luego de perder el clásico a manos de Boca, River intentará volver al triunfo en el Monumental, frente a Aldosivi y por el torneo Apertura.Manuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 25 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Estudiantes de La Plata vs. Talleres. TNT Sports Premium
  • 19.15 Sarmiento vs. Tigre. ESPN Premium
  • 21.30 River Plate vs. Aldosivi. TNT Sports Premium

Major League Soccer

  • 20.30 Inter Miami vs. New England Revolution. Apple TV
Lionel Messi está disponible para actuar por Inter Miami contra New England Revolution por la MLS.CHRIS GARDNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Copa FA

  • 13 Manchester City vs. Southampton, semifinal. ESPN y Disney+

Premier League

  • 8.30 Fulham vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
  • 11 Liverpool vs. Crystal Palace. Disney+
  • 11 West Ham United vs. Everton. Disney+
  • 11 Wolverhampton vs. Tottenham Hotspur. Disney+
  • 13.30 Arsenal vs. Newcastle. Disney+

Liga de España

  • 9 Alavés vs. Mallorca. ESPN 3 y Disney+
  • 11.15 Getafe vs. Barcelona. ESPN y Disney+
  • 16 Atlético de Madrid vs. Athletic Bilbao. DSports
Atlético de Madrid necesita repuntar si no quiere llegar corto de confianza a su semifinal de Champions League; por la liga española recibirá a Athletic Bilbao.JAVIER SORIANO - AFP

Serie A

  • 10 Parma vs. Pisa. Disney+
  • 13 Bologna vs. Roma. ESPN 4 y Disney+
  • 15.45 Hellas Verona vs. Lecce. Disney+

Ligue 1

  • 10 Lyon vs. Auxerre. Disney+
  • 14 Angers vs. PSG. ESPN 2

Bundesliga

  • 10.30 Augsburg vs. Eintracht Frankfurt. Disney+
  • 10.30 Köln vs. Bayer Leverkusen. Disney+
  • 10.30 Heidenheim 1846 vs. St. Pauli. Disney+
  • 10.30 Wolfsburg vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
  • 10.30 Mainz 05 vs. Bayern München. ESPN 2 y Disney+

TENIS

Master 1000 de Madrid

  • 11 La segunda rueda, incluido Mariano Navone vs. Alexander Zverev (Alemania). ESPN 2 y Disney+
Mariano Navone viene entonado, pero afrontará un compromiso superexigente: Alexander Zverev, en la segunda etapa del Masters 1000 de Madrid.
RUGBY

Top 14 de Francia

  • 9.30 Stade Français vs. Paloise. Disney+

Premiership

  • 11 Saracens vs. Leicester Tigers. ESPN 4 y Disney+
  • 13.30 Northampton Saints vs. Bath Rugby. Disney+

Top 14 de URBA

  • 15.30 SIC vs. Hindú. Disney+
  • 15.30 Belgrano vs. La Plata. Disney+
  • 15.30 CUBA vs. Rosario. Disney+
  • 15.30 CASI vs. Los Tilos. Disney+
  • 15.30 Alumni vs. Los Matreros. Disney+
  • 15.30 Buenos Aires vs. Regatas Bella Vista. Disney+
  • 15.40 Newman vs. Champagnat. ESPN 4 y Disney+
SIC vs. Hindú es lo más interesante que ofrece para este sábado el Top 14 de URBA.Hernán Zenteno - LA NACION

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 7 Baskonia vs. Barcelona. Fox Sports 2
  • 12 Manresa vs. San Pablo Burgos. Fox Sports 2

Liga Nacional

  • 11.30 Boca Juniors vs. San Martín (Corrientes), partido 1 de su serie de playoffs. TyC Sports

Playoffs de la NBA

  • 13 Detroit Pistons vs. Orlando Magic. El juego 3. TNT Sports Premium
  • 21.30 Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets. El capítulo 4. ESPN 2 y Disney+
