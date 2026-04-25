Agenda de TV y streaming del sábado: River, Messi, ligas europeas, Navone vs. Zverev, Top 14 y NBA
Fútbol local y exterior, tenis, rugby y básquetbol componen la actividad deportiva del día, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 25 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Estudiantes de La Plata vs. Talleres. TNT Sports Premium
- 19.15 Sarmiento vs. Tigre. ESPN Premium
- 21.30 River Plate vs. Aldosivi. TNT Sports Premium
Major League Soccer
- 20.30 Inter Miami vs. New England Revolution. Apple TV
Copa FA
- 13 Manchester City vs. Southampton, semifinal. ESPN y Disney+
Premier League
- 8.30 Fulham vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
- 11 Liverpool vs. Crystal Palace. Disney+
- 11 West Ham United vs. Everton. Disney+
- 11 Wolverhampton vs. Tottenham Hotspur. Disney+
- 13.30 Arsenal vs. Newcastle. Disney+
Liga de España
- 9 Alavés vs. Mallorca. ESPN 3 y Disney+
- 11.15 Getafe vs. Barcelona. ESPN y Disney+
- 16 Atlético de Madrid vs. Athletic Bilbao. DSports
Serie A
- 10 Parma vs. Pisa. Disney+
- 13 Bologna vs. Roma. ESPN 4 y Disney+
- 15.45 Hellas Verona vs. Lecce. Disney+
Ligue 1
- 10 Lyon vs. Auxerre. Disney+
- 14 Angers vs. PSG. ESPN 2
Bundesliga
- 10.30 Augsburg vs. Eintracht Frankfurt. Disney+
- 10.30 Köln vs. Bayer Leverkusen. Disney+
- 10.30 Heidenheim 1846 vs. St. Pauli. Disney+
- 10.30 Wolfsburg vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
- 10.30 Mainz 05 vs. Bayern München. ESPN 2 y Disney+
TENIS
Master 1000 de Madrid
- 11 La segunda rueda, incluido Mariano Navone vs. Alexander Zverev (Alemania). ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Top 14 de Francia
- 9.30 Stade Français vs. Paloise. Disney+
Premiership
- 11 Saracens vs. Leicester Tigers. ESPN 4 y Disney+
- 13.30 Northampton Saints vs. Bath Rugby. Disney+
Top 14 de URBA
- 15.30 SIC vs. Hindú. Disney+
- 15.30 Belgrano vs. La Plata. Disney+
- 15.30 CUBA vs. Rosario. Disney+
- 15.30 CASI vs. Los Tilos. Disney+
- 15.30 Alumni vs. Los Matreros. Disney+
- 15.30 Buenos Aires vs. Regatas Bella Vista. Disney+
- 15.40 Newman vs. Champagnat. ESPN 4 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 7 Baskonia vs. Barcelona. Fox Sports 2
- 12 Manresa vs. San Pablo Burgos. Fox Sports 2
Liga Nacional
- 11.30 Boca Juniors vs. San Martín (Corrientes), partido 1 de su serie de playoffs. TyC Sports
Playoffs de la NBA
- 13 Detroit Pistons vs. Orlando Magic. El juego 3. TNT Sports Premium
- 21.30 Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets. El capítulo 4. ESPN 2 y Disney+
