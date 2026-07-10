Hay que clonar el gol de Enzo a Egipto: Suiza tiene paciencia y va por la izquierda, pero tiene puntos débiles

Suiza sale desde el fondo y tiene paciencia para manejar la pelota: puede arrancar las jugadas en cámara lenta y no tiene problemas en volver hacia atrás con la tenencia para pegar la vuelta. Incluso si el rival los presiona alto, no se ponen nerviosos. Mantienen la idea. Es otro equipo que no sólo fue a jugar el Mundial, sino que además lo está disfrutando: pero son ellos los que eligen cuándo y cómo atacar. Cuando lo hacen, avanzan con varios jugadores.

Tienen un plan de juego en el que destaca dos formas específicas de atacar. Por lo general elige la banda izquierda, ya que por ahí suelen moverse Ruben Vargas o Dan Ndoye (el otro jugador con más remates y finalizaciones) y por ese lado se proyecta Ricardo Rodríguez, un histórico de la selección. Preferentemente triangulan o desbordan para finalizar con un centro atrás, lo que generará máxima atención en quien juegue como lateral derecho en la Argentina y en quien sea designado para ser su primer ‘respaldo’, justo en una zona donde el equipo de Scaloni no está dando seguridades. Además tienen altura para desequilibrar de pelota parada.

El gol de Manzambi a Bosnia, tras un desborde y centro atrás de Vargas

Una de las claves es el liderazgo de Granit Xhaka, que se para como volante central pero tiene visión de 10. Johan Manzambi, el más desequilibrante en la actual competencia con tres goles y dos asistencias, quedó descartado por lesión, una ventaja para Scaloni. El podio ofensivo se lo disputan entre Vargas (quien tuvo algunas complicaciones físicas y por eso a veces no fue titular) y Breel Embolo, el centrodelantero que tiene potencia pero además sabe pivotear y asistir a sus compañeros. Y los laterales Denis Zakaría y Rodríguez tienen buen ida y vuelta, se proyectan con decisión. A Manuel Akanji, un segundo central potenciado por Pep Guardiola en Manchester City, le gusta ‘tocar y pasar’ o salir con posesiones hasta la mitad de la cancha.

Suiza muestra versatilidad desde los sistemas tácticos: en la actual copa del mundo ha jugado con el esquema madre 4-2-3-1 pero también lo hizo con el 4-5-1 (vs. Colombia) o el 4-3-1-2 (vs. Bosnia) o el 4-3-3 (vs. Qatar). Desde las características, el planteo más ofensivo lo aplicó ante Argelia, por los 16avos de final, cuando juntó a Xhaka con Ndoye, Manzambi, Vargas y Embolo. Suiza tiene variantes ofensivas: tiene 9 goles a favor –sólo ante Colombia no marcó- y un promedio alto de llegadas a favor por partido de 8,6, como también de remates (12,6).

Una situación muy clara de Suiza ante Qatar y respaldada por 8 jugadores: el centro atrás de Rodríguez al punto penal terminará en un zurdazo desviado de Ndoye

Puede desequilibrar por la derecha, pero su principal vía de ataque es por la izquierda: por allí llegó el gol de Embolo ante Argelia, el gol de Manzambi a Bosnia y así le generó a Colombia sus dos chances de riesgo más claras, a los dos minutos y luego ya en el alargue, a los 113. A Qatar también casi le convierte no bien comenzado el partido (9 minutos) con otro desborde por la izquierda y un centro atrás al punto penal para Ndoye. Son algunos de los ejemplos.

Un desborde por la izquierda de Manzambi y centro para el gol de Embolo ante Argelia

Tienen poder aéreo. Los córners suelen ser ejecutados por Rieder (o Vargas, si juega) y ponen a seis posibles cabeceadores, uno más de los habituales: Nico Elvedi (1m89), Manuel Akanji (1m88), Embolo (1m84), Ndoye (1m84), Xhaka (1m83) y Zakaría (1m89). A los rebotes en la medialuna del área van Ricardo Rodríguez (1m82) y Ardon Jashari (1m81). Y todos los que ingresaron ante Colombia, por dar la última referencia, también tienen porte: Djibril Sow (1m83), Miro Muheim (1m82), Silvan Widmer (1m83), Zeki Amdouni (1m83) y Cetric Itten (1m90).

Ataque de Vargas por la izquierda y pase atrás para Xhaka, que terminará con un remate cruzado y desviado: pudo ser gol de Suiza ante Colombia

Cómo se lo puede vulnerar a Suiza

En lo defensivo, Suiza ofrecería un juego ordenado y con roce físico, de presión, algo similar a lo que vivieron los dirigidos por Scaloni ante Cabo Verde. El equipo de Murat Yakin tiene un promedio de 13,8 infracciones por partido, teniendo en cuenta que en los que mayores faltas hizo fue ante Colombia (22, un partido que tuvo alargue) y Canadá (19). Y tiene futbolistas condicionados porque una segunda amarilla los puede dejar afuera de una hipotética semifinal.

Hay momentos en que defienden con su última línea alta, y eso posibilita lanzamientos largos a las espaldas de los centrales, sobre todo si el rival agarra una de las salidas largas o con proyección de Akanji. Pero donde mostraron varias falencias fue ante los pelotazos cruzados, ya sean con envíos aéreos como con centros rasantes que cruzan el área, que van de lado a lado. Así fue el gol de Qatar en tiempo de descuento y el gol de Canadá. Pero Argelia también un par de veces estuvo cerca de marcarle vía ese recurso. Una de las fórmulas a repetir puede ser el gol heroico de Enzo Fernández a Egipto, tras ese lanzamiento largo de Lautaro Martínez. Si bien esa acción fue nacida de un contraataque, la defensa de Suiza da ventajas allí aún cuando logre defender más agrupada.

Así fue el gol de Qatar a Suiza en el descuento: un centro desde la izquierda pasado al segundo palo

Además, algo que les puede dar redito a los muy buenos mediocampistas argentinos: no defienden bien las “segundas jugadas”, los rebotes, no sólo de pelotas paradas: también en jugadas que se arman dos tres o cuatro pases en tres cuartos del campo y hasta las que nacen de un saque largo del arquero: así generó Colombia el mano a mano que terminó errando Campaz: Muñoz lo presionó a Xhaka y nadie pensó en los compañeros que podían adueñarse de esa ‘segunda jugada’.

El gol de Canadá para el 1-2: pelotazo y envío cruzado para la entrada de David a la altura del segundo palo

En las pelotas paradas defensivas no son imbatibles, más allá de lo mencionado anteriormente de las alturas porque marcan en zona (son decisiones, pero ¿cuando un equipo tiene gente tan alta no le convendrían más los duelos individuales?): un córner de Juanfer Quintero fue cabeceado por Lucumí en el travesaño y el descuento de Bosnia fue de segunda jugada de un córner, tras un rechazo del arquero.

El equipo suizo es peligroso porque, siguiendo el patrón de este Mundial, a la selección no necesitan atacarla mucho para convertirle. La Argentina es superior desde las individualidades y desde lo que pueden jugar colectivamente Messi y Cía, pero será otro partido para demostrarlo.

Un centro con zurda desde la derecha al punto penal que casi terminó en gol de Argelia

El gol de Enzo Fernández a Egipto va en sintonía con estos movimientos que se vieron de Qatar, Canadá y Argelia, situaciones de cambios de frente y búsquedas para que la definición sea por el lado opuesto. Apenas una manera de fortalecer el avance argentino y explotar, al mismo tiempo, algunas debilidades de Suiza.

Centro de Lautaro Martínez y gol de Enzo Fernández de cabeza a Egipto, entrando por el segundo palo

El grupo de Scaloni sacó a relucir el corazón, la rebeldía y también el juego para revertir momentos adversos, pero empiezan a llegar las instancias en donde necesita sufrir menos para controlar mejor las emociones.