La canción viral que La Tigresa del Oriente le hizo a Erling Haaland

Desde que comenzó la Copa del Mundo 2026, millones de espectadores no solo posan sus ojos en los países que disputan cada una de las fechas del campeonato que se lleva a cabo en Estados Unidos, sino también en algunos futbolistas, quienes sorprendieron más allá de su desempeño en la cancha; y Erling Haaland es uno de ellos. Además de su capacidad goleadora, el joven de 25 años destaca por un carisma auténtico y relajado. En medio del boom, La Tigresa del Oriente le hizo una canción y sorprendió a todos.

Erling Haaland no solo sorprende por su capacidad goleadora, sino también por su carisma auténtico y relajado (Foto: Instagram @erling

La artista peruana tomó como base el clásico “Moscú”, de la banda Dschinghis Khan, y cambió la letra original por versos dedicados a la joven promesa. Mediante su cuenta de Instagram, la cantante publicó el video que no tardó en viralizarse en cuestión de minutos y distintos medios internacionales se hicieron eco. “¡Para mi amor platónico, Haaland!”, escribió desde su perfil.

La canción que La Tigresa del Oriente le dedicó a Erling Haaland (Foto: Captura Instagram/@tigresadeloriente)

“Estoy hospitalizada con oxígeno y puedo dar fe de que este video me acaba de dar vida”; “¡¡¡Señora, usted es increíble!!! Es una máquina de mercadeo”; “Estaba buscando oro y encontré diamante, grandee tigresa” y “Chicas, ya no podemos hacer nada; ahora sí la tigresa le puso las garritas sobre él ya lo perdimos”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron.

Algunas de las reacciones de los usuarios tras ver el video de La Tigresa del Oriente sobre Haaland (Foto: Captura Instagram)

La letra de la canción que La Tigresa del Oriente le dedicó a Erling Haaland

No es un humano, es Haaland Haaland, Haaland Es de otro planeta, mete muchos goles Ha, ha, Haaland.

Haaland, Haaland, un vikingo sin igual. Es mitad androide Ha, ha... Haaland.

Haaland, Haaland, Haaland. Está un poco loco, celebra como un robot. Ha, ha, Haaland, Haaland, Haaland.

Camina como Majin Buu y luego es el más veloz. Ha, ha, Haaland.

(Hablado) ¡Les mando garritas vikingas, de tu Tigresa del Oriente!