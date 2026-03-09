Caos en Escocia: batalla campal entre hinchas de Celtic y Rangers tras la Copa de Escocia

El clásico más intenso del fútbol escocés volvió a desbordar los límites de la pasión deportiva y se transformó en un caos que duró más de seis minutos. Este domingo, después del partido de cuartos de final de la Copa de Escocia, los hinchas de Celtic y Rangers invadieron el césped del Estadio Ibrox y se enfrentaron entre sí, provocando que la policía interviniera para restablecer el orden.

El encuentro había terminado 0-0 en los 120 minutos reglamentarios y de tiempo extra, lo que desembocó en la definición a los penales. Allí, Celtic se impuso por 4 a 2, gracias a los fallos de James Tavernier y Djeidi Gassama.

La policía escocesa arrastra a un fanático, herido durante los incidentes entre Celtic y Rangers Steve Welsh� - PA�

La victoria permitió al equipo de Martin O’Neill acceder a las semifinales de la Copa de Escocia, mientras que Rangers, que había dominado gran parte del partido con 24 remates al arco y un gol anulado por el VAR, quedó eliminado en su estadio y ante su público.

Pero lo que debía ser un triunfo deportivo se tornó en un escándalo inesperado. Apenas consumada la clasificación de Celtic, cientos de fanáticos visitantes saltaron al césped para celebrar con sus jugadores. Se colgaron del arco, cruzaron insultos con los rivales y arrojaron objetos al aire, incluyendo bengalas, en una euforia desmedida que rápidamente se convirtió en tensión.

En respuesta, los seguidores de Rangers invadieron el campo para defenderse y enfrentarse a los hinchas verdiblancos, lo que provocó intercambios de golpes, patadas y agresiones mutuas.

Rangers and Celtic fans clash on the pitch after Celtic knock Rangers out of the cup.. 🤯pic.twitter.com/WfyKy7aA7a — The Away Fans (@theawayfans) March 8, 2026

La escena fue caótica: la seguridad del estadio no pudo contener a los invasores y, finalmente, la policía debió formar un cordón humano para separar a las facciones y evitar que la situación escalara aún más. Algunos aficionados fueron detenidos y se reportó el uso imprudente de pirotecnia, que podría haber causado lesiones graves.

El hecho volvió a poner en evidencia la histórica rivalidad conocida como el Old Firm, el enfrentamiento entre Rangers y Celtic que trasciende el deporte y tiene raíces políticas y religiosas: el Rangers es identificado con la comunidad protestante, mientras que el Celtic representa a la comunidad católica. Esta enemistad se refleja en la pasión extrema de sus hinchas, que a menudo derivó en graves incidentes dentro y fuera de los estadios.

El partido también fue significativo por la presencia masiva de hinchas visitantes. Por primera vez desde 2018, Celtic tuvo acceso completo a la tribuna Broomloan, con aproximadamente 7.500 hinchas presentes. Durante años, las asignaciones para los visitantes se habían reducido drásticamente o incluso prohibido, tras incidentes violentos en encuentros anteriores. Esta vez, la medida fue revertida, pero la prueba piloto terminó en caos y podría complicar futuros planes de ampliación de entradas.

Los hinchas de Celtic invadieron el campo de juego del estadio de Rangers Steve Welsh� - PA�

La Asociación Escocesa de Fútbol (SFA) emitió un comunicado condenando las invasiones y los incidentes: “La Asociación Escocesa de Fútbol condena el comportamiento de los hinchas que entraron al campo de juego después del partido de cuartos de final de la Copa Escocesa Scottish Gas de hoy en el estadio Ibrox. Se llevará a cabo de inmediato una investigación de acuerdo con el Protocolo del Panel Judicial”.

Además, la ministra de Víctimas y Seguridad Comunitaria de Escocia, Siobhan Brown, calificó de “inaceptable” el comportamiento de los hinchas, advirtiendo sobre los riesgos derivados del uso de pirotecnia y la falta de control en el estadio.

En cuanto al fútbol, Celtic consiguió su pase a semifinales sin disparar una sola vez al arco durante los 120 minutos reglamentarios, aprovechando su efectividad desde los doce pasos. Por su parte, Rangers sufrió una doble frustración: la eliminación en la Copa y la euforia de su hinchada convertida en violencia dentro de su propio estadio.

El contexto deportivo también es significativo, ya que por primera vez en muchos años un tercero puede pelear el título de la liga, con el Hearts liderando la clasificación, rompiendo la tradicional hegemonía de Celtic y Rangers, que suelen repartirse el campeonato escocés.