Hernán Crespo revitalizó a Sao Paulo y se emocionó por la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores

Hernán Crespo se dio un regalo por su cumpleaños número 50: debutó como entrenador de Sao Paulo en un mata-mata de Copa Libertadores ante un estadio Morumbí repleto de hinchas. En su etapa anterior en el club tricolor, en 2021, la pandemia del coronavirus se lo había impedido. Cuatro años después, el ex delantero de la selección argentina celebró su primera vez con la clasificación a los cuartos de final del principal torneo continental tras vencer por penales a Atlético Nacional, de Medellín tras el empate 1-1 en los noventa minutos. En la ida habían igualado 0-0.

El Morumbí vivió una noche épica, con récord de público para este 2025. Según el club, en las tribunas hubo 57.559 espectadores. “Inolvidable”, dijo Crespo tras el encuentro, de impecable saco negro como el día de su presentación en el club, hace apenas dos meses. “Les agradecí a todos los jugadores por la noche que pasamos aquí. Ver el estadio lleno en una noche de Libertadores... Era como ese niño que veía la televisión y veía al Sao Paulo con Telê [Santana, notable entrenador del equipo paulista bicampeón de la Libertadores, en 1992 y 1993]. Y ser protagonista, estar en el banco de suplentes y creer que podíamos clasificar, fue una emoción enorme”, se confesó Crespo. Después del partido, el entrenador se tomó el trabajo de felicitar a los jugadores del equipo colombiano. Y de reconocerles el esfuerzo.

El saludo de Hernán Crespo a los futbolistas de Atlético Nacional, tras el partido NELSON ALMEIDA� - AFP�

El argentino les agradeció también a los hinchas por la fiesta que hicieron antes del partido. “Fue una locura [la llegada]. Incluso da un poco de miedo (risas). Porque la gente golpeaba la ventana... Fue hermoso, genial, una locura. Me encanta el fútbol por estas cosas. Me quedo aquí. Podría quedarme en casa, relajado, pero pude vivir estas cosas. Ver a la hinchada, la noche de la Copa Libertadores. Y respetar al niño que llevamos dentro. Nunca lo olvidaré”, aseguró.

Crespo revitalizó al equipo tricolor, que contó en la noche del martes con el ex River Enzo Díaz, quien pateó (y muy bien) uno de los penales de la serie que definió la llave ante los colombianos. Alan Franco, ex Independiente, también fue titular. Juan Dinenno, en tanto, estuvo en el banco de suplentes y no ingresó. Lo mismo que otro ex River: el chileno Gonzalo Tapia.

En estos dos meses al mando, Crespo apenas perdió un partido: fue por la Copa de Brasil, ante Atlético Paranaense y... en definición por penales. El fantasma de aquella serie merodeó el Morumbí este martes. Y fue una de las preguntas que el DT argentino debió contestar en la conferencia de prensa: “Hay que tirar, ¿no? Nunca es fácil. Bueno, creo que al final, la suerte está en juego. Hace una semana fuimos eliminados con uno menos. Hoy [por este martes] ellos se quedaron con 10, no pudieron ganar, y nos tocó a nosotros“.

Además, Crespo fue consultado por la revancha de Sao Paulo ante Atlético Nacional, que eliminó al Tricolor en las semifinales de la Libertadores 2016 y después de una polémica serie en la que los paulistas sufrieron dos expulsiones. Los colombianos se consagrarían campeones tras batir en la llave decisiva -todavía a ida y vuelta- a Independiente del Valle (Ecuador), verdugo de Boca en las semifinales. “Sabía de esta situación, pero el cuerpo técnico y los futbolistas no estaban presentes, quizás sí algunos en las tribunas. No creo que tengamos que vengar a nadie, solo crear nuevas oportunidades. Aprovechamos una nueva oportunidad y estamos contentos”, confió Crespo, exultante tras la clasificación.

#libertadoresnoparamount olha a expressão do @Crespo olhando em volta, o cara deve estar emocionado ver o Morumbis amarrotado de torcedores em noite de @LibertadoresBR pic.twitter.com/hXwU7QwfLu — Alexsandro Mota 🇾🇪 (@AlexBenedicto40) August 20, 2025

De todas maneras, y más allá de la satisfacción por conseguir el pasaje a los cuartos de final [su próximo rival saldrá de la llave entre Liga de Quito, de Ecuador y Botafogo; los brasileños se impusieron por 1-0 en la ida], Crespo dejó en claro que su equipo deberá mejorar para seguir sorteando eliminatorias y progresando en el Brasileirao, donde ocupa el séptimo puesto, en zona de Copa Sudamericana: “Creo que el equipo podría jugar mejor. Hay margen de mejora. Jugamos contra un rival muy duro, bien organizado y con mucha experiencia. Jugamos un buen fútbol. Tuvimos algunos momentos excelentes, pero podemos hacer más cosas buenas. Ahora tenemos tiempo para intentar mejorar”, presagió.

Esta vez, y más allá de las emociones que lo embargaban, Crespo eligió el portuñol para expresarse. Dijo varias veces “a gente” para referirse al equipo. Y mezcló palabras en español con el portugués. Cuando un periodista colombiano le preguntó en ese idioma, el entrenador le devolvió la pared. Ante las consultas brasileñas, portuñol. El día de su presentación, en cambio, nada de portugués. No podía...

Lo mejor de la clasificación de Sao Paulo ante Atlético Nacional

“Voy a querer hablar en español, porque tengo muchos sentimientos, muchas cosas por dentro y es muy difícil explicarlo en un idioma que no manejo del todo. Así que después de cada partido, en cada conferencia, voy a intentar mejorar mi portuñol, pero hoy no... Porque tengo muchos sentimientos dentro y necesito hablar con un mejor vocabulario”, dijo entonces. Pasaron apenas dos meses en los que el equipo paulista dejó de mirar hacia el fondo de la tabla, cambió la dinámica, ya está en zona de Sudamericana y se ganó un lugar entre los mejores 8 del continente tras vencer -con sufrimiento- a Atlético Nacional de Medellín. Crespo lo hizo. Y va por más.